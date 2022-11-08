Cũng là nhận giải Thị Hậu, Ân Đào được khán giả đồng tình ủng hộ, Địch Lệ Nhiệt Ba đến tận bây giờ vẫn không được khán giả công nhận

Nếu Ân Đào năm nay được công chúng ủng hộ khi nhận giải Thị Hậu thì Địch Lệ Nhiệt Ba của năm đó không được công chúng công nhận.
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Lễ trao giải truyền hình Kim Ưng 2022 diễn ra tối 6/11, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị Hậu) đã được trao cho Ân Đào với vai diễn trong Nhân Thế Gian. Thành tích này được nhiều khán giả ủng hộ vì với năng lực diễn xuất của Ân Đào hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng đó.
Không những thế, nhiều khán giả còn cho rằng kết quả này như là một cú tát dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, vào đêm trao giải Kim Ưng năm 2018, một số cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi Ân Đào được tuột mất giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" với vai diễn trong bộ phim Lông Gà Bay Lên Trời đóng với Thị đế Trương Dịch năm đó. Nhiều khán giả khi theo dõi lễ trao giải đã cảm thấy quá sốc và bàng hoàng khi giải thưởng quan trọng đó đã thuộc về mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba với bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp.
Nếu Ân Đào năm nay được công chúng ủng hộ thì Địch Lệ Nhiệt Ba của năm đó không được công chúng công nhận. Thời điểm đó, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ thất vọng vì chất lượng của giải Kim Ưng năm 2018. Thậm chí, một số khán giả còn đòi tẩy chay giải thưởng khi biết kết quả.
Có thể thấy rằng việc nhận được giải thưởng đối với một diễn viên là vinh hạnh lớn, nhưng có giải thưởng mà không đi kèm với sự công nhận từ khán giả sẽ trở thành một bất lợi với sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba sau này. Đến tận thời điểm hiện tại, mỹ nhân Tân Cương vẫn chưa thể thoát khỏi danh xưng “thủy hậu” vì chưa có phim bạo, diễn xuất một màu và chưa thấy được sự tiến bộ đột phá.