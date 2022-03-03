Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 18.661 ca COVID-19 mới, gồm 6.418 F0 cộng đồng và 12.243 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 3.547 ca so với ngày 2/3.

Theo Sức khỏe và Đới sống, Sở Y tế Hà Nội tối ngày 3/3 thông tin 24 giờ qua phát hiện thêm 18.661 ca bệnh, cao hơn kỷ lục hôm qua hơn 3.500 ca, trong đó có 6.418 ca cộng đồng.

Bệnh nhân phân bố tại 525 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (987), Sóc Sơn (958), Hoài Đức (936), Hoàng Mai (922), Đông Anh (918), Nam Từ Liêm (904).

Cũng theo Sở Y tế tới hết ngày 2/3, số ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi ở Hà Nội là 641.242 ca, trong đó có 634.109 người theo dõi cách ly tại nhà (chiếm gần 99%); 1.163 người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của quận, huyện, thị xã;

Có gần 6.000 người điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 của thành phố và 360 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đến nay, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi tại Hà Nội là 517.398 người. Ngày 2/3, Hà Nội ghi nhận 20 người mắc COVID-19 tử vong. Như vậy, tổng số người tử vong tính từ 27/4/2021 cho đến nay là 1.122 người.

Theo VietNamNet, Sở Y tế Hà Nội mới đây đã có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về "Thực hành tốt bảo quản thuốc”, “Thực hành tốt phân phối thuốc", "Thực hành tốt bán lẻ thuốc", thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn.

Theo đó, chỉ được bán thuốc có hoạt chất Molnupiravir cho người mắc Covid-19 có đơn thuốc đúng quy định, tư vấn nguy cơ - lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược Quốc gia. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao.

Yêu cầu trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội,

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