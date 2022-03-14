Ngày 14/3, Việt Nam ghi nhận 161.262 ca mắc COVID-19, có 113.084 ca trong cộng đồng

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 14/3, Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (29.833), Nghệ An (10.389), Bắc Ninh (7.471), Phú Thọ (6.997), Thái Nguyên (4.979), Hưng Yên (4.840), Hòa Bình (4.675), Hải Dương (4.324), Sơn La (4.169), Lạng Sơn (4.100), Lào Cai (3.897), Tuyên Quang (3.867), Đắk Lắk (3.644), Cà Mau (3.529), Quảng Ninh (2.988), Quảng Bình (2.986), Vĩnh Phúc (2.975), Thái Bình (2.951), Điện Biên (2.938), Bắc Giang (2.938), Yên Bái (2.769), Bình Định (2.755), Nam Định (2.722), Hà Nam (2.295), Ninh Bình (2.231), Lai Châu (2.217), Bình Phước (2.187), Cao Bằng (2.163), TP. Hồ Chí Minh (2.159), Bến Tre (2.091), Lâm Đồng (1.949), Hải Phòng (1.886), Đắk Nông (1.836), Quảng Trị (1.786), Bình Dương (1.689), Bắc Kạn (1.341), Tây Ninh (1.290), Đà Nẵng (1.235), Khánh Hòa (1.158), Trà Vinh (1.074), Phú Yên (1.035), Thanh Hóa (940), Bà Rịa - Vũng Tàu (909), Hà Tĩnh (887), Vĩnh Long (824), Bình Thuận (622), Quảng Ngãi (589), Kon Tum (391), Quảng Nam (347), Thừa Thiên Huế (291), Bạc Liêu (285), Kiên Giang (132), Đồng Nai (128), An Giang (117), Long An (108), Cần Thơ (94), Ninh Thuận (75), Đồng Tháp (71), Hậu Giang (31), Sóc Trăng (30), Tiền Giang (18).

- Tính từ 16h ngày 13/3 đến 16h ngày 14/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 161.262 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 161.247 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.706 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 113.084 ca trong cộng đồng).

- Ngày 14/3/2022. Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 32.400 ca, Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 30.000 ca, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 25.112 ca và Sở Y tế Lào Cai đăng ký bổ sung 16.016 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-3.925), Hà Giang (-1.911), Bình Dương (-1.162).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thái Nguyên (+2.241), Bắc Ninh (+1.054), Hà Nội (+564).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 164.807 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.377.438 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 64.535 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.369.816 ca, trong đó có 3.269.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (838.217), TP. Hồ Chí Minh (570.931), Bình Dương (340.740), Bắc Ninh (231.613), Nghệ An (226.561).