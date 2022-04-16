Cách ăn rau và trái cây có lợi cho sức khỏe tránh bị nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng

Ăn rau củ rất tốt cho cơ thể nhưng điều đáng lo ngại duy nhất là có nhiều trường hợp ăn rau mà không nấu chín. Nếu bạn ăn rau sống nhưng rửa chưa kỹ, bạn có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Ăn rau củ rất tốt cho cơ thể nhưng điều đáng lo ngại duy nhất là có nhiều trường hợp ăn rau mà không nấu chín. Nếu bạn ăn rau sống nhưng rửa chưa kỹ, bạn có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Bệnh nhiễm khuẩn đại tràng xuất huyết đường ruột đã lan rộng ở châu Âu vài năm trước thông qua rau không sạch. Tất nhiên, không ít đánh giá cho rằng nguy cơ ký sinh trùng hoặc vi khuẩn đại tràng đã được phóng đại hơn thực tế. Nhưng rõ ràng việc ăn rau sạch là một cách tốt để giữ cho cơ thể an toàn hơn. Đài truyền hình abc của Mỹ đã giới thiệu cách ăn rau và trái cây tươi một cách an toàn.

Tránh ăn cà chua bị vỡ Ảnh minh họa: Internet Cà chua là thực phẩm tốt cho sức khỏe đến mức tạp chí Time của Mỹ đánh giá là “thực phẩm tốt nhất thế kỷ 21”. Đặc biệt cà chua có nhiều Lycopen có hiệu quả chống ung thư. Ngoài ra, cà chua là một trong số ít loại rau nấu chín sẽ tốt hơn ăn sống do lượng Lycopen sẽ tăng lên. Tất nhiên cà chua sống cũng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chọn cà chua sống, tốt nhất là chọn cà chua không có vết xước bên ngoài. Cà chua bị trầy xước có khả năng bị nhiễm vi khuẩn cao hơn. Ngoài ra, loại cà chua này rửa sạch thì vi khuẩn cũng không mất đi.

Dưa hấu, dưa lưới rửa sạch vỏ trước khi ăn Ảnh minh họa: Internet Những loại trái cây không ăn vỏ như dưa lưới hoặc dưa hấu thường không được rửa sạch. Tuy nhiên, những loại trái cây này cũng cần phải rửa sạch vỏ một lần trước khi cắt bằng dao. Bởi vì khi dùng dao, vi khuẩn dính trên vỏ có thể xâm nhập vào trái cây. Cách tốt nhất là rửa sạch bằng nước trước khi ăn và hoặc cọ bằng bàn chải mềm. Hãy bảo quản rau mầm trong tủ lạnh Ảnh minh họa: Internet Rau mầm nên được bảo quản trong tủ lạnh. Bởi vì khi bảo quản ở nhiệt độ 1-4 độ sẽ ngăn được sự phát triển của vi khuẩn. Rửa sạch rau sống Khi ăn xà lách, nên bỏ phần bên ngoài cùng và ăn phần bên trong. Ngay cả sau khi bỏ đi vỏ ngoài cũng cần phải rửa sạch xà lách. Tốt nhất là ngâm xà lách trong nước khoảng 3, 4 phút rồi rửa lại bằng nước sạch rồi ăn. Theo Kormedi

Cách làm dầu dưỡng tóc từ dừa và cà rốt để giảm nỗi lo rụng tóc Dầu dưỡng tóc từ cà rốt và dừa là một trong những liệu pháp tự nhiên hiệu quả nhất để ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc do cả hai đều là thành phần rất tốt cho tóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-an-rau-va-trai-cay-co-loi-cho-suc-khoe-tranh-bi-nhiem-vi-khuan-hoac-ky-sinh-trung-462639.html