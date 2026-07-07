Giá vàng hôm nay, ngày 7/7/2026: Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm nhưng trong nước cao hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 07/07/2026 09:08

Hôm nay, ngày 7/7/2026, giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt giảm. Kim loại quý trong nước cao hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng. Sau khi tăng giá mua vàng miếng SJC vào đầu ngày 500.000 đồng/lượng, ACB đã giảm 500.000 đồng mỗi lượng sau đó, mua vào xuống 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 500.000 đồng, mua vào xuống 147,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 147,4 triệu đồng, bán ra 150,4 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 147,4 triệu đồng, bán ra 150,4 triệu đồng… Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/7/2026: Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm nhưng trong nước cao hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, lúc 21h ngày 6/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.140 USD/ounce, giảm 34 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.159 USD/ounce.

Thị trường vẫn đang đánh giá tác động từ cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất quanh 3,5-3,75% và tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Sau báo cáo việc làm tháng 6 gây thất vọng, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn đã giảm đáng kể. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 chỉ còn khoảng 22%, giảm so với mức 31,5% trước khi số liệu việc làm được công bố. Thị trường vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

Báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, nhưng lực lượng lao động cũng thu hẹp khoảng 720.000 người. Bức tranh lao động trái chiều và chưa đủ để buộc Fed phải sớm thay đổi chính sách.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp Fed công bố vào ngày 9/7, cùng các dữ liệu về lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Đây được xem là những yếu tố quan trọng có thể định hướng kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Căng thẳng tại Trung Đông đã chuyển từ trạng thái khủng hoảng sang rủi ro được kiểm soát. Giá dầu giảm sau khi OPEC+ thông báo tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 8, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Dầu Brent giao dịch quanh 71,72 USD/thùng, còn dầu WTI ở khoảng 68,4 USD/thùng.

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