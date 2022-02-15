Triệu Lệ Dĩnh nói 1 câu khiến Phùng Thiệu Phong tiếc nuối khi được hỏi có muốn tái hợp với chồng cũ không

Dù đã ly dị được gần 1 năm song những chi tiết trong cuộc hôn nhân của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vẫn bị truyền thông bóc tách.
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Cuộc hôn nhân "yêu nhanh cưới vội" của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua. Đến nay, dù cặp đôi đã tuyên bố ly hôn được gần 1 năm nhưng những câu chuyện xung quanh họ vẫn chưa bao giờ hết "hot".
Mới đây, trang BJH khiến cộng động mạng xôn xao khi bất ngờ tiết lộ 1 bài phỏng vấn cũ của mỹ nhân họ Triệu. Tham gia 1 chương trình, MC đặt câu hỏi cho Triệu Lệ Dĩnh như sau: "Đến thời điểm này rồi, liệu cô thực sự muốn tái hợp với người ấy hay không?". Có thể nói, dù dây là câu hỏi mà rất nhiều khán giả thắc mắc nhưng việc dồn nữ nghệ sĩ vào thế bí như thế này cũng khiến cô khó lòng chia sẻ.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, nàng “Sam Sam” không ngại ngần trả lời: “Tôi nghĩ mọi chuyện đều tuỳ duyên số. Suy nghĩ của mọi người đều thay đổi theo thời gian". Trang BJH phân tích rằng, vợ cũ Phùng Thiệu Phong ẩn ý rằng cả 2 có cơ hội quay lại với nhau trong tương lai.
Đáng chú ý, khi biết được câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lại vô cùng hối hận. Cặp đôi đã có 1 khoảng thời gian ngọt ngào, sinh được 1 tiểu quý tử đáng yêu nhưng nam diễn viên lại không trân trọng hạnh phúc này. Hai vợ chồng chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn, vậy nhưng chưa từng tổ chức 1 đám cưới đàng hoàng mà đã vội ly hôn. Có lẽ đây chính là điều khiến Phùng Thiệu Phong hối tiếc nhất.
Sau khi chia tay với cuộc sống hôn nhân, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều có sự quay trở lại với công việc nhằm thúc đẩy sự nghiệp một cách rất mạnh mẽ. Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp dự các hoạt động quảng bá, thần sắc rạng rỡ, nhan sắc nổi trội, giá trị hình ảnh tăng vọt. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong có phần chậm hơn so với vợ.