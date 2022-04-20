Ung thư là nguyên nhân gây tử vong số một ở Hàn Quốc. Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm và có những thói quen sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu về những thói quen làm tăng nguy cơ ung thư.
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Uống nước quá nóng
Uống đồ uống nóng nhiều sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định 'đồ uống nóng trên 65 độ C' là chất gây ung thư. Công bố này được đưa ra dựa trên kết quả của một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Ung thư học Lancet đã cho thấy nhóm uống trà quá nóng trên 65 độ có nguy cơ ung thư thực quản tăng gấp 8 lần và nhóm uống trà ở nhiệt độ 60-64 độ có nguy cơ ung thư thực quản tăng gấp 2 lần. Các chuyên gia lý giải, thực quản không giống như dạ dày, không có hàng rào bảo vệ nên rất dễ bị tổn thương bởi các kích thích bên ngoài và có thể gây ung thư. Ung thư thực quản giai đoạn đầu có ít triệu chứng, nhưng dễ di căn sang các cơ quan lân cận. Các triệu chứng có thể xảy ra bao gồm khó nuốt thức ăn hoặc đau khi nuốt. Trong một số trường hợp nghiêm trọn có thể bị khàn giọng hoặc ho mãn tính. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn nên đi khám ngay lập tức.
Thịt xông khói chiên giòn
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thịt xông khói chiên giòn sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Khoa Dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Minnesota, Mỹ đã nghiên cứu tỷ lệ ăn thịt và quy trình nấu thịt ở 41.836 phụ nữ Iowa từ 55 đến 69 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã phân loại thịt chín, vừa chín tới và sống. Các nhà nghiên cứu cho biết "Tiếp xúc với các amin dị vòng (HCA) được hình thành trong thịt đỏ, thịt gia cầm và cá nấu ở nhiệt độ cao, có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. HCA có nhiều trong thịt xông khói chiên hơn là trong các loại thịt nấu chín khác. Đặc biệt, thịt xông khói rất giàu nitrit, một chất được chuyển hóa thành hợp chất N-nitroso (NOC) một chất gây ung thu. Thịt xông khói chiên làm tăng tốc độ chuyển đổi nitrit thành NOC và tạo ra AGE, có liên quan đến ung thư. Cả HCA và AGE đều được tạo ra bởi phản ứng Maillard, phản ứng này làm thực phẩm chuyển sang màu nâu khi đun nóng. Do đó, tùy thuộc vào cách chế biến thịt xông khói, nguy cơ mắc bệnh ung thư có thể được giảm thiểu. Nấu thịt xông khói có màu nâu nhạt làm giảm HCA 10 lần so với nấu chín hoàn toàn (thịt xông khói có màu nâu sẫm). Việc nấu thịt mà hầu như không có màu nâu sẽ không dẫn đến phản ứng Maillard, làm giảm đáng kể HCA và AGE. Do đó, nấu thịt xông khói bằng lò vi sóng mà không rán có thể làm giảm mức HCA và AGE.
Bảo quản các loại hạt ở nhiệt độ phòng
Việc bảo quản nông sản như gạo, các loại đậu, hạt không đúng cách có thể tạo ra chất gây ung thư. Khi nấm mốc phát triển trên ngũ cốc, các loại đậu và quả hạch, nó có thể tạo ra các độc tố nấm mốc như mycotoxin, aflatoxin, ochratoxin và geralenone. Mycotoxin hay còn gọi là độc tố nấm mốc là một chất độc chuyển hóa thứ cấp do các sinh vật thuộc giới nấm tạo ra và có khả năng gây bệnh hoặc giết chết người lẫn động vật. Aflatoxin chủ yếu được tìm thấy trong đậu phộng, lúa mạch, lúa mì, ngô và gạo, và là chất gây ung thư gan. Ochratoxin có thể gây hại nghiêm trọng cho thận. Geralenone được biết là nguyên nhân gây ra rối loạn chức năng sinh sản và vô sinh. Vì vậy, khi bảo quản các loại ngũ cốc, các loại đậu, các loại hạt… phải đặc biệt lưu ý để tránh hình thành nấm mốc. Chúng nên được bảo quản ở độ ẩm từ 60% trở xuống và nhiệt độ từ 10 đến 15 độ hoặc thấp hơn, và đặt ở nơi càng ít thay đổi nhiệt độ càng tốt. Mùa đông tương đối an toàn nhưng vào mùa hè trong bếp có nhiều hơi ẩm. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên làm khô bằng cách dùng lò hơi hoặc sử dụng điều hòa hút ẩm điều hòa để loại bỏ hơi ẩm. Thực phẩm có vỏ, chẳng hạn như ngô và đậu phộng, nên được bảo quản cả vỏ. Độc tố nấm mốc được tạo ra bên trong thực phẩm bị mốc và có khả năng chịu nhiệt nên không dễ dàng loại bỏ chúng bằng cách rửa hoặc đun nóng. Vì vậy, bạn không bao giờ được ăn thực phẩm đã bị mốc hoặc đã chuyển màu, có mùi. Nước màu xanh hoặc đen chảy ra khi vo gạo cũng có thể là dấu hiệu bị nhiễm nấm mốc, vì vậy bạn nên tránh ăn chúng.
Rắc tiêu lên thịt sống
Khi nấu thịt, nên rắc tiêu sau khi đun. Điều này là do hàm lượng acrylamide (một chất gây ung thư) sẽ tăng hơn 10 lần nếu bạn rắc tiêu trước rồi mới nấu chín. Theo kết quả kiểm nghiệm của Bộ An toàn vệ sinh thực phẩm lượng acrylicamide trong món ăn rắc tiêu sau khi nướng thịt là 492ng (nanogram), nhưng nếu nướng với tiêu thì acrylicamide tăng hơn 14 lần lên 7139ng.
(Theo Kormedi)