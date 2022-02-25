TP.HCM ra công văn khẩn tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị trẻ mắc COVID-19

Trước bối cảnh số lượng trẻ em mắc COVID-19 ngày càng tăng, mới đây, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn TP.HCM về việc tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị.

Theo Tuổi Trẻ, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn TP.HCM về việc tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị trẻ mắc COVID-19.

Cụ thể, trong thời gian qua, trên địa bàn TP ghi nhận số trẻ em mắc COVID-19 có xu hướng tăng. Nhận định về nguyên nhân, Sở Y tế cho rằng ngoài việc trẻ đi học trực tiếp trở lại làm tăng nguy cơ tiếp xúc, biến chủng Omicron là tác nhân gây bệnh chiếm đa số đối với những người mắc COVID-19 trên địa bàn TP. Theo dữ liệu giám sát từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2, số trẻ nhiễm COVID-19 tăng gấp 3 lần so với khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến 13/2.

Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung, điều trị trẻ em mắc COVID-19.

Cụ thể, tại mỗi đơn vị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường sàng lọc khi tiếp nhận trẻ đến khám chữa bệnh vì triệu chứng sốt, kèm hoặc không kèm các triệu chứng hô hấp khác, cần thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 sớm (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) để phát hiện, cách ly điều trị kịp thời.

Khuyến khích thành lập khoa COVID-19 tại các bệnh viện chuyên khoa nhi, hoặc đơn vị chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại khu vực cách ly dành cho người mắc COVID-19 của bệnh viện. Lưu ý, trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin phải được xem là nhóm nguy cơ, nhất là trẻ em có bệnh nền như béo phì, các bệnh lý bẩm sinh...

Theo báo Tin Tức, trong giai đoạn hiện nay, khi phát hiện trẻ có xét nghiệm tầm soát dương tính và có chỉ định nhập viện điều trị, các đơn vị liên hệ ngay Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 để chuyển viện kịp thời...

Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát, giường bệnh bệnh, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận trẻ mắc COVID-19; đồng thời cử nhân sự tham gia tập huấn hướng dẫn chẩn đoán trẻ bị COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng giao cho 3 bệnh viện nhi đồng thành phố, đảm bảo mỗi bệnh viện có khoa COVID-19 150 giường trong đó có 50 giường hồi sức tích cực và sẵn sàng mở rộng quy mô khoa COVID-19.

Sửa đổi, bổ sung sổ tay an toàn phòng chống COVID-19 trong trường học Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố "Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học" trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo các quyết định mới.

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