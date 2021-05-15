Lên tiếng phải trái việc 'nghệ sĩ phải mang ơn khán giả', đạo diễn Bùi Quốc Bảo gây tranh cãi kịch liệt

Hậu trường 15/05/2021 06:48

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo - cha đẻ của tác phẩm nối tiếng "Cõng mẹ đi chơi" - mới đây đã có bài đăng gây tranh cãi khi bảy tỏ quan điểm phải trái việc 'nghệ sĩ phải mang ơn khán giả'.

Không biết có phải vì ảnh hưởng của vụ lùm xùm giữa giới văn nghệ sĩ và vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” hay không mà mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã cập nhật một bài viết khá dài khiến dư luận xôn xao.

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Đạo diễn Bùi Quốc Bảo - Ảnh: Internet

Nội dung bài đăng nói về mối quan hệ của người nghệ sĩ với khán giả theo góc nhìn của nam đạo diễn. Cụ thể, sau khi dẫn chứng một số ngành nghề thông dụng như doanh nhân, kỹ sư, đầu bếp, thợ mộc, quét rác,... đều xứng đáng được tôn trọng khi “sống bằng chính sức lao động của mình” , nam đạo diễn lại đặt câu hỏi về việc tại sao nghệ sĩ lại phải mang ơn khán giả, phải nghĩ mình được bao nuôi?

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Bài đăng của đạo diễn Bùi Quốc Bảo - Ảnh chụp màn hình

“Vậy mà nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho????  Ủa, sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? - trích bài viết của đạo diễn Bùi Quốc Bảo.

Theo đạo diễn, nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính và chỉ trích những ai có ý nghĩ nghệ sĩ phải “được nuôi, được cho” bởi chính những người như vậy mới “lan truyền ra xã hội mà vai trò và vị trí của nghệ sĩ trong mắt mọi người rất thấp, rất dễ bị tổn thương dù được bao biện bằng vỏ bọc hâm mộ”.

Đạo diễn tác phẩm “Cõng mẹ đi chơi” cho biết anh đã và đang sống bằng sức lực của mình và vô cùng hãnh diện khi đã đóng góp được phần nào cho sự phát triển của xã hội. Do đó, “xã hội cần chấm dứt quan điểm lạc hậu là nuôi nghệ sĩ đi nhé. Thời buổi này, tay làm hàm nhai không ai nuôi ai đâu” - nam đạo diễn chia sẻ.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tiến Luật, Thu Trang, Minh Dự,... cũng đã để lại bình luận đồng tình với quan điểm này.

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Một số nghệ sĩ Vbiz bình luận bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, với cự dân mạng, bài đăng lại là một vấn đề gây tranh cãi, bên cạnh một số ý kiến ủng hộ, cho rằng nghề nào cũng là nghề, miễn lao động chân chính thì đáng được trân trọng, thì những người khác lại cho rằng làm nghệ thuật thì phải cần có công chúng, có không có khán giả thì làm nghệ thuật cho ai?!

“Nghệ sĩ không đóng góp sản xuất của cải vật chất, nhưng làm ra những giá trị tinh thần không phải lúc nào cũng đong đếm được bằng giá trị vật chất. Cứ thử không có bộ phận văn nghệ sĩ xem nó tù túng như thế nào”,  "Mình nghĩ dùng từ "biết ơn" thì có khi hơi quá đối với nghệ sĩ, mà dùng từ "trân trọng" thì đúng hơn. Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Bạn không có ủng hộ dịch vụ bạn cung cấp thì bạn không tồn tại được đâu. Nghệ sĩ là một nghề khá đặc biệt, phải thực sự có tài năng. Nhưng bạn không có khán giả thì bạn có giỏi cỡ nào bạn cũng không sống được với nghề. Trừ khi bạn quá giàu không cần tiền, chỉ làm vì đam mê” - trích một vài bình luận tiêu biểu của dân mạng.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Nguyễn Phương Hằng giới nghệ sĩ Việt

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