Hiện tại, 30 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà đã được xuất viện. 20 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được xem xét cho xuất viện để theo dõi tại nhà.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 6/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết, hiện còn 20 bệnh nhân trong vụ nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà được theo dõi tại bệnh viện. Sức khỏe của các bệnh nhân này đã ổn định, bệnh viện đang xem xét cho xuất viện để theo dõi tại nhà. Cũng theo vị này, trước đó, 30 trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy nhẹ hơn đã được xuất viện.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu thực phẩm tại quán cơm gà nói trên để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động. 50 người nghi ngộ độc sau ăn cơm gà ở Cam Ranh. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo thông tin VNExpress, ngày 5/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trong ngày 2 và 3/7. Điểm chung của họ là ăn tại quán cơm gà trên đường Tố Hữu, phường Cam Ranh, rồi xuất hiện các triệu chứng trên.

"Hầu hết triệu chứng ở mức độ nhẹ, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và dự kiến ra viện vào chiều mai", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh nói. Theo ông Lữ Ngọc Trung, Chủ tịch UBND phường Cam Ranh, cho biết địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu thực phẩm tại quán cơm gà để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân. Đồng thời, đoàn công tác của phường đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Quán cơm gà trên đã tạm dừng hoạt động trong thời gian điều tra. Sáng 6/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc tập trung nguồn lực để tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Cơ quan này cũng đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng. Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm.

Khánh Hòa: 50 người bị ngộ độc nghi do ăn cơm gà Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, một số người đã được xuất viện. Ngành y tế đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lấy mẫu thực phẩm tại quán cơm gà nêu trên để kiểm nghiệm.

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