Cách nấu chè đỗ đen ngon mát vạn người mê

Điều tuyệt vời của chè đỗ đen là vừa giải nhiệt mùa hè vừa dùng được ngay cả khi trời lạnh, nó cũng trở thành món ưa chuộng của nhiều gia đình. Đây phải chăng là món chè bất chấp thời tiết, khi nóng thì thanh nhiệt giải độc, chuyển sang đông lại ấm lòng đến lạ? Chè đỗ đen vừa mát lại dễ nấu, tuy nhiên có một điều mà các chị em nội trợ thường than vãn vì mất quá nhiều thời gian để chè đỗ đen mềm. Bật mí với các chị cách nấu chè đỗ đen nhanh nhừ ngay đây, hy vọng việc vào bếp để thực hành cách nấu chè đỗ đen không còn là nỗi e ngại nữa các chị nhé!

- Thạch đen

- Đá (tùy ý)

- Đường

Cách làm:

- Trước tiên, phải vuốt và rửa đậu khoảng hai lần, sau đó ngâm đậu, vớt bỏ những hạt nổi lên trên.

- Tiếp đến cho đậu vào nồi, để lửa to, rang đậu khoảng chừng 10 phút cho đến khi bề mặt ngoài hơi nhăn lại, lúc này bạn mới cho nước. Đây là bí quyết nước chè đen sánh, đỗ nhanh nhừ.

- Nếu có nồi áp suất, hãy tận dụng để tiết kiệm thời gian, nếu không hãy đun trên bếp với lửa vừa phải.

- Khi hạt đậu mềm, chắt nước ra để riêng, rồi trút đường vào đậu.

- Với 1kg đậu cần khoảng 600g đường hoa mai. Bạn ướp đường chừng nửa giờ rồi cho lên bếp sên với lửa nhỏ, thỉnh thoảng dùng đũa khuấy nhẹ để đậu ngấm kỹ đường và không cháy.

- Sau đó, bạn đổ nước đậu vào và đun khoảng 15 phút nữa là xong.

Ngoài ra, món chè sẽ hỏng mất nếu bị sượng đấy. Có lẽ đây cũng là vấn đề hay gặp phải khi lần đầu thực hành cách nấu chè đỗ đen. Tham khảo mẹo nhỏ về cách nấu chè đậu đen ngon không bị sượng để nấu thành công món chè như mong muốn.

Cách nấu chè đỗ đen không bị sượng

Cách nấu chè đậu đen không bị sượng

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 250 gram hạt đậu đen (xả nước sạch nhiều lần, rồi ngâm nước lạnh ít nhất 8 tiếng cho nở mềm).

- 5 gram bột năng.

- 20 gram đường cát.

- 50 ml nước cốt dừa (tự vắt hoặc mua loại đóng lon).

- 5 ml tinh chất vani.

- 100 gram đường thốt nốt.

- 600 ml nước lọc

Hướng dẫn cách nấu chè đỗ đen chuẩn

Cách làm:

- Lấy nồi sạch, đổ nước lọc cùng với đậu đen đã ngâm vào.

- Bật bếp ở mức lửa trung bình, ninh đậu đen trong 1 giờ cho mềm nhừ. Trong lúc nấu, nhớ lâu lâu đảo đều để đậu không dính dưới đáy nồi nhé.

- Sau thời gian trên, bạn thêm đường thốt nốt và hương vani vào, khuấy đều với đậu đen. Nấu chè thêm nửa tiếng nữa cho ngấm vị thì tắt bếp.

- Cách làm nước cốt dừa ăn chè: Bạn lấy nồi nhỏ/ chảo, cho nước cốt dừa vào. Hòa tan đường vào nước cốt dừa và nấu lửa nhỏ, khuấy đều cho đường tan.

- Bạn lấy nửa chén nước lọc, đổ bột năng vào pha loãng. Sau đó, đổ bột năng này vào nấu chung với nước cốt dừa. Tiếp tục đun cho đến khi nước cốt sánh đặc lại, bạn nêm nếm gia vị lần nữa thì tắt bếp.

Khi bạn đã thuần thục món chè này thì tại sao lại không biến tấu chúng với các nguyên liệu khác chẳng hạn như hạt sen để đổi vị trong những ngày hè nóng bức nhỉ? Hi vọng cách nấu chè đỗ đen hạt sen sẽ làm bạn yêu thích.

Cách nấu chè đỗ đen hạt sen ngon

Cách nấu chè đỗ đen hạt sen

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Hạt sen 300g

- Đậu đen 100g

- Hạt trân châu 20g

- Đường phèn 100g

- Gừng 1 nhánh

- Nước cốt dừa

- Vanilla 1 ống

Cách làm:

- Chọn hạt đậu đen to mập màu đen tuyền hạt đều nhau ngâm nước muối loang trước 1 giờ.

- Chọn hạt sen to mập màu trắng vàng đều nhau ngâm nước muối loãng trước 1 giờ.

- Hạt trân châu ngâm nước ấm trước 30 phút.

- Gừng gọt vỏ rửa sạch thái chỉ.

- Cho đậu đen vào nồi hầm 1 giờ ( cho chút muối để đậu mau mềm).

- Sau đó cho hạt sen vào hầm tiếp trong 2 giờ.

- Sau 3 giờ đậu đen và hạt sen đã nhừ chúng ta cho đường phèn vào( chú ý khuấy đều tay để đường không bị cháy đóng dưới đáy).

- Sau 20 phút cho hạt trân châu vào.

- Sau 3 phút cho nước cốt dừa và vanilla vào khuấy đều và nhắc xuống bếp.

- Rắc ít gừng thái chỉ, thêm đá xay, hoặc trang trí bạc hà cho chén chè của bạn nhé!

Nếu bạn là người yêu thích bột sắn dây sánh sánh thì thử vào bếp với cách nấu chè đỗ đen với bột sắn dây xem sao nhé! Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày hè như thế này.

Cách nấu chè đỗ đen với bột sắn dây

Cách nấu chè đỗ đen với bột sắn dây

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 300 gram hạt đậu đen (đãi vỏ, ngâm nước muối loãng 6 – 8 tiếng cho nở mềm, xả nước lạnh, để rổ cho ráo nước).

- 200 gram đường cát.

- Nửa lít nước lọc.

- 100 gram bột sắn dây (hòa tan với nửa chén nước ấm).

Cách làm:

- Cho đỗ đen đã ngâm vào nồi sạch, thêm nước lọc vào cho ngập đậu.

- Bật bếp, đun cho nước hầm đậu đen sôi.

- Hạ lửa nhỏ, nấu tiếp cho hạt đậu đen mềm ra.

- Nêm đường vào khuấy chung với chè đậu, nấu thêm 15 phút nữa thì tắt bếp.

- Đổ chén bột sắn dây pha loãng vào nồi chè nấu chung. Đun đến khi chè sánh đặc, sôi lần nữa thì tắt bếp.

- Múc chè ra chén, thêm trân châu, mức dừa khô…và thưởng thức thôi nào!

Thời tiết oi bức thưởng thức một chén chè đỗ đen ngọt ngọt bùi bùi hòa quyện cùng vị thơm thơm giòn giòn của mức dừa thì còn gì bằng! Chưa dừng lại ở đó, dưới góc nhìn của chị em nội trợ thì cách nấu chè đậu đen bột lọc tạo cảm giác vô cùng thích thú cho vị giác, thử nhé!

Cách nấu chè đậu đen bột lọc

Cách nấu chè đỗ đen bột lọc hấp dẫn khó cưỡng

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Đậu đen 250 gr.

- Nước 2 lít.

- Đường trắng 280 gr.

- Bột năng 130 gr.

- Nước cốt dừa 200 ml.

- Muối 1/3 muỗng cà phê

Cách nấu:

- Đậu đen bạn nhặt bỏ những hạt lép, hạt sâu sau đó cho vào ngâm qua đêm để đậu mềm. Khi ngâm bạn có thể cho thêm một chút muối.

- Nấu đậu đen với 1, 5 lít nước trong lửa vừa, khoảng 25-30 phút thì thử thấy đậu mềm, thì cho 250gr đường vào khuấy tan đường, tắt bếp và để riêng ra.

- Tiếp đến bạn lấy 100gr bột năng cho vào tô, cho thêm 50ml nước nóng vào nhồi bột thành khối mềm mịn không dính tay. Sau đó bạn phủ 10gr bột khô ra mặt phẳng nhồi bột và vo viên từng viên nhỏ như hạt sen hoặc tùy kích thước bạn muốn.

- Sau đó bạn đem luộc bột lọc vừa mới làm xong. Cho nước vào nồi nấu đến sôi thì cho bột lọc vào luộc chín rồi vớt ra tô. Sau đó lại cho vào bột lọc 1 muỗng canh đường trắng, trộn đều.

- Tiếp theo bạn cho 200ml nước cốt dừa vào nồi, tiếp theo là 1 muỗng canh đường trắng, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột năng rồi khuấy đều hỗn hợp trên bếp. Bạn nấu chè đến khi nước cốt sệt theo ý thích của bạn thì tắt bếp.

Giờ đây bạn đã có đến 5 bí kíp cho cách nấu chè đỗ đen chuẩn rồi đấy! Khi đã hoàn thành thì thêm một ít nước cốt dừa sóng sánh và một vài viên đá lăn tăn trên đầu lưỡi để cảm nhận vị ngọt ngọt mát lạnh của nước chè, vị bùi bùi của đỗ đen xem thành quả của mình có tuyệt không nhé!