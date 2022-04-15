Top 9 loại trái cây chứa ít đường, ăn nhiều không lo tăng cân

Trong khi lựa chọn chế độ ăn kiêng carbohydrate thì tại sao bạn không chọn các loại trái cây có ít đường? Bài viết dưới dây giới thiệu 10 loại trái cây ăn hoài không ngán và cần phải lo lắng việc tăng cân.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh viết tắt CDC chỉ có khoảng 1/10 người tiêu thụ rau và trái cây họ cần thiết mỗi ngày. Khi cơ thể thiếu những thực phẩm quan trọng này có thể dẫn đến bệnh tiểu đường và tim mạch.

Trái cây ít carbohydrate là các loại quả mọng. Một cốc dâu tây chỉ chứa 7g đường, trong dâu tây vitamin C cũng rất phong phú nên có thể cung cấp đủ lượng trong ngày.

Bưởi

Ảnh minh họa: youmed.vn

Theo Taub-Dix, quan trọng là phải chú ý đến lượng thức ăn trong một lần ăn để dễ kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào cơ thể.

Ăn bưởi sẽ tốt hơn thay vì đồ ngọt nhưng vì trong nửa quả chứa khoảng 8g nên tốt hơn là bạn nên tránh ăn hết trong một lần.

Bơ

Bơ là trái cây không phải rau Bơ có hạt lớn ở giữa phần thịt quả là một trong những lý do khiến nó được xếp vào loại quả.

Quả bơ rất giàu chất béo lành mạnh làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, làm giảm chỉ số mức LDL cholesterol xấu cũng như các hóa chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một quả bơ chứa khoảng 1g đường.

Mận

Trong một quả mận chỉ chứa 7g đường và điều đáng mừng là mận chứa lượng calo thấp khoảng 30 calo. Hãy thử ngay cách làm món mứt từ quả mận nhé!.

Quả mâm xôi

Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ không nghĩ với hương vị ngọt ngào như thế mà lượng đường có trong quả mâm xôi lại rất thấp. Một cốc chứa khoảng 5g đường nhưng lượng chất xơ cao tới 8g do đó bạn sẽ cảm thấy no hơn khi ăn các loại trái cây khác.

Mâm xôi đen

Ảnh minh họa: Internet

Mâm xôi đen cũng nằm trong nhóm những quả mọng. Một cốc đầy chứa khoảng 7g đường, 8g chất xơ và 2g protein, do đó mâm xôi đen được xem như một bữa ăn nhẹ dinh dưỡng hoàn hảo.

Táo

Nếu bạn bị tiểu đường hoặc đang lo lắng về ảnh hưởng của trái cây đối với lượng đường trong máu thì nên cẩn thận khi ăn.

Theo Taub-Dix, giá trị GI (chỉ số đường huyết) trong một quả táo thấp hơn khi xay sinh tố. Nói cách khác, uống nước ép táo làm tăng lượng đường trong máu tăng nhanh hơn.

Lượng đường có trong một quả táo cỡ trung bình chứa 19g còn trong khi một ly nước ép táo chứa 24g.

Đào

Ảnh minh họa: Internet

Đào ngâm có vị ngọt đậm đà và độ chua vừa phải. Khoảnh khắc khi bạn cắn vào miếng đào mọng nước thực sự là một khoảnh khắc hạnh phúc. Lượng đường có trong một quả đào cỡ trung bình khoảng 13g.

Cam

Giống như táo thì tốt hơn bạn nên ăn trái cây thay vì dùng nước ép. Một quả cam trung bình chỉ chứa 12g đường và đủ lượng vitamin C cung cấp mỗi ngày.

Uống một cốc nước cam sẽ làm tăng gấp đôi lượng đường hấp thu đồng thời làm giảm hàm lượng chất xơ có chức năng kiểm soát đường xuống 1/3.

Lê

Ảnh minh họa: Internet

Một quả lê có đầy nước và vị ngọt dịu. Vì phần thịt quả chứa nhiều nước nên đây là loại cây khuyên dùng nếu muốn cung cấp nước. Ngay cả khi bạn ăn cả vỏ thì lượng đường cũng chỉ có 8,6g.

Theo Elle