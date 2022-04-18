5 loại thực phẩm giúp bạn tăng khả năng tập trung, ngăn cơn buồn ngủ vào thời tiết giao mùa

Đôi khi một ly nước lọc cũng giúp bạn khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Một chuyên gia dinh dưỡng tại New York, Mỹ cho biết: "Khi cơ thể thiếu nước, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu uống cà phê hoặc nước tăng lực vào lúc này, bạn sẽ càng bị mất nước và mệt mỏi hơn". Vậy nên, hãy uống khoảng 300cc nước sẽ tốt cho sức khỏe của bạn.

Trứng chứa nhiều DHA, một loại axit béo không bão hòa đa thuộc họ axit béo omega-3. Khi được hấp thụ ở mức độ vừa phải, DHA có tác dụng hiệu quả đối với trí nhớ và tâm trạng của bạn. Trứng cũng chứa nhiều choline, một hợp chất giúp giữ cho màng tế bào não khỏe mạnh.

3. Cá hồi

Cá hồi rất giàu axit béo omega-3. Axit béo omega-3 có tác dụng xây dựng lại tế bào não, làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, tăng cường khả năng ghi nhớ của não. Protein trong cá hồi còn chứa các axit amin cần thiết để duy trì sự tập trung và nhạy bén của não bộ .

4. Trà xanh

Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây đau đầu và làm rối loạn khả năng tập trung. Trà xanh chính là một loại thức uống thay thế được đánh giá cao. Trà xanh không chỉ chứa lượng caffeine vừa phải mà còn có theanine, một loại axit amin giúp nâng cao tinh thần, tăng khả năng tập trung.

5. Chuối

Một nghiên cứu năm 2008 cho thấy những sinh viên ăn chuối trước kỳ thi có kết quả tốt hơn so với những sinh viên khác. Lý do là vì chuối rất giàu kali, một khoáng chất cần thiết để kích hoạt chức năng não và tim.

Theo Kormedi.com