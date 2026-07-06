Vừa lên sóng, phim của Ngu Thư Hân đã chiếm lĩnh nhiều bảng xếp hạng

Theo nền tảng phát hành, phim vượt mốc 6.000 điểm nhiệt chỉ sau khoảng 3 giờ phát sóng. Đồng thời, Xán Như Phồn Tinh nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng tìm kiếm thịnh hành và bảng tăng trưởng của mảng phim truyền hình. Trong bối cảnh nhiều dự án lớn cùng ra mắt vào mùa hè, đây được xem là màn khởi đầu khá ấn tượng.

Xán Như Phồn Tinh là bộ phim mới đánh dấu màn kết hợp của Ngu Thư Hân và Trần Tĩnh Khả, đang trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ đầu tháng 7. Ngay sau khi lên sóng ngày 5/7, tác phẩm liên tục ghi nhận nhiều thành tích khả quan trên các nền tảng theo dõi chỉ số truyền thông, cho thấy sức hút lớn ngay từ những tập đầu.

Không chỉ đạt thành tích trên nền tảng phát hành, bộ phim còn nhanh chóng chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực của Maoyan chỉ sau khoảng 2 giờ lên sóng. Trên Douban, các chủ đề liên quan đến phim cũng dẫn đầu bảng thịnh hành, phản ánh mức độ quan tâm lớn từ cộng đồng yêu phim Hoa ngữ.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu ứng truyền thông là sức hút của Ngu Thư Hân. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Lâm Vãn Tinh và nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng độ phổ biến nhân vật. Sau nhiều dự án cổ trang, màn tái xuất với một tác phẩm hiện đại mang màu sắc thanh xuân, thể thao của cô nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Xán Như Phồn Tinh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hiệp Lộ của Trường Nhĩ, xoay quanh Lâm Vãn Tinh – một nghiên cứu sinh tâm lý học trở về quê nhà làm quản lý dụng cụ thể thao tại Trường Trung học số 8 Hoành Cảnh. Tại đây, cô gặp Vương Pháp, cựu huấn luyện viên bóng đá từng làm việc ở Anh. Cả hai cùng bắt tay xây dựng lại đội bóng học đường, đồng hành cùng những học sinh cá biệt trên hành trình chinh phục giải đấu và trưởng thành.

Bên cạnh yếu tố thể thao, bộ phim còn khai thác tình bạn, tình yêu và những tổn thương của tuổi trẻ. Tuy nhiên, những thành tích ban đầu mới chỉ phản ánh sức hút ở thời điểm mở màn. Việc Xán Như Phồn Tinh có thể duy trì sức nóng hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, diễn biến ở các tập tiếp theo cũng như phản ứng của khán giả đối với màn kết hợp giữa Ngu Thư Hân và Trần Tĩnh Khả.