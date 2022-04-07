Lựa chọn thực phẩm theo vấn đề của từng loại da, giúp bạn có một vẻ bề ngoài rạng rỡ, thanh khiết như sương mai

Chăm sóc da 07/04/2022 06:00

Thời tiết và độ ẩm là tác nhân khiến cho làn da bạn ngày càng xấu đi. Vậy làm thế nào để giữ cho làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh?

Lựa chọn thực phẩm theo vấn đề của từng loại da, giúp bạn có một vẻ bề ngoài rạng rỡ, thanh khiết như sương mai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời tiết và độ ẩm là tác nhân khiến cho làn da bạn ngày càng xấu đi. Vậy làm thế nào để giữ cho làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh?

Cơ sở tiên quyết là một chế độ ăn uống cân bằng. Theo các chuyên gia, việc chọn thức ăn cần thiết theo tình trạng da cũng là một điều rất quan trọng. Tạp chí phong cách sống của Mỹ 'Real Simple' đã giới thiệu các loại thực phẩm phù hợp với từng loại da thường gặp phải, chẳng hạn như khô và xỉn màu.

1. Da xỉn màu

Lựa chọn thực phẩm theo vấn đề của từng loại da, giúp bạn có một vẻ bề ngoài rạng rỡ, thanh khiết như sương mai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tập trung vào thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Trái cây và rau củ quả có nhiều màu sắc khác nhau, chẳng hạn như những loại quả màu vàng và cam, thường chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là cà chua. Cà chua  chứa các chất dinh dưỡng quan trọng giúp da căng bóng, chẳng hạn như lycopene, beta-carotene và vitamin C. Nếu bạn muốn có một khuôn mặt trắng hồng, điều quan trọng là phải tiêu thụ đủ chất béo lành mạnh. Quả hạch và hạt rất giàu chất béo lành mạnh cùng với chất chống oxy hóa như vitamin E.

2. Da khô

Lựa chọn thực phẩm theo vấn đề của từng loại da, giúp bạn có một vẻ bề ngoài rạng rỡ, thanh khiết như sương mai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

Trước tiên là cần uống nhiều nước. Tiếp đó các loại rau chứa nhiều nước, chẳng hạn như dưa chuột và cần tây, cũng rất tốt. Khi da khô, bạn dễ nghĩ rằng da thiếu ẩm, nhưng thường thì da cũng thiếu dầu. Tăng lượng chất béo của bạn lên mức thích hợp, chẳng hạn như cá thu và các loại cá khác, bơ và các loại hạt. Trái cây họ cam quýt  và bông cải xanh cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp cho da luôn ẩm mượt.

3. Viêm da

Lựa chọn thực phẩm theo vấn đề của từng loại da, giúp bạn có một vẻ bề ngoài rạng rỡ, thanh khiết như sương mai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có đường ruột yếu làn da của bạn có thể bị viêm vì vậy cần đảm bảo ăn các loại thực phẩm lên men như dưa muối và sữa chua. Khi đường ruột cũng như hệ tiêu hóa của bạn khỏe lại, ban đỏ và mụn trứng cá sẽ giảm dần, và da có thể trở lại trạng thái mịn màng. Tránh đường, các sản phẩm từ sữa cũng như hạn chế uống rượu và ăn nhiều khoai lang, cá hồi và cà chua là những thực phẩm có đặc tính chống viêm.

(Theo Kormedi)

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