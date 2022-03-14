NÓNG: Bộ Y tế nói rõ F0 không được ra khỏi nhà

Mới đây, Bộ Y tế đã có thông tin giải thích, chỉnh lại quy định "F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang" mà bộ vừa ban hành.

Theo Dân Trí, ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 gồm cả hướng dẫn cho trẻ nhỏ và người lớn. Trong đó, tại mục 5.4 có quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm mà người mắc Covid-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà phải thực hiện. Cụ thể, người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.

Nhiều người cho rằng quy định này đồng nghĩa với việc F0 được phép ra khỏi nhà. Tuy nhiên, tối 14/3, Bộ Y tế có thông tin khẳng định nơi cách ly ở đây là trong căn nhà, không có chuyện F0 được ra khỏi nhà, ra ngoài đường. Để tránh dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau, Tổ biên tập hướng dẫn này của Bộ cũng đã điều chỉnh quy định trên thành "Người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà".

Theo VietNamNet, Bộ Y tế khuyến cáo F0 điều trị tại nhà cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết gồm: nhiệt kế, máy đo SpO2 cá nhân (nếu có), khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Ngoài ra, chuẩn bị phương tiện liên lạc: điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế (trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, bệnh viện…). Bộ Y tế cho phép người dân tự xác định mắc Covid-19 bằng test nhanh, thay vì để nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa, theo hướng dẫn mới. Theo Người Lao Động, liên quan đến quy định quản lý F0 tại nhà được Bộ Y tế ban hành chiều 14/3, một số chuyên gia cho biết thực tế hiện nay nhiều F0 không biết mình mắc Covid-19 hay không do không có triệu chứng nên vẫn đi làm, đi ăn uống, mua sắm bình thường. Thậm chí có trường hợp đã test nhanh dương tính nhưng không khai báo y tế, vẫn tự ý ra khỏi nhà. PGS-TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng chưa thể chủ quan với Covid-19. Bởi thực tế hiện nay, vẫn còn hàng nghìn người mắc Covid-19 có triệu chứng nặng, phải nhập viện, thở máy. Mỗi ngày vẫn có khoảng 100 người tử vong do Covid-19. "Khi chúng ta đang ở giai đoạn thích nghi để tiến tới bình thường hóa cần phải tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu, có ý thức cao để thực hiện nghiêm biện pháp 5K bảo vệ mình và cộng đồng"- PGS Nga chia sẻ. Theo một số chuyên gia, hiện Covid-19 vẫn là bệnh lây theo đường hô hấp với hình thức lây vẫn là giọt bắn, nguy cơ cao là tiếp xúc gần, môi trường kín, đông người. Covid-19 hiện cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, biện pháp dự phòng cá nhân 5K vẫn vô cùng hiệu quả. Do đó, chưa thể "thả lỏng" với Covid-19 và cho rằng đó là bệnh thông thường như cảm cúm được.

TP.HCM: Đề xuất được mua thêm thuốc Molnupiravir phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM xin chủ trương mua thuốc Molnupiravir cấp miễn phí cho người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà.

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