Cách ăn chuối đúng và mang lại hiệu quả nhất cho người mới bắt đầu chế độ giảm cân

Ngoài đường glucose chuối còn chứa nhiều loại đường khác nhau như fructose (đường có trong trái cây) và sucrose.

Với lượng calo thấp và giá trị dinh dưỡng cao thì rõ ràng chuối là một thực phẩm rất tốt cho người ăn kiêng. Vậy những lợi ích đó là gì?

Khi bạn ăn chuối các loại đường khác nhau sẽ được hấp thụ từ từ nên bạn sẽ cẩm thấy ít đói hơn. Hầu hết các chất xơ có trong chuối là chất xơ không hòa tan nên mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết chúng, vì thế ăn chuối có ảnh hưởng đến các cơn đói của bạn.

Vì tỷ lệ hấp thụ đường sẽ thay đổi tùy theo loại cơ thể cần nên khi ăn chuối lượng đường trong máu sẽ không tăng ngay lập tức. Chất xơ có trong chuối cũng làm giảm sự hấp thụ đường. Do đó lượng insulin tiết ra sẽ bị ức chế và có hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh béo phì.

Giúp loại bỏ các triệu chứng sưng tấy

Kali có nhiều trong chuối là một khoáng chất giúp thúc đẩy quá trình bài tiết natri (muối). Bài tiết nhiều natri giúp loại bỏ tình trạng sưng tấy một cách nhanh chóng vì vậy nếu bạn gặp phải tình trạng sưng thì ăn chuối có thể giúp cải thiện được tình trạng bạn đang gặp phải.

Làm giảm chứng táo bón

Chuối chứa nhiều chất xơ là một loại trái cây giúp giảm chứng táo bón hiệu quả. Trong khi ăn kiêng do hạn chế ăn uống trong các bữa ăn nên nhiều người thường bị khó đi ngoài. Chuối có hàm lượng calo thấp và khi đói có thể ăn được nhiều mà không ảnh hưởng đến việc giảm cân vì vậy chuối được khuyến khích dùng.

Cách ăn chuối trong chế độ ăn kiêng

Mặc dù chuối là một loại thực phẩm thân thiện với chế độ ăn kiêng nhưng bạn không nên ăn nhiều chuối trong một ngày. Cần chú ý đến thời gian, số lượng và cách ăn đúng để chế độ ăn kiêng đạt hiệu quả.

Ảnh minh họa: Body Archi

Số lượng nên ăn trong ngày

Số lượng chuối bạn ăn trong một ngày là một quả. Mỗi ngày bạn chỉ cần ăn một quả chuối thôi là đủ, dù bạn có đang ăn kiêng hay không, trừ khi bạn đang trong chế độ tập luyện có thể ăn nhiều hơn nếu không thì mỗi ngày chỉ cần một quả chuối là đủ.

Ngay cả khi bạn đang áp dụng chế độ ăn hạn chế carbohydrate thì cũng không có vấn đề gì nếu chỉ ăn một quả mỗi ngày. Cố gắng kiểm soát lượng đường bằng cách kết hợp nhiều thực phẩm với nhau.

Thời điểm ăn chuối

Bạn có thể ăn chuối vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng cần chú ý vào thời gian ăn để phù hợp với công dụng của chuối.

Buổi sáng: Nạp năng lượng và cải thiện nhu động ruột

Ăn chuối vào buổi sáng rất tốt để bổ sung lượng đường đã mất vào ban đêm. Nếu bạn muốn tập trung và có một ngày làm việc trọn vẹn thì hãy ăn chuối vào buổi sáng. Chất xơ và magie có trong chuối sẽ giúp đi ngoài dễ dàng hơn vì vậy chuối được khuyến khích cho những người bị táo bón trong khi ăn kiêng dùng.

Bữa trưa: cung cấp dinh dưỡng và hạn chế tình trạng ăn vặt

Ăn một quả chuối khi đói vào buổi trưa sẽ giúp bạn ngăn chăn ham muốn ăn vặt. Vitamin B1 có trong chuối được cho là có tác dụng làm giảm mệt mỏi do đó chuối được khuyến khích dùng khi công việc của bạn có khả năng bị kéo dài. Bạn cũng có thể dùng chuối như một chất bổ sung dinh dưỡng trước khi đến phòng tập vào buổi tối.

Ban đêm: tránh tiêu thụ nhiều thức ăn và có tác dụng thư giãn

Nếu bạn ăn chuối vào buổi tối thì thời điểm nên ăn là trước bữa tối. Trong khi đói ăn chuối có giúp bạn có cảm giác no lâu do đó có thể giúp bạn không tiêu thụ nhiều thức ăn.

Ăn chuối ăn vào ban đêm còn có tác dụng giúp thư giãn. Ăn chuối và bổ sung Tryptophan là nguồn sản sinh serotonin có thể giúp bạn ngủ trong trạng thái thoải mái nhất.

Cách làm các món ăn từ chuối trong chế độ ăn kiêng

Ảnh minh họa: Body Archi

Cho vào túi đông lạnh cùng với sữa chua và chất làm ngọt ít calo, nghiền nhẹ và đông lạnh bạn sẽ có một món tráng miệng lành lạnh ngon miệng. Cho thêm sữa chua, bột đậu nành, cacao không đường để thay đổi khẩu vị tránh bị ngán.

Tuy nhiên nếu bạn muốn no lâu thì nên ăn nguyên trái không nên nghiền ra. Kết hợp chuối vào chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách thưởng thức chúng với nhiều cách chế biến khác nhau.

Ngoài ra, nếu cho chuối mới mua vào tủ lạnh ngay thì chuối có thể bị thâm đen và bị mất hương vị trong vài ngày. Nếu bạn muốn làm lạnh nó bạn nên đặt nó vào tủ lạnh một hoặc hai ngày trước khi ăn.

Theo Body Archi