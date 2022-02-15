Triệu Lệ Dĩnh nói 1 câu khiến Phùng Thiệu Phong tiếc nuối khi được hỏi có muốn tái hợp với chồng cũ không

Cuộc hôn nhân "yêu nhanh cưới vội" của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua. Đến nay, dù cặp đôi đã tuyên bố ly hôn được gần 1 năm nhưng những câu chuyện xung quanh họ vẫn chưa bao giờ hết "hot".

Mới đây, trang BJH khiến cộng động mạng xôn xao khi bất ngờ tiết lộ 1 bài phỏng vấn cũ của mỹ nhân họ Triệu. Tham gia 1 chương trình, MC đặt câu hỏi cho Triệu Lệ Dĩnh như sau: "Đến thời điểm này rồi, liệu cô thực sự muốn tái hợp với người ấy hay không?". Có thể nói, dù dây là câu hỏi mà rất nhiều khán giả thắc mắc nhưng việc dồn nữ nghệ sĩ vào thế bí như thế này cũng khiến cô khó lòng chia sẻ.