Cách nấu sữa mè đen thơm ngon, dinh dưỡng

Trong Đông y, mè đen có tên là hắc chi ma, có tính hàn, vị ngọt, dùng để chữa các chứng đầy hơi, táo hơn, mụn nhọt và giúp mượt tóc.

Sữa mè đen là một trong những trong đồ uống được nhiều người yêu thích mà cách làm vô cùng đơn giản. Sữa mè đen ( hay còn gọi là vừng đen) có nguyên liệu chính từ hạt mè đen nguyên chất. Vậy sữa mè đen có tác dụng gì đối với sức khỏe , cách nấu sữa mè đen như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết sau.

Đối với phái đẹp, sữa mè đen có tác dụng giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng. Các collagen có trong mè đen giúp làn da đàn hồi tốt hơn, loại bỏ các tế bào chết và tái tạo các mô mới cho làn da, hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của của các tia cực tím từ ánh nắng mặt trời có hại cho da.

Uống sữa mè đen hàng ngày rất có lợi cho cho chúng ta. Trong sữa mè đen có nhiều chất vitamin và khoáng chất cần thiết giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch. Không chỉ vậy, trong sữa mè đen còn chứa chất xơ, giúp đường ruột khỏe hơn, trị được chứng táo bón và thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Sữa mè đen có công dụng làm đẹp tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc uống sữa mè đen hàng ngày cũng rất tốt đối với những người bị thiếu máu lên não và suy nhược cơ thể. Bên cạnh đó, mè đen có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch bởi các chất chống oxy hóa.

Kẽm có trong sữa mè đen giúp chúng ta ngăn ngừa nguy cơ loãng xương nhờ, vì thế những người cao tuổi thường được bác sĩ khuyên dùng sữa mè đen mỗi ngày để tốt cho hệ xương và giúp xương chắc khỏe.

Dưới đây là 3 cách nấu sữa mè đen đơn giản tại nhà bạn có thể tham khảo và nấu cho gia đình.

Cách nấu sữa mè đen giảm cân

Nguyên liệu nấu sữa mè đen - Ảnh minh họa: Internet

Trong sữa mè đen có chứa Acid linoleic và acid oleic có khả năng đốt cháy các calo, ngăn không cho các tế bào hình thành mỡ, làm giảm nồng độ cholesterol có trong máu, giúp chị em lấy lại vóc dáng thon gọn.

Chuẩn bị nguyên liệu:

250g mè đen

300g đậu nành

Đường phèn

Lá dứa (nếu có)

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn rang chín mè đen cho đến khi có mùi thơm là được. Bạn lưu ý nên rang với lửa nhỏ để mè đen không bị cháy khét. Lấy đậu nành đã ngâm qua đêm và mè xay thật nhuyễn, rồi lọc hỗn hợp vừa xay đó qua lớp vải mịn để lấy cặn.

Bước 2: Đun sôi hỗn hợp mè đen và đậu nành vừa xay với 600ml nước. Cho lá dứa và đường phèn đã chuẩn bị sẵn cùng đun với hỗn hợp trên để tăng hương thơm cho mè đen.

Bước 3: Khuấy đều cho đến khi sữa sôi thì tắt bếp. Bạn có thể uống sữa vào bữa trưa hoặc tối và chỉ nên uống 1 lần trong 1 ngày.

Bạn có thể kết hợp uống sữa mè đen mỗi ngày cùng với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để có vóc dáng thon thả và cân đối.

Cách nấu sữa mè đen cho bà bầu

Cách nấu sữa mè đen cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Mè đen có chứa nhiều calo, gluxit, lipit, đồng, sắt, mangan. Do đó, bà bầu ăn mè đen sẽ giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn, giảm những cơn đau trong quá trình mang thai và tăng tiết sữa cho phụ nữ sau khi sinh.

Chuẩn bị nguyên liệu:

150g mè đen

1 muỗng cà phê bột sắn dây

1 củ gừng

100g đường

Nước ấm

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cạo sạch vỏ gừng, rửa sạch. Rửa sạch mè đen. Để mè đen với gừng ráo nước.

Bước 2: Rang mè, đảo đều tay cho mè chín đều và không bị khét. Sau đó, cho mè cùng với nước ấm vào máy xay sinh tố xay cho thật nhuyễn.

Bước 3: Cho bột sắn dây vào nước lọc, khuấy đều cho tan, rồi bắc lên bếp đun sôi với lửa nhỏ. Vừa đun vừa dùng đũa tiếp tục khuấy đều để sắn dây không bị cháy, đến khi bột chuyển sang màu trắng trong rồi đổ mè vào.

Bước 4: Khi chè sôi, mẹ bầu cho lượng đường vừa phải vào nấu trong vòng 5 phút thì tắt bếp.

Cách nấu sữa mè đen - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu nước mè đen cho mẹ bầu

Nước mè đen có công dụng như sữa mè đen nên thường được các mẹ bầu dùng làm nước uống mỗi ngày.

Chuẩn bị:

200g mè đen

500ml nước

150ml mật ong

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn ngâm mè đen trong nước khoảng 10 phút rồi vớt ra cho ráo. Tiếp đến, lọc bỏ những hạt hư rồi đem mè phơi khô. Khi mè đã khô, cho mè lên chảo và rang cho đến khi có mùi thơm là được.

Bước 2: Đỗ mè vào máy xay sinh số, thêm nước vào và xay cho thật nhuyễn. Lấy nước mè đổ vào một cái ly rồi thêm 150ml mật ong vào, khuấy đều, vậy là bạn có thể thưởng thức một ly nước mè mật ong dịu ngọt ngon lành rồi.

Các mẹ bầu cần chắc chắn rằng mình không bị dị ứng với mè đen trước khi sử dụng nhé.

Sữa mè đen rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Sữa mè đen thật sự rất tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày, bạn nên uống một ly sữa mè đen để cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết. Bạn có thể áp dụng những cách nấu sữa mè đen được chia sẻ ở trên để nấu cho gia đình, vừa ngon lại vừa an toàn vệ sinh thực phẩm.