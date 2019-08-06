Hướng dẫn cách nấu chè mè đen thơm ngon, bổ dưỡng cho gia đình

Chè mè đen tuy không phải là một món chè truyền thống của người Việt Nam nhưng lại được nhiều người yêu thích, bởi hương vị thơm ngon, sánh mịn lại thanh lọc, bài trừ độc tố trong cơ thể một cách hiệu quả. Với vẻ ngoài giản dị đặc quánh một màu đen thẫm, đủ sức hấp dẫn thực khách từ Bắc tới Nam. Chè mè đen hay chè vừng đen theo cách gọi ngoài Bắc còn có cái tên chính gốc là Chí mà phũ.

Mè đen là một loại hạt có giá trị dinh dưỡng khá cao, không chỉ giúp phòng ngừa một số bệnh tật, nâng cao cho sức khỏe mà còn làm đẹp da hiệu quả. Hơn nữa, còn rất tốt cho việc sinh nở và lợi sữa sau sinh cho chị em phụ nữ, vì thế mè đen được sử dụng trong nhiều món ăn. Trong đó, có thể chế biến thành chè mè đen vô cùng bổ dưỡng.

Hạt mè đen chứa nhiều tin dầu, giàu protein, vitamin E, axit folic giúp bà bầu dễ dàng chuyển dạ. Hơn nữa, hạt mè cũng kích thích khả năng hấp thụ của cơ thể, khiến bà bầu có thể tăng cường sức đề kháng, có khả năng phòng ngừa những triệu chứng cảm lạnh, sốt. Không chỉ có vậy, những em bé sơ sinh có mẹ thích ăn mè đen sẽ ít mắc phải các bệnh ngoài da. Đối Đông y, mè đen rất tốt cho phụ nữ, được dùng như một vị thuốc giúp đen tóc bên cạnh hà thủ ô. Mè đen cũng giúp trị mụn nhọt, làn da mềm mại.

Nguyên liệu nấu món chè này không hề phức tạp với hạt mè đen nấu cùng bột sắn dây, vị ngon đến từ chính cái bùi bùi rất nhẹ của hạt vừng chất lượng, còn tươi, không chút ẩm mốc nào. Vì vậy, các chị em còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện nay cách nấu chè mè đen dưới đây để chiêu đãi cả gia đình cũng như có thêm một món ăn ngon dùng trong thời gian thai kỳ.

Chè mè đen bột sắn dây tốt cho bà bầu

Bên cạnh đó, bột sắn dây có tác dụng bổ khí huyết, tốt cho phụ nữ có thai, nâng cao khả năng miễn dịch, tốt cho sự phát triển trẻ sơ sinh, thúc đẩy phát triển trí tuệ của thai nhi, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh. Chính vì thế mà mè đen kết hợp bột sắn dây khi nấu chè sẽ giúp cơ thể bà bầu giải nhiệt, bổ máu, đẹp da, dễ sinh và cực kỳ lợi sữa.

Để thực hiện cách nấu chè mè đen cho bà bầu dễ sinh, ngoài mè đen 100g, bộ sắn dây 50g, các chị em phải chuẩn bị thêm một số nguyên liệu nữa như là: đường 150g, nước sôi để nguội: 800ml và gừng: 1 củ nhỏ.

Cách làm:

Bước 1:

Chọn hạt mè đen chắc, mẩy và bỏ hết bụi bẩn

Mè đen mua về mẹ sàng bỏ hết bụi bẩn, hạt mốc, hỏng, sạn. Sau đó, đem rửa với nước rồi phơi khô, tiếp theo đem mè đen lên chảo rang với lửa nhỏ, vừa rang vừa đảo đều tay đến khi hạt mè nổ lách tách thì chín. Mẹ cho 200ml nước, cho mè vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 2:

Mẹ hãy hòa tan bột sắn dây với 600ml nước đến khi tan rồi bắc lên bếp đun với lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy đều tay để bột không bị đọng dưới đáy nồi, đến khi bột sắn dần chuyển màu trong suốt thì cho mè đen vừa xay nhuyễn vào. Mẹ tiếp tục khuấy đều trên bếp trong vòng 1 phút.

Bước 3:

Để món chè mè đen có mùi vị thơm và ấm hơn, mẹ hãy dùng một củ gừng rửa sạch, cạo vỏ, đập dập rồi cho nguyên củ vào nồi chè, tiếp tục khuấy đều. Sau đó nêm đường vừa đủ ngọt, đun sôi chè từ 1 – 2 phút thì tắt bếp.

Sau khi bắc ra, mẹ có thể rắc thêm dừa tươi hoặc nước cốt dừa để ăn cùng chè. Thưởng thức món chè mè đen bột sắn dây nóng thì sẽ ngon hơn.

Chè mè đen rất tốt, nhưng với bà bầu không thể ăn tùy tiện. Vì vậy bà bầu ăn chè mè đen khi nào các chị em cần phải tìm hiểu kỹ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng đối với những phụ nữ mang thai, thời điểm tốt nhất để ăn chè mè đen là từ khi thai nhi được 34-35 tuần. Đối với những chị em có tiền sử khó sinh hay gia đình có người thân từng khó sinh, muốn ăn mè đen sớm hơn để bổ trợ thì nên tham khảo trước ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng.

Cách nấu chè mè đen đường phèn

Chè mè đen đường phèn không đơn thuần là một món ăn ngon miệng, cũng giống như chè mè đen bột sắn dây thì món chè này cũng có tác dụng an thần, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ mang thai.

Nguyên liệu:

+ 400 g mè (vừng) đen, 100 g đường phèn.

+ 500 g dừa nạo, 500 ml nước dừa tươi.

Cách nấu chè vừng đen cho bà bầu

Hạt mè đen cần phải rang chín rồi mang đi xay

+ Lọc, sàng hết những hạt lép, bẩn. Sau đó rửa sạch, phơi khô rồi rang thơm lên, cho vào cối giã hơi dập.

+ Dừa thì nạo rồi cho nước dừa tươi vào, vắt lấy nước cốt. Tiếp đến cho vào máy sinh tố xay nhuyễn và cho cả mè đen vào, xay nhuyễn thêm một lần nữa.

+ Sau khi xay xong thì cho vào nồi nấu chín với đường phèn. Trong quá trình nấu nhớ khuấy đều tay để mè không bị dính nồi và đường tan nhanh hơn. Khi đường tan hết, chè sẽ có màu đen tuyền rất đẹp mắt.

Cách nấu chè mè đen đậu phộng

Chè mè đen đậu phộng là một trong những món ăn vặt ngon, thanh mát vào ngày hè nóng bức. Để làm món chè mè đen đậu phộng đơn giản vừa giúp thỏa “cơn thèm” mà còn giúp giữ dáng, đẹp da, tăng cường sức khỏe thì bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

Nguyên liệu:

Bà bầu ăn chè mè đen thì dễ sinh

+ 200 gam mè đen.

+ 200 gam đậu phộng.

+ 200 gam đường kính.

+ 50 gam bột năng.

+ 2 – 3 chiếc lá dứa.

+ 200 gam dừa nạo.

Cách làm:

Bước 1:

Cho mè đen cho vào thau nước lạnh, vo sạch, vớt bỏ tạp chất rồi dùng rá hay rổ nhỏ vớt mè ra, sấy khô, cho lên chảo rang vàng, xay thành bột mịn.

Bước 2:

Bạn hãy rang chín đậu phộng, tách vỏ, xay mịn đậu phộng. Để tách vỏ đậu phộng dễ hơn, khi bạn rang đậu phộng xong thì ủ đậu phộng vào khăn hay vải sạch khoảng 20 – 30 phút rồi hãy tách vỏ.

Bước 3:

Cho dừa nạo vào 1 túi vải với 2 chén nước ấm để vắt lấy nước cốt, để riêng. Sau đó, bạn cho nước cốt dừa vào nồi, đun cho tới khi nước cốt dừa sôi thì tắt bếp, để nước cốt dừa nguội. Tiếp theo, cho thêm 5 chén nước ấm vào chỗ dừa nạo vừa sử dụng để vắt lấy nước dão nấu chè. Lấy một tô lớn, đổ nước dừa dão với bột mè xay, đậu phộng và đường cát trắng vào, quậy tan, dùng rây lược lại một lần nữa cho bớt lặn cặn. Lá dứa rửa sạch, bó gọn.

Chè mè đen là món ngon nhiều người thích

Cuối cùng cho hỗn hợp vào nồi đun sôi cùng bó lá dứa, khuấy đều tay để nguyên liệu tan đều vào nhau. Đồng thời, bạn hòa bột năng với 3 muỗng canh nước, sau đó trút từ từ bột năng vào nồi, khuấy đều tay để tạo độ sánh cho chè rồi tắt bếp. Như vậy là đã hoàn thành món chè mè đen đậu phộng rồi, múc chè ra bát, rưới nước cốt dừa lên trên là có thể thưởng thức ngay.

Ngày nay, món chè mè đen còn đọng lại trong tâm thức của mỗi người, trở nên phổ biến là một nét văn hóa của người Việt. Ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có thể thưởng thức chè mè đen ngon ngọt, đa dạng, phong phú và hợp với khẩu vị của mình.

Hy vọng với những hướng dẫn trên đây đã giúp các chị em biết được cách nấu chè mè đen, thơm ngon bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình, thanh lọc, giải nhiệt trong mùa hè này.