Cách nấu chè dưỡng nhan – bí quyết trẻ mãi không già

Tên gọi đã nói lên tất cả, dưỡng nhan sắc cho các chị em. Phụ nữ có một làn da khỏe mạnh hồng hào căng tràn sức sống thì luôn tươi trẻ. Lão hóa không chừa sót một ai, bước qua tuổi 30 làn da chúng ta thiếu hụt collagen trầm trọng và chè dưỡng nhan chứa đầy đủ collagen cần thiết cho cơ thể. Trong khi bạn chăm sóc da bằng mọi cách để kéo dài thanh xuân như tập thể dục đều dặn, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và chăm sóc da bằng mỹ phẩm, massage thì chè dưỡng nhan lại hỗ trợ bạn với hiệu quả không thể ngờ.

Chè dưỡng nhan còn có một tên gọi khác là chè cung đình. Không phải tự nhiên mà cách nấu chè dưỡng nhan lại được ưa chuộng đến thế. Một món ăn làm đẹp cho chị em phụ nữ bắt nguồn từ cung đình, có thể nói là giá trị “sanh chảnh” nhưng giá thành lại cực kỳ rẻ. Đó chính là lý do món chè được ưa chuộng và biến tấu với nhiều nguyên liệu khác nhau. Nói đến nguyên liệu, để ra được một món chè cực chuẩn thì khâu lựa chọn không thể lơ là. Trong bài viết hôm nay xin chia sẻ với chị em bí kíp tuyển chọn nguyên liệu chuẩn cũng như công dụng tuyệt vời của món chè thần thánh này nhé!

- Chọn địa chỉ uy tín mua nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan: mặt hàng này hiện tại bán ở khắp mọi nơi, bạn có thể mua online hoặc đến trực tiếp các cửa hiệu thuốc Bắc, mua các sản phẩm có bao bì tem mác rõ ràng, tránh mua ở các địa chỉ trôi nổi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng. Giá dao động trên thị trường từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng cho một combo nguyên liệu đầy đủ như nhựa đào, tuyết yến, tuyết liên tử, kỷ tử, táo đỏ, hạt sen, long nhãn, hạt chia…

- Nhựa đào, tuyết yến thường xuất hiện trong các bài thuốc bổ với công dụng làm đẹp, khiến làn da trở nên mịn màng, hồng hào, giảm nếp nhăn, giảm cân, giữ gìn vóc dáng cho phụ nữ. Nhựa đào cũng đặc biệt tốt để phục hồi cơ thể cho phụ nữ sau khi sinh.

- Táo đỏ, kỳ tử đều là những vị thuốc từ thiên nhiên, rất giàu collagen thực vật, rất tốt để chống oxi hóa, tái tạo da, bồi bổ tỳ vị, chữa suy nhược cơ thể.

- Tuyết liên tử lại giàu năng lượng, giàu carbohydrate, ngược lại ít chất đạm và ít chất béo, đồng thời cũng có chứa nhiều chất xơ.

- Long nhãn là vị thuốc bổ, chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu, giúp bồi bổ sức khỏe tổng thể, tốt cho tỳ vị, bồi bổ khí huyết, an thần, chữa mất ngủ, làm đẹp da…

Set nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan

Cách nấu chè dưỡng nhan tuyết yến

Nguyên liệu:

- Nhựa tuyết yến: 10g

- Nhựa đào: 10g

- Tuyết Liên tử: 10g

- Long nhãn (Nhãn nhục): 10g

- Kỳ tử sấy khô: 10g

- Hạt chia: 5g

- Táo đỏ: 20g

Thực hiện:



Hướng dẫn cách nấu chè dưỡng nhan tuyết yến

- Nhựa đào, tuyết yến ngâm 1 ngày cho nở đều rồi đãi sạch hết cặn bã, tạp chất.

- Long nhãn, kỷ tử, tuyết liên tử rửa sạch bụi bẩn rồi để ráo nước.

- Táo đỏ rửa sạch, để ráo nước, có thể cắt thành từng lát hoặc để nguyên quả (nên cắt vài đường trên quả táo để khi nấu các dưỡng chất trong táo ra làm phần nước chè ngọt và thanh mát hơn).

- Bắt nồi lên bếp cho nước lọc từ 500ml-700ml vào nồi. Cho nhựa hoa đào, long nhãn, tuyết liên tử, táo đỏ vào nồi đun sôi khoảng 20 phút với lửa nhỏ.

- Sau khi đun sôi lần 1 cho thêm đường phèn (tùy khẩu vị), kỷ tử, hạt chia, tuyết yến vào nồi. Đến khi sôi lại thì tắt bếp.

- Để nguội cho ra bát hoặc vào chai là có thể dùng ngay.

Cách nấu chè dưỡng nhan ngon bổ dưỡng cho sắc đẹp

Ngoài cách nấu chè dưỡng nhan tuyết yến trên, chị em có thể tham khảo cách nấu chè dưỡng nhan nhựa đào tuyết yến như hướng dẫn để có thêm một cách nấu chè dưỡng nhan ngon.

Cách nấu chè dưỡng nhan ngon

Nguyên liệu:

- 1 nắm nhựa đào.

- 1 nắm tuyết yến.

- 1 nắm hạt bồ mễ.

- Táo đỏ.

- Long nhãn khô Hưng Yên (bao nhiêu tuỳ thích).

- Lá dứa (nếu có).

- Đường phèn

Thực hiện:

- Lấy 3 cái tô cho 3 loại nhựa đào, tuyết yến, hạt bồ mễ bỏ vô riêng từng tô, đổ nước đầy tô ngâm qua đêm ít nhất 12 tiếng cho nở hoàn toàn. (Hạt bồ mễ thì mềm nhanh).

- Nhựa đào rất nhiều bụi dơ nên ngâm xong phải ngồi lọc rửa lại hơi mất thời gian. Cực nhất là khâu này thôi. 2 loại kia thì khá sạch chỉ cần đổ bỏ nước ngâm xả qua rây.

- Táo đỏ và nhãn cũng chia ra tô chế nướng ấm ngâm mềm.

- Bắc nồi nước lên (khoảng 700ml nước tuỳ bạn thích ăn lỏng hay đặc). Cho táo vô nấu trước. Chờ sôi cho nhãn vô. Để sôi lần nữa hớt bọt rồi cho 1 vá đường phèn vào (bạn ăn ngọt thì cho thêm nha). Cuối cùng cho combo 3 loại kia vô. Nấu sôi hớt bọt tắt liền.

- Để chè nguội hẳn rồi hãy bỏ tủ lạnh nhé. Cách nấu chè dưỡng nhan khá đơn giản để thực hiện.



Bên cạnh đó, để biến tấu cho món ăn đỡ nhàm chán và thêm phần hấp dẫn, bạn nên thử cách nấu chè dưỡng nhan hạt chia để đổi vị nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè dưỡng nhan hạt chia

Nguyên liệu:

- Tuyết yến: 10gr

- Nhựa đào: 10gr

- Tuyết liên tử: 20gr

- Long nhãn: 100g

- Hạt kỷ tử: 20gr

- Hạt chia: 10gr

- Táo tàu: 100gr

- Đường phèn: 300gr

- Nước: ½ lít

Thực hiện:

- Ngâm 10gr Tuyết yến và 10gr Nhựa đào trong nước lọc qua một đêm, khoảng 12-13 tiếng, cho nở mềm. Mang đi rửa lại với nước, đãi sạch cát, bụi, và tạp chất. Rửa sạch 100gr long nhãn, 20gr hạt kỷ tử, 20gr tuyết liên tử, loại bỏ sạch cát, và bụi bẩn. Để ráo nước. Rửa sạch 100gr táo tàu, để ráo nước. Khía vài đường trên quả táo, giúp khi nấu, táo sẽ ra dưỡng chất làm phần nước chè ngọt và thanh mát.

- Cho 1.5 lít nước lọc vào nồi, cho 10 nhựa đào đã ngâm mềm vào nấu trong 10 phút. Tiếp theo cho tuyết yến và 300gr đường phèn, 100gr táo đỏ vào đun thêm 5 phút. Cho 10gr hạt chia và 20gr kỷ tử vào ly nước ấm, khuấy tan rồi đổ vào nồi, nấu thêm 5 phút nữa. Nước sôi tắt bếp.

- Để chè dưỡng nhan hạt chia nguội. Có thể bỏ ra chén hoặc chiết vào chai. Chè dưỡng nhan hạt chia ngon nhất khi dùng lạnh. Đây là món ăn bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ sung collagen, tốt cho sắc đẹp của chị em phụ nữ.

Cách nấu chè dưỡng nhan làm đẹp của cung tần mỹ nữ

Thay vì uống collagen với giá cả khá đắt đỏ thì học cách nấu chè dưỡng nhan sẽ giảm được rất nhiều chi phí cho việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ giúp ngăn ngừa nếp nhăn, kiểm soát cân nặng, .... Ngoài ra, chè dưỡng nhan còn là liều thuốc bổ quý giá cho cả gia đình bạn. Tuy nhiên cần lưu ý phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 1 tuổi và những người đang có vấn đề về tiêu hóa không nên dùng bởi một số thành phần của chè không thích hợp để sử dụng cho các đối tượng này.

Hi vọng rằng bài viết hôm nay sẽ bổ ích cho chị em trong hành trình làm đẹp. Công thức này vừa đơn giản vừa ngon và bồi bổ là số 1, các cung tần mỹ nữ thời xưa đã tin cậy như thế thì tại sao chị em chúng ta lại bỏ qua được nhỉ? Bạn cũng có thể dùng món này để lấy lòng mẹ chồng và chiêu đãi chị em trong nhà vào những ngày tụ họp, đảm bảo mọi người sẽ trầm trồ trước sự tinh tế và khéo léo của bạn. Hãy hướng dẫn cách nấu chè dưỡng nhan cho các chị em khác cùng đẹp với mình nhé. Chúc các chị em phụ nữ thành công với món ăn cung đình qua cách nấu chè ngon được chia sẻ này.