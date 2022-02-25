Bộ Y tế: Hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19

Tin y tế 25/02/2022 14:28

Bộ Y tế mới đây đã có hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em, trong đó có hướng dẫn dỡ bỏ cách ly/xuất viện với trẻ mắc COVID-19.

Theo Lao Động, Bộ Y tế mới đây đã có Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em ban hành kèm Quyết định 405/QĐ-BYT. 

Với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại nhà, Bộ Y tế yêu cầu thời gian cách ly, điều trị đủ 07 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính vi rút SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định.

Theo Sức khỏe và Đời sống, với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại cơ sở thu dung, yêu cầu thời gian cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung ít nhất là 5 ngày, các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều, hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên.

Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2, người bệnh được ra viện.

Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ vi rút cao (Ct < 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày (không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm).

Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày; đo thân nhiệt 02 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.

 

Ngoài ra, với trẻ cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung mà có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cần lưu ý thời gian cách ly, điều trị ít nhất là 05 ngày, sau khi các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều và hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) từ 03 ngày trở lên và:

Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào); hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Khi đủ điều kiện, người bệnh được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khác hoặc khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú hoặc về chuyển về nhà theo dõi, chăm sóc tại nhà theo quy định.

Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao (Ct < 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với virus SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày (không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm).

TP.HCM ra công văn khẩn tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị trẻ mắc COVID-19

TP.HCM ra công văn khẩn tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị trẻ mắc COVID-19

Trước bối cảnh số lượng trẻ em mắc COVID-19 ngày càng tăng, mới đây, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn TP.HCM về việc tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị.

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