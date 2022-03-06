Ngày 6/3, cả nước ghi nhận 142.136 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 10.348 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 6/3, Việt Nam ghi nhận 142.136 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (29.578), Bắc Ninh (8.355), Nghệ An (7.579), Hải Phòng (5.154), Hưng Yên (3.904), Phú Thọ (3.694), Sơn La (3.559), Nam Định (3.459), Bình Dương (3.442), Hải Dương (3.363), Lạng Sơn (3.341), Quảng Ninh (2.959), TP. Hồ Chí Minh (2.879), Hòa Bình (2.877), Vĩnh Phúc (2.794), Tuyên Quang (2.741), Bắc Giang (2.697), Thái Nguyên (2.682), Đắk Lắk (2.680), Ninh Bình (2.460), Hà Nam (2.396), Thái Bình (2.270), Hà Giang (2.212), Bình Phước (2.202), Yên Bái (2.178), Quảng Bình (2.133), Điện Biên (2.105), Cao Bằng (2.018), Đà Nẵng (1.972), Lào Cai (1.955), Cà Mau (1.903), Bình Định (1.889), Lai Châu (1.806), Khánh Hòa (1.485), Phú Yên (1.296), Thanh Hóa (1.280), Bắc Kạn (1.150), Bến Tre (1.071), Lâm Đồng (925), Quảng Trị (918), Đắk Nông (884), Hà Tĩnh (821), Bà Rịa - Vũng Tàu (739), Tây Ninh (617), Quảng Ngãi (469), Trà Vinh (456), Bình Thuận (420), Vĩnh Long (403), Quảng Nam (354), Thừa Thiên Huế (328), Kon Tum (305), Bạc Liêu (235), Đồng Nai (212), Long An (137), Kiên Giang (121), Cần Thơ (116), An Giang (51), Đồng Tháp (50), Ninh Thuận (26), Hậu Giang (14), Tiền Giang (9).

- Tính từ 16h ngày 05/3 đến 16h ngày 06/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước (tăng 10.348 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 92.874 ca trong cộng đồng).

- Ngày 06/3/2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 26.349 ca và Sở Y tế Hòa Bình đăng ký bổ sung 33.695 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-1.481), Sơn La (-669), Khánh Hòa (-617).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+4.564), Hải Phòng (+4.556), Bắc Ninh (+1.194).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 117.379 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.434.700 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 44.893 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.427.225 ca, trong đó có 2.678.630 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (550.920), Hà Nội (395.034), Bình Dương (311.860), Bắc Ninh (143.536), Quảng Ninh (125.401).