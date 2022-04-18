5 quy tắc vàng giúp bạn giảm ngay 500 calo mỗi ngày, tăng cân không còn là nỗi lo

Giảm cân 18/04/2022 17:31

Khi bạn đang ăn kiêng, đôi khi tính calo quá mức sẽ gây phản tác dụng. Mách bạn 5 cách sau giảm ngay 500 calo mà không cần phải đau đầu với những bữa ăn mỗi ngày.

1. Ăn chất xơ vào buổi sáng

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Thay vì ăn cơm, mì hoặc bánh mì nướng vào buổi sáng, bạn có thể thay thế bằng một bát ngũ cốc giàu chất xơ và một ly nước ép hoa quả sẽ giúp bạn giảm ngay 500 calo. Bởi vì chất xơ hầu như không chứa calo, các loại thực phẩm giàu chất xơ thường có hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giúp bạn có cảm giác no lâu và ít thèm ăn hơn. 

2. Ăn chậm nhai kỹ

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, số  lần trung bình thức ăn được nhai sau khi cho vào miệng là 15 lần. Nếu bạn nhai thức ăn trong khoảng 40 lần, bạn sẽ tiêu thụ ít hơn 12% lượng caloNếu bạn nhai thức ăn lâu hơn, sẽ giảm được việc tiết ra 'ghrelin' - một loại hormone nội tiết được tiết ra từ dạ dàykhiến bạn cảm thấy đói và ảnh hưởng đến việc kiểm soát lượng thức ăn. Nếu bạn nhai thức ăn chậm và lâu, bạn sẽ cảm thấy no ngay cả khi bạn ăn chỉ ăn một ít, vậy nên sẽ tiêu thụ ít calo hơn.   

3. Giảm xuống 25% lượng thức ăn

5 quy tắc vàng giúp bạn giảm ngay 500 calo mỗi ngày, tăng cân không còn là nỗi lo - Ảnh 2

Khi ăn xong một bữa ăn mà còn dư khoảng 25%, bạn đã tự động cắt giảm lượng calo. Tuy nhiên, nếu để thức ăn thừa thì lại không tốt chút nào. Bạn có thể giảm 25% lượng thức ăn so với bình thường bằng cách lấy ít hơn ngay từ đầu hoặc chỉ lấy đầy 3/4 bát. 

4. Đi bộ thêm 15 phút

Đi bộ trong 15 phút giúp bạn đốt cháy khoảng 100 kcal. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, bạn có thể đốt cháy 500 calo mỗi ngày bằng cách vận động cơ thể. Nếu bạn không thể có đủ thời gian để đi bộ, bạn có thể đứng làm việc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngồi trong 1 giờ đốt cháy 60 calo, trong khi đứng làm việc đốt cháy gấp đôi, nhưng bạn cũng không nên đứng quá lâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến tim của bạn. 

5. Thức uống tốt nhất cho cơ thể là nước

5 quy tắc vàng giúp bạn giảm ngay 500 calo mỗi ngày, tăng cân không còn là nỗi lo - Ảnh 3

Đồ uống có đường chẳng hạn như nước trái cây đóng chai, có hàm lượng calo cao. Nếu bạn uống một ly sinh tố bơ, bạn đã dùng hết một nửa lượng calo hàng ngày của mình. Bạn nên tìm đồ uống dành cho người ăn kiêng hoặc đơn giản là uống nước lọc thay vì các loại nước có ga, nước trái cây có đường, bạn có thể giảm được lượng calo hấp thụ trong ngày. 

Theo Kormedi.com

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