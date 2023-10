Uống nước quá nóng

Ảnh minh họa: Internet

Uống đồ uống nóng nhiều sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định 'đồ uống nóng trên 65 độ C' là chất gây ung thư. Công bố này được đưa ra dựa trên kết quả của một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Ung thư học Lancet đã cho thấy nhóm uống trà quá nóng trên 65 độ có nguy cơ ung thư thực quản tăng gấp 8 lần và nhóm uống trà ở nhiệt độ 60-64 độ có nguy cơ ung thư thực quản tăng gấp 2 lần. Các chuyên gia lý giải, thực quản không giống như dạ dày, không có hàng rào bảo vệ nên rất dễ bị tổn thương bởi các kích thích bên ngoài và có thể gây ung thư. Ung thư thực quản giai đoạn đầu có ít triệu chứng, nhưng dễ di căn sang các cơ quan lân cận. Các triệu chứng có thể xảy ra bao gồm khó nuốt thức ăn hoặc đau khi nuốt. Trong một số trường hợp nghiêm trọn có thể bị khàn giọng hoặc ho mãn tính. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn nên đi khám ngay lập tức.

Thịt xông khói chiên giòn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thịt xông khói chiên giòn sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Khoa Dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Minnesota, Mỹ đã nghiên cứu tỷ lệ ăn thịt và quy trình nấu thịt ở 41.836 phụ nữ Iowa từ 55 đến 69 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã phân loại thịt chín, vừa chín tới và sống. Các nhà nghiên cứu cho biết "Tiếp xúc với các amin dị vòng (HCA) được hình thành trong thịt đỏ, thịt gia cầm và cá nấu ở nhiệt độ cao, có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. HCA có nhiều trong thịt xông khói chiên hơn là trong các loại thịt nấu chín khác. Đặc biệt, thịt xông khói rất giàu nitrit, một chất được chuyển hóa thành hợp chất N-nitroso (NOC) một chất gây ung thu. Thịt xông khói chiên làm tăng tốc độ chuyển đổi nitrit thành NOC và tạo ra AGE, có liên quan đến ung thư. Cả HCA và AGE đều được tạo ra bởi phản ứng Maillard, phản ứng này làm thực phẩm chuyển sang màu nâu khi đun nóng. Do đó, tùy thuộc vào cách chế biến thịt xông khói, nguy cơ mắc bệnh ung thư có thể được giảm thiểu. Nấu thịt xông khói có màu nâu nhạt làm giảm HCA 10 lần so với nấu chín hoàn toàn (thịt xông khói có màu nâu sẫm). Việc nấu thịt mà hầu như không có màu nâu sẽ không dẫn đến phản ứng Maillard, làm giảm đáng kể HCA và AGE. Do đó, nấu thịt xông khói bằng lò vi sóng mà không rán có thể làm giảm mức HCA và AGE.