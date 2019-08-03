Cách nấu chè thái đơn giản mà đúng vị, ngon ngây ngất tại nhà

Có thể nói đây là một món ăn chơi ngon mát tổng hợp bách vị nhân gian. Trong ly chè độc đáo này có thể có tới một chục loại nguyên liệu, nào là sầu riêng, mít tươi, nước cốt dừa, hạt thốt nốt, nhãn, sữa đặc có đường, các loại thạch nhiều màu khác nhau…

Chè Thái là một món ăn thanh mát, giúp giải nhiệt cho những ngày hè được kết hợp hài hòa giữa các loại trái cây cùng nguyên liệu. Rất nhiều người ưa thích món chè này bởi có vị sầu riêng thơm nức vị. Đặc biệt, món chè này rất được ưa chuộng trong những ngày hè nắng nóng ói bức.

Chè Thái có rất nhiều hương vị khác nhau. Tùy vào mỗi người sẽ có một sở thích với một vị riêng. Tuy nhiên, chè thái thập cẩm với nhiều hương vị hấp dẫn có lẽ sẽ dễ chiều lòng người khác hơn.

Cách nấu chè Thái không hề khó, mỗi khi rảnh rỗi, mọi người có thể tự vào bếp làm món chè này để cả nhà cùng thưởng thức.

Nguyên liệu nấu chè Thái Lan

Nguyên liệu nấu chè Thái Lan

– 1 múi Sầu riêng to

– 4 – 5 múi Mít

– 2 -3 quả Chuối chín

– 2 quả Bơ chín

– 10-15 quả Chôm chôm (Hoặc bạn có thể dùng quả nhãn).

– 300ml Sữa tươi

– Sữa đặc hoặc đường kính trắng tùy theo khẩu vị

– 5g Bột thạch carrageenan (hoặc dùng bột agar, con cá dẻo, sương sáo trắng…)

– 300ml Nước (Có thể bớt hoặc tăng lượng nước tùy vào sở thích)

– Màu thực phẩm xanh đỏ (hoặc có thể dùng nước rau củ xay như nước cốt, củ dền lấy màu đỏ, lá nếp (lá dứa) lấy màu xanh hoặc dùng siro dâu hay bạc hà để có nhiều màu sắc thú vị…)

Hướng dẫn cách làm chè Thái

Chè thái thập cẩm với nhiều hương vị hấp dẫn là một món ăn chơi ngon mát tổng hợp bách vị nhân gian.

Bước 1: Làm thạch rau câu

Đầu tiên, bạn dùng một cái nồi, hòa bột thạch rau câu với nước và đường (đường cho theo khẩu vị), khuấy đều tay cho các nguyên liệu trên hòa tan vào nhau. Đặt nồi lên bếp đun hỗn hợp với lửa nhỏ khoảng 3 -5 phút cho đến khi sôi, rồi tắt bếp ( dùng muôi khuấy đều tay và vớt bọt trong quá trình đun để hỗn hợp không bị vón cục).

Hòa bột thạch rau câu với nước và đường và khuấy đều tay cho các nguyên liệu trên hòa tan vào nhau

Sau đó, thêm ít nước cốt lá dừa vào nồi nước rau câu để có màu sắc hấp dẫn hơn.

Đợi cho đến khi hỗn hợp thạch nguội, bạn đổ ra một cái hộp hoặc cái khay và đem bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để tạo thành thạch đông. Khi rau câu được đông lại thì đem dao cắt ra thành các hình sợi bằng với cỡ sợ mít hoặc cắt thành khối vuông tùy theo sở thích.

Dùng muôi khuấy đều tay và vớt bọt trong quá trình đun để hỗn hợp không bị vón cục

Bước 2: Tiến hành sơ chế các loại trái cây

- Sơ chế vải

Bóc bỏ vỏ vải, cắt đôi hoặc có thể dùng nguyên cả quả. (nếu như không có vải thì bạn cũng có thể dùng nhãn).

Bóc bỏ vỏ vải, cắt đôi

- Sơ chế mít

Bóc bỏ hạt mít, gọt bỏ vỏ xoài rồi đem cắt miếng thành sợi.

Cắt miếng mít thành sợi

- Chuẩn bị sầu riêng

Sầu riêng bóc bỏ hạt, đem xay nhuyễn cùng sữa tươi và một ít đường, nên chừa lại một ít để cho trực tiếp vào chè. Nên mua loại sầu riêng thịt đã đóng sẵn trong hộp có bán ở siêu thị hoặc các tiệm bán sầu riêng.

Nên mua loại sầu riêng thịt đã đóng sẵn trong hộp

- Sơ chế lê

Gọt bỏ vỏ lê và cắt thành hình hạt lựu. Ngâm trong bát nước lạnh để lê không bị thâm. Vớt ra để cho ráo nước rồi trộn đều cùng bột năng. Sau đó, cho lê vào một cái giá lắc nhẹ để bột năng còn thừa rơi xuống dưới.

Gọt bỏ vỏ lê và cắt thành hình hạt lựu và trộn đều với bột năng

- Luộc hạt lựu (lê)

Đun sôi nồi nước rồi đổ lê đã tẩm bột năng vào trong nồi luộc cho đến khi lớp bột năng chuyển sang màu trắng trong, hạt lựu nổi lên. Các bạn có thể trộn các hạt lựu này cùng với mứt dâu để có màu sắc bắt mắt hơn.

Luộc cho đến khi lớp bột năng chuyển sang màu trắng trong

Vớt các hạt lựu này ra. Để các hạt lựu này không bị dính vào nhau bạn thả nhanh vào trong bát nước lạnh.

Bước 3: Xay hỗn hợp sầu riêng

Cho phần sữa tươi có đường + sầu riêng + nước cốt dừa xay đều lên. Có thể cho thêm đường vào xay cùng luôn. Phần sữa này sẽ khiến món chè thấm đượm vị sầu riêng hơn.

Hỗn hợp sữa sầu riêng sẽ khiến món chè thấm đượm vị hơn

Bước 4: Hoàn thành cách nấu chè thái sầu riêng và thưởng thức

Lấy một bát to và cho các loại hoa quả đã chuẩn vị ở các bước trên (gồm mít, xoài, vải), thạch dừa và thạch rau câu vào. Đổ tiếp hỗn hợp sữa sầu riêng đã xay vào.

Lấy một bát to và cho các loại hoa quả đã chuẩn vị, thạch dừa và thạch rau câu vào

Khi thưởng thức món chè, các bạn múc hỗn hợp này ra từng cốc một và cho thêm đá bào cùng một muỗng sầu riêng thịt vào. Cùng gia đình mình thưởng thức món chè thái ngon tuyệt thôi nào.

Vậy là ly chè thơm ngon, tuyệt hảo nhất đã sẵn sàng. Các bạn múc hỗn hợp này ra từng cốc, cho thêm 1 ít đá bào vào cốc và cho 1 ít thịt sầu riêng lên trên và cùng gia đình mình thưởng thức món chè thái ngon tuyệt. Với cách nấu chè thái thập cẩm này, bạn có thể yên tâm là không ai không thích cả. Nó chứa đủ các vị của tất cả mọi người.

Món chè thái thơm ngon hấp dẫn

Lưu ý:

Chè thái kết hợp nhiều loại trái cây sẵn có. Tùy vào sở thích mà các bạn có thể lựa chọn trái cây theo khẩu vị hoặc theo mùa.

Thay vì dùng nguyên liệu trái cây tươi, bạn cũng có thể dùng trái cây đóng hộp.

Sầu riêng là nguyên liệu nhất thiết không thể thiếu. Nếu thiếu sầu riêng thì không còn là chè thái nữa.

Bạn cũng có thể thêm những loại quả yêu thích và bớt những loại quả không thích để có món ăn ngon theo vị.

2. Cách nấu chè thái xanh sữa dừa

Với từng miếng thạch xanh dài dài mát lịm, thêm nước cốt dừa ngậy, thơm phức, ngọt thanh khiến cho ai nấy khi ăn một lần sẽ không thể quên.

Chè Thái xanh sữa dừa ngọt thanh mát với từng miếng thạch xanh dài, cộng với vị nước cốt dừa ngậy, thơm phức, ngọt thanh vô cùng hấp dẫn, ấn tượng khó quên.

Chè Thái xanh sữa dừa ngọt thanh mát với từng miếng thạch xanh dài

Nguyên liệu cần chuẩn bị (cho 2 người ăn):

– 300gr Bột năng

– 1 bó to Lá dứa

– 250gr Đường

– 1 hộp Nước cốt dừa

Cách nấu chè Thái xanh sữa dừa

- Bước 1: Cho lá dứa vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và vắt lấy nước cốt để riêng.

- Bước 2: Cho nước cốt dứa hòa tan với 200gr bột năng. Trộn đều tay cho tới khi khối bột mềm mịn.

- Bước 3: Rải số bột năng còn lại lên 1 đĩa to. Cho khối bột lên trên đĩa rồi cán mỏng. Tiếp đó, cắt bột thành từng sợi mỏng dài.

Cắt bột thành từng sợi mỏng dài

Bước 4: Đặt một nồi to lên bếp rồi cho những sợi bột này vào nồi luộc. Đun cho đến khi bột nổi trên mặt nước thì vớt ra và cho vào trong nước đá.

Luộc những sợi bột cho đến khi nổi trên mặt nước thì vớt ra và cho vào trong nước đá

- Bước 5: Tùy vào khẩu vị mà bạn điều chỉnh lượng nước và đường như mong muốn cho vào nồi. Tiếp tục đun cho đến khi sôi và tắt bếp, để nguội.

Bước 6: Múc các sợi bột này ra bát con và đổ nước đường vào, rưới thêm nước cốt dừa lên chén chè. Hoặc bạn có thể múc vào ly và cho thêm đá bào vào thưởng thức.

Chè Thái xanh sữa dừa cực đơn giản mà rất ngon miệng

Chè Thái là món ăn không chỉ thơm ngon mà rất bổ dưỡng, chứa nhiều loại trái cây tốt cho sức khỏe. Sự hấp dẫn của món chè này được tạo nên bởi sự cân bằng về hương vị cũng như màu sắc.

Hi vọng với cách nấu chè Thái đơn giản, dễ làm vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn bổ sung vào thực đơn của gia đình một món ăn thật hấp dẫn, cực kỳ bổ dưỡng để chiêu đãi cả gia đình ngay tại ngôi nhà thân yêu của mình.