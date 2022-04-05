Hậu COVID mà có những triệu chứng này cần đến khám bác sĩ ngay

Sức khỏe 05/04/2022 15:37

Các triệu chứng hậu Covid của bệnh nhân khác nhau tùy theo từng người, nhưng hầu hết các bệnh nhân đều bị mệt mỏi và uể oải. Ngoài ho dai dẳng, ho có đờm và tức ngực, còn có nhiều người bị rối loạn giấc ngủ và giảm tập trung.

Hậu COVID mà có những triệu chứng này cần đến khám bác sĩ ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Park Hee Yeol, giáo sư tại phòng khám Covid thuộc Bệnh viện Myongji cho biết "Tuy không thể biết chính xác nhưng theo kết quả nghiên cứu, khoảng 10% người chẩn đoán nhiễm Covid có thể có triệu chứng hậu Covid. Tôi nghĩ khoảng 1 triệu người có thể bị hậu Covid trong tương lai".

Giáo sư Park cho biết: "Các triệu chứng hậu Covid của bệnh nhân khác nhau tùy theo từng người, nhưng hầu hết các bệnh nhân đều bị mệt mỏi và uể oải. Ngoài ho dai dẳng, ho có đờm và tức ngực, còn có nhiều người bị rối loạn giấc ngủ và giảm tập trung". Tiếp đó, ông nói "Để phân biệt xem có bệnh cấp tính hay không, cần phải kiểm tra nếu triệu chứng tiếp tục".

Trong trường hợp nhiệt độ trên 38.5 độ C hoặc khó thở, lượng đờm vàng tăng lên và các triệu chứng vẫn tiếp tục dù đã được xác nhận hết Covid từ 2-3 tuần thì nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Giáo sư Park cho biết "Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy virus Corona có tiếp tục lây nhiễm lên các tế bào não và gây tổn thương chúng không".

Tuy nhiên, "Khi so sánh cấu trúc não của những người có những triệu chứng trên bằng hình ảnh, đã có sự thay đổi về mặt cấu trúc và có những chỉ số thể hiện mức độ tổn thương não"; "Có rất nhiều báo cáo cho rằng những điều trên sẽ có ảnh hưởng ở một mức độ nào đó".

Mặc dù vậy, "Một thực tế nổi tiếng là phản ứng viêm toàn thân ảnh hưởng đến sự suy giảm nhận thức về lâu dài, ngay cả khi nó không phải là di chứng của Covid thì khi mắc các bệnh khác, có nhiều trường hợp bệnh nhân cũng cảm thấy chóng mặt và nặng đầu"; "Có lẽ cần nghiên cứu thêm để chứng minh mối quan hệ giữa virus Corona và tổn thương não".

(Theo Chosun)

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