5 cách giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà không cần đến sự can thiệp của thuốc

Sống khỏe 18/04/2022 17:17

Khi già đi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm các loại thuốc bổ trợ cho tim. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi lối sống và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà không cần dùng đến thuốc chỉ bằng một vài cách sau đây.

1. Đi bộ

5 cách giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà không cần đến sự can thiệp của thuốc - Ảnh 1

Tập thể dục trong 30-40 phút trong 3-4 lần một tuần có thể làm giảm huyết áp, cholesterol và kiểm soát nặng hiệu quả. Bạn có thể dắt theo thú cưng hoặc rủ vài người bạn cùng nhau tập trong công viên. Nên tập có chừng mực, không nên quá sức có thể gây tác dụng ngược.

2. Ăn nhiều trái cây và rau củ 

Các chất dinh dưỡng, chất xơ có trong trái cây và rau quả rất tốt cho tim mạch. Trái cây và rau quả cũng chứa chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác động xấu có thể dẫn đến bệnh tiểu đường và bệnh tim. Cố gắng tiêu thụ các thực phẩm nhiều màu trong chế độ ăn uống của bạn. Bạn cũng có thể cho thêm trái cây và rau vào các món ăn yêu thích của mình, chẳng hạn như phủ trên một chiếc bánh pizza thật nhiều rau hoặc thêm trái cây vào ngũ cốc.

3. Chọn hạt làm món ăn nhẹ

5 cách giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà không cần đến sự can thiệp của thuốc - Ảnh 2

 

Chất xơ, chất béo không bão hòa và axit béo omega-3 trong các loại hạt có thể giúp giảm cholesterol LDL và sự tích tụ các chất độc trong mạch máu liên quan đến bệnh tim. Nó cũng có thể chống lại sự hình thành các cục máu đông gây ra đột quỵ. Các loại hạt có hàm lượng calo cao, vì vậy bạn cũng cần lưu ý không nên ăn quá nhiều.

4. Tập yoga

Yoga không chỉ là một bài tập thể dục, nó còn là một cách để xoa dịu tâm trí và giảm bớt căng thẳng. Yoga còn làm giảm nhịp tim, huyết áp và giảm lo lắng. Nếu bạn không thích tập yoga, bạn có thể dành thời gian cho những sở thích lành mạnh khác như thiền, nghe nhạc hoặc một thứ gì đó mà bạn thấy thu hút. 

5. Ngủ ít nhất 7 tiếng một ngày

Cơ thể chúng ta cần thời gian dài để nghỉ ngơi và hồi phục. Nhịp tim và huyết áp trong thời gian nghỉ ngơi rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Thiếu ngủ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng viêm và làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng xấu đến tim của bạn.

Theo Komedi.com

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Từ khóa:   phòng ngừa bệnh tim giảm nguy cơ mắc bệnh tim sức khỏe

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