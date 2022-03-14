TP.HCM: Đề xuất được mua thêm thuốc Molnupiravir phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM xin chủ trương mua thuốc Molnupiravir cấp miễn phí cho người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà.

Theo Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM xin chủ trương mua thuốc Molnupiravir cấp miễn phí cho người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà.

Cụ thể, hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, số lượng người bệnh điều trị tại nhà có nhu cầu dùng thuốc Molnupiravir gia tăng. Tuy nhiên, lượng thuốc Molnupiravir miễn phí do Bộ Y tế cung cấp hiện đã sắp hết.

Trong thời gian chờ ý kiến phản hồi của Bộ Y tế, Sở Y tế đề nghị UBND TP xem xét chủ trương mua thuốc Molnupiravir để trạm y tế, trạm y tế lưu động tiếp tục cấp phát miễn phí cho người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà.

Từ ngày 24/2, người dân TP.HCM đã mua được thuốc Molnupiravir, kèm điều kiện có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định hoặc chứng nhận F0 điều trị tại nhà. Đến ngày 7/3, Bộ Y tế có đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Molnupiravir.

Thuốc Molnupiravir - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, tại họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 chiều 14/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã xác nhận, Sở vừa có đề xuất UBND TP về việc mua thuốc Molnupiravir, cấp miễn phí cho người bệnh.

Theo bà Mai, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh nhân sẽ được khám và điều trị miễn phí. Do đó, thuốc điều trị cũng sẽ được cấp miễn phí như thời gian vừa qua.

Với thuốc Molnupiravir, Bộ Y tế đã có những đợt thử nghiệm lâm sàng, ghi nhận có kết quả tốt. Thế giới cũng công nhận hiệu quả của thuốc này. Ngày 14/3, Sở Y tế TP.HCM có văn bản, xin chủ trương của UBND TP được phép mua thuốc Molnupiravir để cung ứng cho người dân.

"Thuốc sẽ được cấp miễn phí với các F0 cách ly tại nhà, đủ điều kiện sử dụng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế, thông qua các trạm y tế, trạm lưu động. Sở Y tế hiện đang chờ chỉ đạo của UBND Thành phố" - bà Mai cho hay.

Được biết, nguồn thuốc kháng virus Molnupiravir trước đây được cấp phát thuộc Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc Covid-19 của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, thuốc do Việt Nam sản xuất đã được bán tại các cửa hàng dược phẩm.

Hà Nội: Ghi nhận 27.833 ca Covid-19, có 9.491 ca cộng đồng trong vòng 24h Ngày 14/3, Hà Nội ghi nhận thêm 27.833 ca Covid-19, giảm 1.500 ca so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới mỗi ngày ở thành phố giảm.

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