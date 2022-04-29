Rộ tin những mỹ nhân từng tranh vai nữ chính 'Hương Mật Tựa Khói Sương', liệu Dương Tử có hoàn toàn xứng đáng?

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Dương Tử ban đầu không phải nữ diễn viên duy nhất đến thử vai Cẩm Mịch trong bộ phim đình đám "Hương Mật Tựa Khói Sương".

Bộ phim "Hương Mật Tựa Khói Sương" đã gặt hái được thành tích ấn tượng và trở thành bộ phim "gây bão" vào năm 2018. Bộ phim này chính là bước đệm giúp loạt diễn viên trẻ như Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hi bật lên hàng đỉnh lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Dương Tử không phải nữ diễn viên duy nhất đến thử vai Cẩm Mịch. Cụ thể, ngoài Dương Tử còn có 2 người đẹp khác cũng đến thử vai Cẩm Mịch trong bộ phim này là Lý Thấm và Quan Hiểu Đồng. Do đó, khán giả vô cùng tò mò vì không biết lý do gì đã giúp Dương Tử vượt mặt 2 bạn đồng nghiệp dành được vai diễn để đời này.

Dương Tử - Ảnh: Internet Blogger đăng tin cho biết, đạo diễn của "Hương Mật Tựa Khói Sương" đã đưa ra tiêu chí để chọn vai nữ chính Cẩm Mịch gồm: nữ diễn viên sinh sau 1990 và có kỹ năng diễn xuất. Sau khi đoàn làm phim thông báo tuyển diễn viên cho vai Cẩm Mịch, Lý Thấm đã từng đến thử vai. Tuy nhiên, ngoại hình lẫn khí chất của nàng diễn viên lại quá mạnh mẽ, oai hùng không hợp với hình tượng đáng yêu, ngốc nghếch của Cẩm Mịch. Lý Thấm - Ảnh: Internet Ngoài Lý Thấm, Quan Hiểu Đồng cũng đến buổi thử vai Cẩm Mịch. Song, cô nàng lại không hứng thú với vai diễn này nữa nên đã quyết định từ bỏ. Như vậy, cơ hội đã rơi vào tay Dương Tử, nàng mỹ nhân đáp ứng được cả 2 tiêu chí của đạo diễn.

Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp đầy tiên khí, Dương Tử còn có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Đặc biệt, Dương Tử chạm ngõ nghệ thuật từ khi còn khá nhỏ, bắt đầu nghiệp diễn với tư cách là diễn viên quần chúng năm 5 tuổi và sau hơn 20 năm, cô nàng đã trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới, được nhiều nhà sản xuất, "tư bản" săn đón. Chính vì vậy, minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn đúng đắn này chính là sự nổi tiếng của "Hương Mật Tựa Khói Sương" khi lên sóng năm 2018.

Xôn xao tin Dương Tử 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác sau khi 'chia tay' với Tiêu Chiến Cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Dương Tử và Vương Nhất Bác có thể sẽ hợp tác chung trong một bộ phim tình cảm đầy ngọt ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-nhung-my-nhan-tung-tranh-vai-nu-chinh-huong-mat-tua-khoi-suong-lieu-duong-tu-co-hoan-toan-xung-dang-465307.html