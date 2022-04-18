3 thói quen ăn uống không lành mạnh khi xem mukbang và cookbang quá 180 phút

Khi mukbang và cookbang trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính thích ăn vì cảm thấy hứng thú với những video đó hơn là suy nghĩ đến vấn đề dinh dưỡng. Nếu vị giác của bạn quen với những gia vị mạnh có thể ảnh hưởng đến thói quen cũng như tình trạng sức khỏe của bạn.

Nếu mở TV hoặc lên internet chúng ta đều có thể xem được những chương trình mukbang hay cookbang (chương trình nấu ăn) giúp bạn tăng sự thèm ăn và tìm ra những công thức mới lạ. Khi xem những chương trình này cũng có nhiều người muốn tự làm theo những công thức nấu ăn đó để thoản mãn tính tò mò và những món ăn này cũng rất dễ để thực hiện. Tuy nhiên, nếu bạn vô tình xem mukbang hoặc cookbang trong bữa ăn hoặc nhất là vào lúc đêm khuya bạn sẽ ăn nhiều thức ăn hơn bình thường vì những video này đang kích thích cảm giác thèm ăn. Nếu bạn đang có những thói quen ăn uống không lành mạnh bạn có thể gặp các vấn đề về sức khỏe hệ tiêu hóa như thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già.

Một chuyên gia cho biết "Khi mukbang và cookbang trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính thích ăn vì cảm tháy hứng thú với những video đó hơn là suy nghĩ đến vấn đề dinh dưỡng. Nếu vị giác cảu bạn quen với những gia vị mạnh có thể ảnh hưởng đến thói quen cũng như tình trạng sức khỏe của bạn." Ăn quá nhiều Ảnh minh họa: Internet Xem những món ăn ngon trên TV khiến bạn muốn ăn do đó rất dễ khiến bạn ăn nhiều hơn bình thường. Đặc biệt, nếu bạn đến một nhà hàng được review trên mạng hoặc nấu thử những công thức trên mạng, bạn sẽ ăn nhiều hơn hẵn bình thường mà không nhận ra.

Có những quy chuẩn khác nhau giữa những người ăn nhiều và luyện tập với những người chỉ ăn khiến cho cơ thể không kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào, đó chỉ là nguyên nhân gây ra béo phì. Tuy nhiên, nếu nó trở thành thói quen, nó sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Điều này là do khi lượng thức ăn ăn vào tăng lên, sự tiết axit trong dạ dày tăng lên và tốc độ tiêu hóa và hấp thụ giảm, có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Ăn đêm Bạn cũng cần phải cẩn thận với thói quen ăn uống của mình. Có rất nhiều người ăn khuya và xem các chương trình truyền hình. Đặc biệt, một số người còn mắc hội chứng ăn khuya, trong đó ăn sau 7 giờ tối chiếm hơn 50% lượng thức ăn hàng ngày. Những người mắc hội chứng ăn khuya thường bị khó tiêu hoặc mất ngủ kinh niên vì họ thường xuyên bỏ bữa sáng hoặc bữa trưa, hoặc chỉ đơn giản là ăn no và ăn hết một lần vào buổi tối. Ngoài ra, ăn khuya và ngủ ngay có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như trào ngược thực quản hoặc rối loạn tiêu hóa chức năng. Ăn thức ăn cay, mặn và nhiều dầu mỡ Thức ăn có các gia vị gây kích thích như ngọt, mặn, cay, dầu mỡ cũng là một vấn đề. Đặc biệt, các chương trình mukbang trên internet thường quay những món ăn kích thích cả về thị giác và vị giác chẳng hạn như ăn một lượng lớn món ăn có vị cay và mặn trong tất cả các món ăn hoặc làm bánh mì nướng với một thùng bơ thực vật và một lượng đường khổng lồ. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo những thói quen ăn uống này vì tò mò, bạn có thể kích thích các cơ quan tiêu hóa như thực quản và dạ dày, gây ra các vấn đề như viêm hoặc loét. Đặc biệt, chế độ ăn tập trung vào đồ ăn cay, mặn, dầu mỡ có thể liên quan trực tiếp đến ung thư dạ dày hoặc ung thư ruột kết nên bạn cần hết sức cẩn trọng. (Theo Kormedi)

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thoi-quen-an-uong-khong-lanh-manh-khi-xem-mukbang-va-cookbang-qua-180-phut-463027.html