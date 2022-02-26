Số ca F0 liêp tiếp dẫn đầu cả nước, 74 xã phường ở Hà Nội thành ‘vùng cam’

Theo đó, Hà Nội có 283 phường, xã, thị trấn thuộc cấp độ 1 (vùng xanh), 222 phường, xã, thị trấn thuộc cấp độ 2 (vùng vàng) và 74 xã, phường, thị, trấn thuộc cấp độ 3 ( vùng cam ). Toàn thành phố không có cấp độ 4 (vùng đỏ).

74 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 nằm ở 23 quận, huyện gồm: Ba đình (2); Bắc Từ Liêm (4); Chương Mỹ (5); Đan Phượng (3); Đông Anh (8); Đống Đa (1); Gia Lâm (2); Hà Đông (3); Hai Bà Trưng (2); Hoài Đức (3); Hoàn Kiếm (1); Hoàng Mai (1); Long Biên (3); Mê Linh (5); Nam Từ Liêm (6); Quốc Oai (2); Sóc Sơn (5); Tây Hồ (1); Thạch Thất (8); Thanh Oai (2); Thanh Trì (3); Thanh Xuân (1); Thường Tín (3).

Theo VietNamNet, ngày 25/2, Hà Nội thêm 9.836 ca Covid-19, đây tiếp tục là số mắc cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), tổng số ca mắc Covid-19 của Thủ đô là 239.974 trường hợp.

Trước số ca F0 tăng nhanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tối 24/2 đã ký Công điện hỏa tốc đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và thành phố; thực hiện thông điệp 5K, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe, trang bị kiến thức khi nhiễm Covid-19 và điều trị tại nhà, nhận biết các dấu hiệu khi bệnh chuyển nặng để liên hệ với các cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ; tránh “tâm lý chủ quan” hoặc “hoang mang, lo sợ cực đoan không cần thiết”.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động, Tổ hỗ trợ chăm sóc theo dõi F0 tại nhà nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao (đảm bảo nhân lực, cơ số thuốc, điều kiện vật chất, lực lượng y tế…), kịp thời chuyển tuyến điều trị theo hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh Covid-19 của ngành Y tế.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm vét mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 17 tuổi; hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Lao Động, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới tăng nhanh khi thành phố cho phép mở lại các dịch vụ, du lịch, hàng không cũng là những thách thức với công tác phòng chống dịch.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Hà Nội đề nghị phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng, tử vong. Các địa phương tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, quản lý F0 tại nhà; không để tình trạng F0 không có thông tin; đảm bảo các túi thuốc A, B, C...