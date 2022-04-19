Bạn có biết: "Chất béo có lợi" giúp giảm cân hiệu quả là chất nào không?

Theo thống kê "Chất lượng cuộc sống năm 2021" do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố, tỷ lệ béo phì trên toàn quốc đã tăng mạnh kể từ khi virus Corona xuất hiện. Điều thú vị là một nghiên cứu cho thấy chỉ những người béo phì mới có ít " mỡ nâu " (Mỡ nâu được coi là một chất béo tốt giúp bạn đốt cháy calo, từ đó ngăn ngừa một số tình trạng như béo phì hay tiểu đường.) hơn những người có cân nặng bình thường.

Có ba loại chất béo trong cơ thể: mỡ trắng , mỡ nâu và mỡ beige ( beige fat ). Trong số đó, mỡ nâu có chức năng đốt cháy calo và ngăn ngừa béo phì. Do đó, những người có mỡ nâu có xu hướng tăng cân ít hơn ngay cả khi họ ăn như những người khác, hoặc gầy bẩm sinh và có lượng đường trong máu thấp. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học McMaster ở Canada đã phân tích mỡ nâu ở 26 cậu bé từ 8-10 tuổi và phát hiện ra rằng những cậu bé có chỉ số khối cơ thể (BMI) được phân loại là béo phì có ít mỡ nâu hơn những bé trai có chỉ số khối cơ thể (BMI) ở phạm vi bình thường. Nguyên nhân chính xác của việc mất mỡ nâu ở các bé trai béo phì vẫn chưa được biết, nhưng các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng béo phì làm giảm khả năng đốt cháy năng lượng của chất béo nâu.

Mỡ nâu tồn tại để đốt cháy calo giúp tạo nhiệt lượng cho cơ thể trong môi trường lạnh. Mỡ nâu cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Rockefeller, Mỹ đã kiểm tra sự phân bố chất béo ở khoảng 52.000 người thông qua chụp cắt lớp phát xạ positron (PET). Kết quả là khoảng 10% số người tham gia nghiên cứu có mỡ nâu. Ngoài ra, những người có chất béo nâu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và bệnh động mạch vành thấp hơn những người không có. Đặc biệt, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 giảm từ 9,5% xuống 4,6%. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng các tế bào mỡ nâu có thể làm giảm lượng đường trong máu vì chúng liên kết chặt chẽ với các quá trình trao đổi chất như tiết hormone.

Tạo beige fat

Không có cách nào để tạo ra chất béo nâu trong cơ thể bạn. Tuy nhiên, bằng cách kích hoạt mỡ beige để tạo ra tác dụng giống như mỡ nâu. Beige fat bình thường có chức năng giống như mỡ trắng, nhưng khi bạn tập thể dục hoặc ăn thức ăn cay, nó có chức năng giống như mỡ nâu. Phương pháp thực hiện như sau.

Sống thoáng mát

Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ mát lạnh dưới 15 độ, nó sẽ kích hoạt mỡ nâu cũng như beige fat để tăng nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn là người lớn không có vấn đề gì về sức khỏe, tốt nhất nên giữ phòng không quá nóng. Nếu bạn ở một nơi mát mẻ trong một thời gian dài, bạn có thể ngăn ngừa béo phì bằng cách kích hoạt beige fat.

Ngủ khỏa thân

Ngủ khỏa thân có thể giúp bạn giảm cân. Theo một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia, ngủ khỏa thân làm tăng khả năng đốt cháy calo giúp giảm cân hiệu quả. Điều này là do mỡ nâu được kích hoạt ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể bình thường là 36,5 độ để đốt cháy mỡ trắng ngăn ngừa béo phì. Đặc biệt, ngủ khỏa thân sau khi tập thể dục có tác dụng tiêu hao calo bằng cách tối đa hóa quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, tốt hơn hết là tránh ngủ khỏa thân đối với người già, trẻ sơ sinh và những người mắc bệnh tim mạch, những người có chức năng điều tiết nhiệt độ cơ thể kém.

Cà phê

Caffeine là thành phần chính trong cà phê giúp kích hoạt mỡ nâu. Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Anglia Ruskin ở Anh cho thấy những phụ nữ uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có lượng mỡ cơ thể ít hơn từ 3,4% đến 4,1% so với những người không uống. Tương tự, những người đàn ông uống cà phê có ít mỡ bụng hơn 1,8% so với những người đàn ông không uống. Ngoài ra, caffein giúp cơ thể trao đổi chất tốt, giúp đốt cháy chất béo. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm mỡ bạn cũng có thể uống cà phê. Tuy nhiên, cà phê phải là espresso hoặc Americano không đường hoặc sữa.

Tập thể dục

Khi bạn tập thể dục hormone 'irisin' sẽ kích hoạt beige fat. Irisin được tiết ra nhiều hơn khi tập thể dục cường độ thấp trong thời gian dài so với khi tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn. Nếu bạn đi bộ nhanh khoảng 40 phút 4 lần một tuần, việc tiết hormone irisin sẽ tăng lên. Thỉnh thoảng thực hiện squat hoặc plank tại nhà cũng giúp ích cho việc kích hoạt beige fat giúp giảm cân.

Theo Chosun