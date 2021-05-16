Giữa lùm xùm với Linh Lan, gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long khẳng định sẽ giải quyết mọi việc bằng pháp luật

Vụ việc lùm xùm đấu tố giữa gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long và người vợ thứ 2 của cố nghệ sĩ từng khiến cộng đồng mạng chú ý. Những tưởng câu chuyện đã được giải quyết, song mới đây, chủ tài khoản facebook có tên Tư Nhâm (được cho là của mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long ) lại đăng đàn thông báo một số thông tin.

Đồng thời, nội dung bài đăng trên facebook Tư Nhâm còn cho biết, cố nghệ sĩ Vân Quang Long từng kể cho gia đình nghe một số sự việc, và sau khi Vân Quang Long mất, một số bạn bè cũng đưa ra những bằng chứng, những câu chuyện cho thấy Vân Quang Long có cuộc sống tinh thần không mấy vui vẻ: "Con trai tôi đã bị đày đoạ tinh thần, u uất, bệnh tật vẫn phải đi làm, làm việc kiệt sức những tháng cuối đời, đau ốm từ thể xác đến tinh thần cho đến lúc chết".

Cụ thể, tài khoản facebook có tên Tư Nhâm - đại diện phía gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long cho biết, ngay từ đầu gia đình cố nghệ sĩ không chấp nhận cô gái tự xưng là Linh Lan (tên thật là Ngô Thị Trúc Ly) khi cô ấy chen vào mối quan hệ giữa Vân Quang Long và Ái Vân.

Bố mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Mặc dù không chấp nhận cô gái tự xưng là Linh Lan (tên thật là Ngô Thị Trúc Ly) nhưng gia đình cố nghệ sĩ vẫn để người này để tang con trai mình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long, Trúc Ly không "biết điều" còn đòi chia đôi số tiền phúng điếu. Sau lễ thọ tang tại chùa Giác Ngộ, gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long buộc phải tỏ rõ thái độ dứt khoát với Trúc Ly.

Đại diện gia đình cố nghệ sĩ cho biết: "Ai cũng có quá khứ, lỗi lầm nhưng hành vi của Ngô Thị Trúc Ly nhiều và tinh vi đến mức đủ để chúng tôi nghĩ là hai bên trước nay đã không có quan hệ thì sau này cũng không nên liên quan tới nhau là tốt nhất".

Trúc Ly, cố nghệ sĩ Vân Quang Long và con gái Helen - Ảnh: Internet

Gia đình cố nghệ sĩ muốn chấm dứt ồn ào - Ảnh: FBNV

Cuối dòng trạng thái, bố mẹ Vân Quang Long đã gửi lời cám ơn đến cộng đồng mạng, những người đã đứng ra bênh vực gia đình cố ca sĩ. Đồng thời cũng chân thành khuyên dân mạng không nên dùng những lời lẽ quá khích với Trúc Ly. Gia đình muốn chấm dứt vụ ồn ào này để các cháu yên tâm học hành, và sẽ giải quyết tại tòa án nếu còn thông tin sai sự thật.

Gia đình cố nghệ sĩ khẳng định: "Từ nay về sau, dù phía bên kia có đưa ra thông tin sai trái thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không bình luận trên cộng đồng mạng, và xin giải quyết tại Toà án, cơ quan công quyền nếu cần thiết. Điều này đảm bảo sự yên tĩnh cho các con của Vân Quang Long học tập và trưởng thành. Mong cộng đồng mạng thấu hiểu và thông cảm giúp chúng tôi".

Hiện tại những chia sẻ từ phía gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long đang thu hút sự chú ý từ dư luận.