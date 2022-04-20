Thực phẩm nhìn ngon mắt có tốt cho sức khỏe không?

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy mọi người có xu hướng tin rằng thực phẩm đẹp mắt là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet Theo kết quả nghiên cứu cho thấy mọi người có xu hướng tin rằng thực phẩm đẹp mắt là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu khoa tiếp thị Đại học Nam California của Mỹ đã công bố kết quả thí nghiệm trong một bài báo có tiêu đề "Thực phẩm đẹp cho sức khỏe: Làm thế nào để nâng cao nhận thức về sức khỏe?" để giúp cho những người nghĩ rằng thực phẩm đẹp tốt cho sức khỏe hơn là thực phẩm trông không hấp dẫn. Theo các nhà nghiên cứu, người tiêu dùng Mỹ tiếp cận khoảng 7000 quảng cáo thực phẩm, nhà hàng mỗi năm và đang trong tình trạng choáng ngợp với quảng cáo dành cho thức ăn nhanh. Đất nước chúng ta cũng vậy. Các quảng cáo như pizza và gà rán làm chảy nước miếng, khiến mọi người chìm đắm trong các khung hình quảng cáo. Tuy nhiên, mọi người có nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe khi xem quảng cáo pizza có miếng thịt giăm bông, cà chưa, phô mai không? Nếu vậy thì tại sao?

Các nhà nghiên cứu đã xem xét sự cân bằng và mô hình hệ thống thứ tự theo 'học viện mỹ thuật cổ điển' để đánh giá xem thực phẩm đẹp và thực phẩm không đẹp có giúp ích cho sức khỏe của mọi người hay không. Ví dụ, Avogado cũng chia bánh mì nướng thành hai loại và đưa ra thông tin chung như bảng thành phần và giá của sản phẩm. Sau đó, xem đánh giá xem đánh giá của khách hàng khi mua hai loại bánh mì. Liệu nó có tốt cho sức khỏe hay không thì mọi người thường trả lời rằng bánh mì nướng trông ngon mắt giàu dinh dưỡng hơn và ít calo hơn sẽ tốt cho sức khỏe (nhưng thể loại bỏ được một số đánh giá khách quan). Kết quả tương tự cũng được đưa ra trong đánh giá về các món ăn khác. Trong thí nghiệm, sự tươi mới, kích thước và dung lượng không ảnh hưởng nhiều đến nhận thức sức khỏe. Giáo sư Linda Hagen người đứng đầu nghiên cứu đã giải thích kết quả thí nghiệm ở hai mặt của nguyên lý mỹ học.

Thứ nhất, não của con người khi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đẹp hoặc nhìn thấy người đẹp, khu vực gây hưng phấn của não được kích hoạt và tự sinh cảm giác hạnh phúc tự nhiên. Tuy nhiên, việc nhìn thấy thực phẩm ngon mắt không được coi là thực phẩm khỏe mạnh, bởi vì mọi người có xu hướng coi sự thích mắt và tính hữu dụng tỷ lệ thuận với nhau. Ví dụ, thực phẩm hoặc là món ăn ngon hoặc tốt cho sức khỏe, chứ không phải cả hai đều xuất hiện cùng nhau. Thứ hai, nếu nhìn từ khía cạnh 'nguyên tắc mỹ học cổ điển', mọi người có xu hướng nhìn nhận thực phẩm dựa trên đánh giá như cân bằng, trật tự, các khuôn mẫu có hệ thống. Hình ảnh hoặc mô tả thực phẩm giống với hình ảnh thực phẩm tự nhiên trong tiềm thức làm cho thực phẩm mang lại cảm giác tốt cho sức khỏe hơn. Kết quả thí nghiệm lần này cho thấy nguyên lý thứ hai đang hoạt động với mọi người về mặt 'thực phẩm và sức khỏe' hơn là nguyên tắc đầu tiên. Cô nói: "Theo nguyên tắc mỹ thuật truyền thống, tiếp thị thực phẩm chỉ tạo ra những thay đổi tinh tế với chi phí thấp để dẫn đến sự thay đổi thái độ đối với thực phẩm. Đồng thời, phương pháp này cũng có thể dẫn đến sự tiêu cực của mọi người nên cần phải chuẩn bị cho điều này." (Theo Kormedi)

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