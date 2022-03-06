Hà Nội: Ghi nhận thêm 29.577 ca Covid-19, quận Hoàng Mai dẫn đầu với 1.756 ca trong ngày 7/3

Tin y tế 06/03/2022 19:39

Từ 18h ngày 5/3 đến 18h ngày 6/3, Hà Nội ghi nhận 29.577 ca Covid-19, trong đó có 11.957 ca cộng đồng.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 5/3 đến 18h ngày 6/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 29.577 ca Covid-19, trong đó có 11.957 ca cộng đồng, 17.620 ca đã cách ly. Quận Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, với 1.756 ca trong 24 giờ qua.

Cụ thể, 29.577 bệnh nhân phân bố tại 546 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (1.756); Đông Anh (1.714); Sóc Sơn (1.705); Hoài Đức (1.589); Nam Từ Liêm (1.585). Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29-4-2021) là 398.208 ca.

Trước thực tế số ca mắc đang gia tăng nhanh trong những ngày gần đây, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng trong thời gian tới cho Sở Y tế để kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố.

Riêng với trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với phòng y tế các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục rà soát các trường hợp chưa tiêm đủ liều vắc xin, đồng thời tuyên truyền, vận động những người từ chối tiêm vắc xin cần thực hiện tiêm chủng.

“Các quận, huyện, thị xã tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm vào công tác tiêm chủng vắc xin, đẩy nhanh tiếm độ tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành trong quý I năm 2022”, Sở Y tế Hà Nội nêu rõ.

Theo VTV News, Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn...

Khai báo y tế hằng ngày trên ứng dụng PC-COVID, nhất là những người có biểu hiện ho, sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng, nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.

Ngày 6/3, cả nước ghi nhận 142.136 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 10.348 ca so với ngày trước đó

Ngày 6/3, cả nước ghi nhận 142.136 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 10.348 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 05/3 đến 16h ngày 06/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước.

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Từ khóa:   Hà Nội dương tính ca mới

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