3 cách giúp tăng beige fat - 'chất béo có lẫn mỡ trắng' để giảm cân

Giảm cân 20/04/2022 14:45

Beige fat là chất béo có lẫn mỡ trắng. Thông thường, nó có chức năng giống như chất béo trắng, nhưng có thể hoạt động giống như mỡ nâu trong một số trường hợp nhất định.

3 cách giúp tăng beige fat - 'chất béo có lẫn mỡ trắng' để giảm cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỡ cơ thể được chia thành ba loại chính theo tỷ lệ màu sắc và thành phần. Chúng là mỡ trắng, mỡ nâubeige fat. Chất mà thường được gọi là mỡ mà mọi người thường nghĩ đến là mỡ trắng.

Mỡ trắng đóng vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể trong những tình huống khẩn cấp và có vai trò bảo vệ cơ thể khi có chấn động, nhưng nếu nó quá dư thừa sẽ gây ra các bệnh như béo phì, tiểu đường.

Mỡ nâu chỉ được tìm thấy ở cột sống và gần xương đòn trên ngực, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa béo phì bằng cách đốt cháy mỡ trắng để chuyển hóa thành năng lượng.

Còn beige fat là chất béo có lẫn mỡ trắng. Thông thường, nó có chức năng giống như chất béo trắng, nhưng có thể hoạt động giống như mỡ nâu trong một số trường hợp nhất định.

Mỡ nâu rất hiếm nên cứ 12 người trưởng thành thì chỉ có 1 người có loại mỡ này. Những người có mỡ nâu thường rất ít tăng cân ngay cả khi họ ăn giống hoặc nhiều hơn những người khác và có lượng đường trong máu thấp. Rất khó để tạo ra mỡ nâu khi nó không có trong cơ thể. Thay vào đó, nó có thể kích hoạt beige fat và làm cho nó hoạt động như mỡ nâu. Beige fat có ở hầu hết mọi người và thường phương pháp để kích hoạt beige fat như sau.

Tập thể dục

Hormone 'irisin' kích hoạt chất béo màu be được giải phóng khỏi các cơ trong quá trình tập luyện. Nó được tiết ra nhiều hơn khi tập luyện với cường độ thấp trong thời gian dài hơn là tập luyện với cường độ cao trong thời gian ngắn. Nếu bạn đi bộ nhanh khoảng 40 phút 4 lần một tuần, thì hormone irisin sẽ tăng lên.

Sống ở nơi mát mẻ

Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ mát từ 15 độ C trở xuống, mỡ nâu cũng như beige fat sẽ được kích hoạt để nâng cao nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn ở một nơi mát mẻ trong một thời gian dài, beige fat sẽ được kích hoạt giúp ngăn ngừa béo phì.

Ăn cay

 Thành phần 'capsaicin' tạo vị cay của ớt giúp kích thích và kích hoạt beige fat. Lý do khiến bạn đổ mồ hôi khi ăn đồ cay là do beige fat đang đốt cháy năng lượng và tạo nhiệt. Capsaicin cũng kích hoạt mỡ nâu.

(Theo Chosun)

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