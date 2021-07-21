Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền

Tin tức giải trí 21/07/2021 09:31

Nữ tỷ phú giàu sang mặc quần gym 'tàng hình' leo cầu thang giữa không gian xa xỉ tràn ngập túi hiệu khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt'.

Nữ tỷ phú gốc Việt Mimi Morris được biết đến bởi cuộc sống thượng lưu, đẳng cấp, nhung lụa và giàu có. Cô đang sống cùng chồng đại gia là ông Don Morris - CEO của Tập đoàn Quốc tế Morris, trong căn biệt thự không thua kém Lọ Lem là mấy với giá trị hơn 800 tỷ đồng tại xứ sở cờ hoa. 

Ngoài được chồng cưng như trứng mỏng, sở hữu siêu xe ngang ngửa các đại gia hàng đầu thế giới, bà còn có BST túi hiệu thần sầu đếm không xuể. Chưa kể trong giới showbiz, Mimi Morris còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong showbiz như Hà Kiều Anh, Hồ Ngọc Hà, Vũ Khắc Tiệp,...

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Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền - Ảnh 2

Lọ Lem sao sánh bằng chị đẹp tỷ phú với không gian hoa mộng như vườn cổ tích 

Cô từng khiến cư dân mạng choáng váng với không gian kỷ niệm ngày cưới đẹp như từ trong tranh vẽ họa ra. Nổi bật nhất phải kể đến chiếc siêu xe Ferrari SF90 Stradale - 33 tỷ đồng, là quà cưới mà ông xã dành tặng cô. Trước đó, Mimi Morris từng gây "sốt" mạng khi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật U50 do Dolce&Gabbana tổ chức với chi phí lên đến 8 tỷ đồng khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

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Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền - Ảnh 4

Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền - Ảnh 5Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền - Ảnh 6

Nói về thú chơi siêu xe thì ai sánh ngang phú bà gốc Việt Mimi Morris 

Không quan trọng tuổi tác, nữ tỷ phú vẫn diện những mẫu thời trang sexy khoe body gợi cảm không thua kém các cô gái thanh xuân là bao. Mới đây, khi đăng tải khoảnh khắc khoe bộ sưu tập túi Hermès xa xỉ trên trang Instagram cá nhân, Mimi Morris cũng không quên diện mốt "tàng hình", tôn đường cong tối đa. Ngoài những lời khen có cánh dành cho sắc vóc của bà 3 con, không ít người phải trầm trồ và ví von đây là bức ảnh "toát ra mùi tiền". 

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Leo thang lấy túi thôi có cần sang chảnh vậy không, diện cả quần 'tàng hình' khiến dân mạng một phen trầm trồ 
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Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền - Ảnh 9

Phú bà gốc Việt gây 'lú' khi mặc quần gym 'tàng hình' leo thang khoe vòng 3 giữa dinh thự sặc mùi tiền - Ảnh 10

Nhìn sơ sơ cũng thoáng mùi tiền với Chanel, LV... rất đẳng cấp 
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Bạn bè của phú bà cũng toàn thuộc giới thượng lưu 
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Body không phải dạng vừa
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Mối tình hoàng tử công chúa là đây chứ còn đâu nữa 

Nhiều cô gái trẻ đã ước ao giá như mình có một chiếc túi như chị đẹp thì đã may mắn lắm rồi đằng này chị ấy có cả một BST tiền tỷ thế kia sao có thể xài hết. Chưa kể nhiều dân mạng còn ghen tỵ với cuộc sống xa hoa của nữ tỷ phú và mong muốn tương lai cũng có một ông chồng tuyệt vời như thế để được cưng chiều tối đa.

Ảnh: Tổng hợp

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