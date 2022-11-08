Cũng là nhận giải Thị Hậu, Ân Đào được khán giả đồng tình ủng hộ, Địch Lệ Nhiệt Ba đến tận bây giờ vẫn không được khán giả công nhận

Lễ trao giải truyền hình Kim Ưng 2022 diễn ra tối 6/11, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị Hậu) đã được trao cho Ân Đào với vai diễn trong Nhân Thế Gian. Thành tích này được nhiều khán giả ủng hộ vì với năng lực diễn xuất của Ân Đào hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng đó.

Ân Đào xuất sắc nhận giải Thị Hậu năm nay khiến khán giả vô cùng ủng hộ - Ảnh: Internet

Không những thế, nhiều khán giả còn cho rằng kết quả này như là một cú tát dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, vào đêm trao giải Kim Ưng năm 2018, một số cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi Ân Đào được tuột mất giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" với vai diễn trong bộ phim Lông Gà Bay Lên Trời đóng với Thị đế Trương Dịch năm đó. Nhiều khán giả khi theo dõi lễ trao giải đã cảm thấy quá sốc và bàng hoàng khi giải thưởng quan trọng đó đã thuộc về mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba với bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp.