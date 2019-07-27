Tổng hợp những cách nấu chè bắp có mùi vị và hình thức hoàn hảo

Tuy nhiên, nếu mắc một số bệnh như đại tràng, các bệnh về tiêu hóa… thì bạn không nên ăn quá nhiều bắp.

Bắp (ngô) là một loại thực phẩm rất phổ biến với mọi miền của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được những lợi ích vô cùng tuyệt vời của bắp. Có thể kể đến như: hàm lượng cao vitamin b1 giúp tăng cường hoạt động trí não và giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi. Bên cạnh đó, ngô cung cấp hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Ngăn ngừa ung thư cũng là một công dụng của bắp mà không phải ai cũng biết. Hàm lượng beta-cryptoxanthin trong loại quả này có tác dụng ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả. Không những vậy, ăn bắp còn tốt cho tim mạch.

Không quá khó để tiến hành cách nấu chè bắp ngon bởi nguyên liệu hết sức quen thuộc như bắp, nếp, lá dứa, nước cốt dừa...

Trong các món chè Việt thì chè làm từ bắp là món ăn rất được ưa chuộng. Nguồn gốc của món chè này là từ Hội An, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và đang trở nên phổ biến tại khắp các vùng miền. Không giống như vị ngọt đậm đà của những loại chè khác, chè bắp có vị hơi ngọt của lớp keo đường nên rất dễ ăn và không gây ngán. Món chè này rất tươi mát và công dụng giải nhiệt rất tốt. Dù là ăn nóng hay đá thì món chè này cũng đều hấp dẫn, cuốn hút bạn.

Sau khoảng 30 phút vào bếp là đã có thể làm được món chè thơm ngon để chiêu đãi mọi người và chính mình. Khi tiến hành nấu chè, bạn cần chú ý khâu lựa chọn nguyên liệu. Trong đó, bắp và nếp cần thật mềm, dẻo; màu sắc tươi, hấp dẫn; thơm và nước cốt dừa đậm đà.

Hướng dẫn cách nấu chè bắp ngon “tuyệt cú mèo” chi tiết như sau:

1. Chè bắp nếp đậu xanh

Chè bắp đậu xanh kiểu miền Nam là món chè vừa bổ dưỡng vừa dễ làm. Chè bắp nấu theo cách nấu chè bắp miền nam tuyệt ngon này được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu thích.

Chè bắp đậu xanh kiểu miền Nam là món chè vừa bổ dưỡng vừa dễ làm

Nguyên liệu chuẩn bị:

– 2 trái bắp non. Nên chọn bắp mới hái để ngọt và ngon hơn.

– 300gr Đậu xanh đãi sạch vỏ

– 200g nước cốt dừa hoặc có thể dùng nước cốt dừa đóng hộp

– 100ml sữa tươi

– 20gr bột năng (có thể thay bằng bột sắn)

– 200gr đường phèn

– 2 ống nhỏ Vani

Cách nấu chè bắp đậu xanh:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Lựa bỏ các hạt bị sâu và ngâm đậu xanh với nước qua đêm hoặc trong ngày (ít nhất là 2h) để đậu nở và luộc nhanh chín hơn.

– Lột vỏ bắp, bỏ râu. Bồi nồi nước nấu sôi rồi cho bắp vào luộc chín, rồi tắt lửa, để nguội. Bào thành từng mảng, giữ lại cùi bắp.

Bước 2: Chế biến

- Cho sữa tươi và nước cốt dừa trong một nồi to và bắc lên bếp nấu cho đến khi sôi lăn tăn thì tắt bếp. Lưu ý: nên chọn sữa tươi có đường. Nếu dùng loại không đường thì nên nêm nếm chút đường cho hợp vị.

Các bước nấu chè bắp đậu xanh kiểu miền Nam

- Bột năng đem hòa chung với khoảng 50ml nước

- Lần lượt cho đậu xanh, cùi bắp vào nồi rồi đổ ngập nước. Đun cho thật sôi rồi vớt cùi bắp ra ngoài. Phần đậu xanh còn lại, bạn tiếp tục đảo cho chín. Khi nào, bạn cần đảo liên tục dưới đáy nồi để nồi không bị khét. Vớt bọt liên tục sẽ giúp chè được trong hơn.

- Nấu cho đến khi đậu chín nhừ rồi lần lượt cho hạt bắp, đường phèn và muối vào nồi. Đảo đều tay cho đến khi hỗn hợp chín nhừ và nêm nếm lại cho vừa ăn.

- Rót phần bột năng đã chuẩn bị vào. Không nên rót quá nhanh vì sẽ khiến bột năng bị vón cục. Sau khoảng 10 phút đun, bột năng sẽ nở đều, món chè có độ đặc, sánh hơn.

- Thêm vani vào nồi để tạo mùi thơm cho món chè, kết hợp đảo đều tay lần cuối rồi tắt bếp, bắc nồi ra ngoài và để cho chè nguội.

Bước 3: Hoàn thành

Múc chè ra chén và chan vào 1 ít nước cốt dừa. Nếu bạn muốn dùng lạnh thì có thể dùng thêm đá bào, chan nước cốt dừa

2. Chè bắp nước cốt dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g ngô ngọt

- 4 muỗng canh bột năng

- 4 muỗng canh đường phèn

- 300ml nước cốt dừa

- 4 lá dứa

Cách nấu chè bắp nước cốt dừa

Bước 1: Phần bắp

- Lột bỏ vỏ bắp và rửa sạch lại với nước. Sau đó bào mỏng theo chiều dọc. Đặt nồi lên trên bếp rồi cho phần lõi ngô đã bào hết hạt vào luộc cùng với 4 lá dứa. Sau khoảng 20 phút, nước được nấu ngọt thanh mát thì bạn vớt hết lõi ngô và dứa ra. Tiếp đó, bạn cho vào nồi 4 muỗng canh đường phèn và ngô đã bào mỏng.

- Pha bột năng với nước cho tan hoàn toàn và cho vào nồi ngô đang sôi. Kết hợp khuấy đều tay để nồi chè sệt lại rồi tắt lửa.

Bước 2: Phần nước cốt dừa:

Trộn đều bột năng với nước rồi cho vào nước cốt dừa nhằm giúp nước cốt dừa thêm ngon béo. Khuấy đều tay cho đến khi sôi rồi tắt bếp.

Bước 3: Múc chè ra bát và thêm nước cốt dừa lên trên. Với món chè này, bạn có thể ăn lạnh hoặc nóng.

Chè bắp nước cốt dừa

3. Chè ngô hạt sen

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g ngô ngọt

- 200g hạt sen

- 4 muỗng bột năng

- 6 muỗng canh đường

- 50g bột báng

- 4 lá dứa

Cách nấu chè ngô hạt sen:

Bước 1: Phần chè ngô hạt sen:

- Lột bỏ vỏ ngô, đem tách hạt rồi rửa lại thật sạch.

- Ngâm cho hạt sen nở mềm

- Bắc nồi nước lên bếp và đun sôi, cho ngô vào luộc cùng với lõi ngô hạt sen, lá dứa. Sau khoảng 20 phút làm, bạn với lõi ngô ra và thêm đường vào.

- Pha bột năng với nước cho bột tan hoàn toàn. Khi nồi ngô sôi, cho bột vào và khuấy đều tay cho chè sệt lại rồi tắt lửa.

Bước 2: Phần bột báng:

Trước khi luộc 10 phút, cho bột báng ngâm. Đun sôi 300ml nước rồi cho thêm bột báng vào luộc. Sau khoảng 10 phút, xả bột với nước lạnh cho thật nguội, để ráo nước.

Bước 3: Hoàn thành

Múc chè cho vào bát, thêm bột báng sữa dừa. Hoặc cũng có thể dùng lạnh với đá bào.

Chè ngô hạt sen thơm ngon, thanh mát

4. Chè bắp lá dứa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g ngô ngọt

- 300ml sữa dừa

- 6 lá dứa

- 4 muỗng bột năng

- 1 gói bột thạch rau câu con cá dẻo

- 8 muỗng canh đường

Cách nấu chè bắp lá dứa:

Bước 1: Phần ngô:

Lột bỏ vỏ bắp và tách hạt, rửa sạch. Bắc nồi lên bếp và đun sôi, cho hạt ngô vào luộc với lõi ngô, 2 lá dứa. Sau khoảng 20 phút đun, bạn cho thêm 4 muỗng canh đường và đun tiếp khoảng 10 phút.

Pha 2 muỗng canh bột năng với nước. Sau đó, cho vào nồi đang sôi. Tiếp tục đun cho đến chè sệt lại thì tắt bếp.

Bước 2: Phần thạch lá dứa:

- Xay 4 lá dứa cùng 50ml nước, sau đó loại bỏ bã lấy nước cốt. Hòa bột thạch với nước cốt lá dứa

- Bắc nồi lên đun sôi nước rồi cho hỗn hợp bột thạch, đường, nước cốt lá dứa vào, khuấy đều. Đun thêm 3 phút rồi tắt bếp.

Với phần nước thạch này bạn cho ra khay và để nguội rồi cắt thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 3: Phần nước cốt dừa:

Lấy một bát to rồi lần lượt cho 2 muỗng canh bột năng, 50ml nước, 300ml nước cốt dừa vào hòa chung. Dầm thêm chút muối rồi khuấy đều. Đun cho đến khi sôi rồi tắt bếp.

Bước 4: Múc chè ra bát, thêm nước cốt và thạch vào thưởng thức.

Chè bắp lá dứa

5. Chè bắp nếp

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

4 trái bắp nếp;

100gr gạo nếp;

500ml nước cốt dừa;

1 bịch sữa tươi có đường;

1 bó lá dứa;

150gr đường;

Cách nấu chè bắp nếp:

Bước 1:

Lột bỏ vỏ bắp và bắp nồi lên luộc bắp chín. Để cho ráo nước rồi đem bào nhuyễn.

Ngâm gạo nếp trong nước lạnh khoảng 2 – 3 tiếng rồi vo lại với nước sạch.

Rửa lá dứa và lau khô, đem loại bỏ những phần bị úa vàng, bó gọn lại thành một bó.

Bước 2:

Bắc nồi bếp lên nước và cho nếp vào. Chú ý mực nước sao cho xêm xêm với lượng nếp hoặc ngập khoảng 2 – 3cm. Nấu chung với lá dứa. Đun cho đến khi nước sôi thì hạ nhỏ ngọn lửa xuống.

Đảo nồi nếp. Khi nếp chín mềm, bạn vớt lá dứa ra rồi cho phần bắp đã bào nhuyễn, đường vào nấu chung. Tùy vào khẩu vị mà bạn gia giảm lượng đường ngọt hay nhạt cho phù hợp. Đun thêm khoảng 10 – 15 phút cho chè chín rồi tắt bếp và để nguội.

Bước 3:

Sẽ là một thiếu sót lớn khi ăn chè bắp nếp mà thiếu nước cốt dừa. Công thức làm nước cốt dừa như sau:

Cho nước cốt dừa cùng ½ bịch sữa tươi có đường vào nồi và nấu cho đến khi sôi. Sau đó, bạn đổ ra tô và để cho nguội bớt.

Cách thưởng thức: Múc chè ra chén, chan thêm nước cốt dừa lên trên bề mặt là đã có thể dùng được.

Chè bắp nếp

Lưu ý:

Tùy vào sở thích mà bạn có thể cho thêm hoặc loại bớt các nguyên liệu khi nấu chè bắp. Bạn có thể thực hiện những cách nấu chè bắp khác như: cách nấu chè bắp với nếp, cách nấu chè bắp mỹ, cách nấu chè bắp bột năng, cách nấu chè ngô nếp khô, cách nấu chè ngô khoai lang. cách nấu chè ngô bung, cách nấu chè ngô đỗ đen, cách nấu chè bắp bột báng...

Tuy nhiên, khi nấu món chè này, bạn cần lưu ý lá dứa là một nguyên liệu không nên bỏ qua vì nó mang đến màu đẹp, tự nhiên hơn cũng như tăng tính mát cho món chè.

Dùng muối trắng là bí quyết giúp bắp ngon hơn và chè đậm đà hơn. Món chè sẽ ngon hơn nếu cho thêm một ít muối trong lúc luộc bắp và lúc nấu chè.

Cách nấu chè bắp ngon khá đơn giản vừa chia sẻ trên, chỉ cần bạn cẩn thận, khéo léo một chút trong khi thực hiện là đã có thể thực hiện thành công. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp chị em dễ dàng có được món chè bắp thơm ngon, ngọt bùi, hương vị tuyệt hảo để giải nhiệt và đánh tan cái nắng nóng oi bức của mùa hè.