Sau khi bị gọi là 'bọn nghệ sĩ', thái độ của Bảo Anh 'đáp trả' bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng 'gật gù'

Những ồn ào xoay quanh vụ kiện tụng của bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" với lương y Võ Hoàng Yên đến nay vẫn chưa hề "hạ nhiệt". Gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt bất ngờ lên tiếng khi câu chuyện này "rẽ hướng" đột ngột. Cụ thể, bà Phương Hằng nhiều lần chê bai thái độ im lặng của các nghệ sĩ trước câu chuyện này. Thậm chí, nữ đại gia còn dùng một số từ ngữ khá nặng nề như "vô tâm, vô can, vô cảm, vô tình với cộng đồng" để miêu tả thái độ của một số người nổi tiếng từng có mối quan hệ với lương y Võ Hoàng Yên. Đỉnh điểm dư luận bùng bổ là khi Phương Hằng dùng cụm từ "bọn nghệ sĩ" để ám chỉ những người nổi tiếng.

Người phụ nữ làm 'khuấy đảo' mạng xã hội trong thời gian gần đây với nhiều phát ngôn liên quan đến nhiều nghệ sĩ Việt - Ảnh: Internet

Ngay giữ lúc này, nữ ca sĩ Bảo Anh bất ngờ lên tiếng bằng việc đăng một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân nhằm bày tỏ quan điểm rất rõ ràng của mình trong câu chuyện này.