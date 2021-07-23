Ngô Diệc Phàm dính bê bối tình ái chấn động showbiz, Khoa Pug bỗng bị 'réo' tên liên tục

Tin tức giải trí 23/07/2021 09:10

Khoa Pug bỗng bị réo tên giữa lúc ồn ào của Ngô Diệc Phàm bùng nổ MXH.

Ngô Diệc Phàm đang dính hạn mặn khi bị tố hiếp dâm trẻ vị thành niên, cặp kè nhiều cô gái và còn tham gia tiệc như cung đình với một vị thiếu gia khét tiếng. Mọi việc đang rần rần bên xứ Trung thì bỗng dưng Hot YouTuber giàu nhất hệ mặt trời Khoa Pug bị 'réo' tên, bởi trước đó anh từng cắt tóc trend Ngô Diệc Phàm khiến dân mạng ùa vào hóng ngang dọc.

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Kiểu tóc hai mái kinh điển của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet
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Khi hai người nổi tiếng đi cắt tóc - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một lần rảnh rỗi chàng YouTuber hàng hiệu đến một tiệm cắt tóc và được tạo kiểu hai mái quăn quăn Ngô Diệc Phàm. Sau khi được chỉnh sửa và "hóa phép", kiểu tóc thần thánh của nam thần đã hiện diện trên đầu của Khoa Pub. Anh hứng thú khoe lên MXH và nhận về hàng loạt bình luận rôm rả: "Kiểu tóc đẹp quá anh ui", "Khoa Pug của em để tóc hai mái quá đẹp", "Giống Khoa chấn thương chỉnh hình"...

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Ngô Diệc Phàm dính bê bối tình ái chấn động showbiz, Khoa Pug bỗng bị 'réo' tên liên tục - Ảnh 4

Ngô Diệc Phàm dính bê bối tình ái chấn động showbiz, Khoa Pug bỗng bị 'réo' tên liên tục - Ảnh 5

Sau khi được tư vấn, gội đầu, tạo kiểu... và đây là thành quả - Ảnh: Chụp từ clip

Tuy kiểu tóc gây nhiều tranh cãi nhưng chàng YouTuber vẫn thu về nhiều lượt view và kiếm bộn tiền quảng cáo. Điều đáng chú ý anh còn tự tin rằng: "Ôi nhìn mình giống Ngô Diệc  Phàm quá". Cũng chính vì lí do này mà khi scandal của nam thần xứ Trung rầm rộ diễn ra, Khoa Pug cũng bị réo tên liên tục. Hiện tại Khoa Pug đã để kiểu tóc cột đuôi xì tin và nhận về nhiều lời khen "lạ" từ cư dân mạng.

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Ngô Diệc Phàm dính bê bối tình ái chấn động showbiz, Khoa Pug bỗng bị 'réo' tên liên tục - Ảnh 7

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Khoa Pug là một YouTuber nổi tiếng, sở hữu hơn 3 triệu thành viên theo dõi kênh. Anh thường chia sẻ các clip du lịch sang chảnh và ăn uống xa hoa với các màn mua sắm hàng hiệu đỉnh cao. Ngoài ra nam YouTuber này còn từng gây ồn ào với một số clip về review khách sạn, đi ăn tại Nhật...

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Ngô Diệc Phàm dính bê bối tình ái chấn động showbiz, Khoa Pug bỗng bị 'réo' tên liên tục - Ảnh 9

Khoa Pug từng mua đồng hồ Rolex sang chảnh và có màn khoe tiền khiến CDM xuýt xoa ghen tị - Ảnh: Internet

Hiện tại vụ việc Khoa Pug từng cắt tóc giống Ngô Diệc Phàm vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

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