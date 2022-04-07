Hiệu ứng giảm cân yoyo và những tác hại mà nhiều người gặp phải

Một nghiên cứu cho thấy hiệu ứng giảm cân yoyo mà nhiều người đang áp dụng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

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Theo nội dung kết quả nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Georgetown ở Mỹ tại cuộc hội thảo American Physiological Society, thông qua cuộc thí nghiệm trên chuột bạch về hiệu ứng yoyo (liên tục giảm cân và tăng cân trở lại) sẽ làm cho bệnh tim và thận trở nên trầm trọng hơn.

Nhóm nghiên cứu đã chia 16 con chuột cái thành hai nhóm, một nhóm được cho ăn một lượng thức ăn bình thường và nhóm còn lại chỉ được cung cấp 40% lượng calo bình thường. Việc này sẽ được thực hiện trong hai tuần và sau đó sẽ cho chúng ăn như bình thường trong ba tuần. Trong quá trình hạn chế ăn kiêng, những con chuột này đã giảm 20% trọng lượng cơ thể, và sau đó trở lại bình thường.

Nhóm nghiên cứu đã thông qua kiểm tra siêu âm để theo dõi chức năng tim và thận ở cả hai nhóm và đo độ nhạy insulin cho biết chỉ số các tế bào đường huyết có thể giảm đến mức nào.

Kết quả cho thấy rằng cung lượng tim (lượng máu được bơm bởi hai tâm thất của tim theo đơn vị thời gian, thường được đo bằng 'phút') và Stroke volume (thể tích máu bơm ra từ tâm thất trong 1 nhịp) giảm với tỷ lệ như nhau. Điều này có nghĩa là lượng máu cung cấp đến các cơ quan trong cơ thể ít hơn khiến cho sau này dễ dẫn đến bệnh tim.

Thêm nữa, những con chuột bị hạn chế calo có khả năng kháng insulin cao hơn 2,6 lần so với nhóm còn lại. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng việc hạn chế calo có thể làm thay đổi các quá trình sinh học kiểm soát huyết áp và chuyển hóa insulin.

Tiến sĩ Aline de Souza, tác giả của cuộc nghiên cứu thừa nhận rằng cần có thêm các nghiên cứu trên người để xác nhận những kết quả này, nhưng cảnh báo rằng chế độ ăn hạn chế có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. "Khi thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt là nếu bạn cần giảm cân nhanh chóng".

(Theo Kormedi)

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