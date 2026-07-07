Hôn nhân của Nhậm Gia Luân tiếp tục trở thành đề tài tranh luận

Nhậm Gia Luân là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như “Đại Đường vinh diệu”, “Cẩm y chi hạ”, “Châu sinh như cố” hay “Nhất sinh nhất thế”. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của nam diễn viên cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Năm 2016, Nhậm Gia Luân bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái Nhiếp Hoan, sau đó công khai tin vui vào năm 2017 khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Đến năm 2018, cặp đôi đón con đầu lòng. Thời điểm đó, nam diễn viên được nhiều khán giả đánh giá là người đàn ông có trách nhiệm, thậm chí được gọi vui là “ngôi sao kết hôn sớm” của Cbiz. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh liên tục vướng các tin đồn liên quan đến đời sống hôn nhân. Mới đây, “thánh soi” Lưu Đại Chùy tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ thông tin cho rằng Nhậm Gia Luân trong thời gian tham gia hoạt động tại Thượng Hải đã lưu trú tại khách sạn hai đêm liên tiếp thay vì trở về nhà, từ đó suy đoán anh và vợ có thể đang sống ly thân.

Người này cũng nhắc lại việc trước đây Nhậm Gia Luân từng nhiều lần công khai thể hiện tình cảm với vợ trên mạng xã hội, thậm chí từng viết rằng việc kết hôn là “điều hạnh phúc nhất cuộc đời”. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, anh gần như không còn chia sẻ về đời tư, trong khi các tin đồn xoay quanh hôn nhân vẫn liên tục xuất hiện.

Trước đó vào năm 2023, nam diễn viên cũng từng bị đồn ngoại tình với một người mẫu tự do trong thời gian vợ mang thai, thậm chí có thông tin chưa được xác thực về việc chi tiền mua xe tặng “người thứ ba”. Phía Nhậm Gia Luân khi đó đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận và khởi kiện các tài khoản tung tin thất thiệt. Dù vậy, những tin đồn mới vẫn tiếp tục gây bàn tán trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng việc nghệ sĩ lưu trú tại khách sạn trong quá trình làm việc là điều bình thường, đặc biệt khi lịch trình dày đặc hoặc kết thúc muộn. Một số ý kiến khác cho rằng thời điểm xuất hiện tin đồn khá nhạy cảm, trùng với giai đoạn bộ phim mới “Thâm uyên vô gian” của Nhậm Gia Luân chuẩn bị lên sóng, từ đó đặt ra nghi vấn về khả năng thông tin bị thổi phồng hoặc tạo hiệu ứng tiêu cực. Hiện tại, phía Nhậm Gia Luân và đại diện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những đồn đoán này.

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi Dựa trên tiểu thuyết Hoàng Hậu Của Ta, Phượng Hoàng Đài Thượng do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 14/11.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-nhan-cua-nham-gia-luan-tiep-tuc-tro-thanh-e-tai-tranh-luan-763606.html