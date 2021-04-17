Sau khi bị gọi là 'bọn nghệ sĩ', thái độ của Bảo Anh 'đáp trả' bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng 'gật gù'

Mới đây, nữ ca sĩ Bảo Anh đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài bày tỏ thái độ của mình xoay quanh những "lùm xùm" gần đây của bà Nguyễn Phương Hằng.
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Những ồn ào xoay quanh vụ kiện tụng của bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" với lương y Võ Hoàng Yên đến nay vẫn chưa hề "hạ nhiệt". Gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt bất ngờ lên tiếng khi câu chuyện này "rẽ hướng" đột ngột. Cụ thể, bà Phương Hằng nhiều lần chê bai thái độ im lặng của các nghệ sĩ trước câu chuyện này. Thậm chí, nữ đại gia còn dùng một số từ ngữ khá nặng nề như "vô tâm, vô can, vô cảm, vô tình với cộng đồng" để miêu tả thái độ của một số người nổi tiếng từng có mối quan hệ với lương y Võ Hoàng Yên. Đỉnh điểm dư luận bùng bổ là khi Phương Hằng dùng cụm từ "bọn nghệ sĩ" để ám chỉ những người nổi tiếng.
Ngay giữ lúc này, nữ ca sĩ Bảo Anh bất ngờ lên tiếng bằng việc đăng một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân nhằm bày tỏ quan điểm rất rõ ràng của mình trong câu chuyện này.
Cụ thể, nữ ca sĩ khẳng định mình không đánh giá chuyện vợ chồng vị đại gia này, tuy nhiên cô cho biết bản thân cảm thấy buồn vì cách vợ ông Dũng "lò vôi" gọi nghệ sĩ là "bọn" không được phù hợp. Dù không trực tiếp nhắc tên bà Phương Hằng trong bài đăng, thế nhưng cộng đồng mạng hiểu rõ nữ ca sĩ đang bày tỏ lòng khâm phục trước sự dũng cảm của vợ Dũng "lò vôi" khi dám lên tiếng vì sức khỏe cộng đồng. Giọng ca "Anh muốn em sống sao" còn mong những người mang danh lương y để trục lợi trên sức khoẻ cộng đồng cần được pháp luật trừng trị.
Trước động thái bất ngờ của Bảo Anh, cộng đồng mạng dành lời khen cho sự thông minh, khôn khéo của cô nàng. Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận đồng tình với cách thể hiện thái độ rõ ràng của nữ ca sĩ. Thậm chí hoa hậu Thu Hoài còn để lại bình luận: "Chị cũng thấy vậy. Mục đích đúng sai chính là xã hội bị 1 kẻ lừa gạt quá lâu. Còn việc riêng tư không bàn" để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với dòng trạng thái của Bảo Anh.