Vợ bị xử phạt hơn 50 triệu đồng vì bán hàng giả, Lê Dương Bảo Lâm có động thái gây bất ngờ

Lê Dương Bảo Lâm đã có động thái mới sau khi vợ của anh bị cơ quan chức năng xử phạt vì bán hàng giả.

Vợ chồng nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm đã quá quen thuộc trên mạng xã hội với những màn livestream bán hàng "chốt đơn" mỏi tay và câu nói quen thuộc: "Mọi người ơi, mọi người ơi....". Với lối rao hàng hài hước, cà khịa cực "mạnh" của Bảo Lâm đã gây được nhiều sự thích thú cho người xem. Giữa lúc dịch bùng phát, chuyện kinh doanh, buôn bán trực tuyến của vợ chồng nhà này lại càng trở nên thịnh hành hơn. Lê Dương Bảo Lâm truyền sóng livestream bán hàng cho vợ mỗi khi anh đi làm - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Quỳnh Quỳnh - vợ của danh hài Lê Dương Bảo Lâm đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì bán hàng giả. Cô không chỉ bị xử phạt hành chính, tiêu hủy hàng giả mạo mà còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng. Theo Tiền Phong, ông Võ Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, cơ quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh là 51,25 triệu đồng.

Theo đó, cửa hàng do vợ Lê Dương Bảo Lâm làm người đại diện đã kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại, là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng. Lê Dương Bảo Lâm và vợ livestream bán hàng trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, cô đã bán hơn 1.000 chai dầu thơm có giá trị 29,5 triệu đồng là hàng hóa giả mạo 2 nhãn hiệu nổi tiếng gồm: Chanel, Gucci - 2 thương hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội và nhận làn sóng chỉ trích gay gắt từ người tiêu dùng. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam nghệ sĩ và vợ cần lên tiếng với khán giả khi việc kinh doanh đã vi phạm pháp luật, nhất là trong thời điểm gần đây, nhiều nghệ sĩ PR, bán sản phẩm kém chất lượng. Lê Dương Bảo Lâm được cư dân mạng gọi với tên 'thánh livestream' - Ảnh: Internet Hiện những đoạn clip mà nam danh hài xuất hiện bán hàng cùng vợ trên các livestream đã được anh gỡ bỏ khỏi mạng xã hội. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng bất ngờ khóa luôn phần bình luận trên trang cá nhân. Nam danh hài đã khoá chế độ bình luận trên các bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Động thái của nam danh hài khiến netizen khá bất ngờ. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại tỏ ra thông cảm với hành động của anh. Khi sự việc đang nhận quá nhiều phản ứng gay gắt và phức tạp thì đây là cách mà người nổi tiếng thường lựa chọn trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" trước khi có phát ngôn chính thức với khán giả.

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