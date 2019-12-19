Bật mí cách làm mứt tắc không cần vôi ngon khó cưỡng

Nguyên liệu của món ăn này gồm có: 400g quất tươi, 100g đường trắng, 100g đường phèn và muối. Dưới đây là hướng dẫn làm mứt tắc và cách làm mứt tắc dẻo ngon mà không cần vôi dành cho bạn.

Tết năm nào cũng vậy, nhà ai cũng phải có dăm ba món mứt để tiếp đãi bạn bè tới chơi bên những tách trà ấm nóng. Và mứt quất là một trong những loại mứt được yêu thích nhất. Để đảm bảo an toàn, nhiều người vẫn tìm công thức tự làm mứt quất tại nhà. Mứt quất không khó để làm những làm sao cho ngon và bảo quản được lâu thì không phải ai cũng làm được. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ bật mí cho các bạn cách làm mứt tắc không cần vôi ngon khó cưỡng.

Bước 2: Hòa tan 1 thìa muối hạt vào khoảng 1 cốc nước lạnh. Sau đó ngâm quất (tắc) trong dung dịch muối loãng khoảng 15 phút để khử khuẩn ở quất. 15 phút trôi qua, bạn hãy vớt quất ra rổ cho ráo.

Bước 1: Bỏ cuống quả tắc (quất) rồi rửa sạch với nước để loại bỏ những bụi bẩn và vết đen bám lên vỏ, mục đích để món mứt vừa hợp vệ sinh và có màu đẹp.

Bước 3: Khía quả quất thành 6 hoặc 8 cạnh (phần) đều nhau từ trên xuống dưới bằng dao nhọn. Sau đó, lấy hạt quất ra bằng cách ấn nhẹ quả quất. Hạt quất có vị đắng nên cần được loại bỏ, nếu không lỡ cắn phải khi ăn mứt sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu và mất ngon.

Khía quả tắc thành 6-8 phần đều nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Xếp quất từng lớp vào một chiếc hộp. Cứ một lớp quất lại rắc một lớp đường đều lên bề mặt. Để hộp quất trong 3-4 ngày để đường tan hết và quất ngấm đường. Đủ thời gian ngâm, bạn đổ quất ra một cái nồi rồi đặt lên bếp, sau đó thêm một bát đường phèn, đun sôi.

Bước 5: Trong khi đun quất, dùng đũa đảo đều tay để mứt và đường và không dính đáy nồi. Đun đến khi nước đường tạo thành hỗn hợp sền sệt dính vào xung quanh quả quất. Khi nào mứt quất có màu vàng trong đẹp mắt thì cho ra dĩa lớn chờ nguội.

Cho tắc vào nồi rồi đảo đều cho đường sánh lại - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho mứt đã nguội vào hộp kín để bảo quản. Quá đơn giản đúng không nào, cách làm mứt quất đã xong rồi đó. Hãy vào bếp để thực hiện ngay món này cho gia đình thưởng thức nhé.

Đồng thời đây cũng là cách làm mứt tắc không bị đắng không cần vôi cực kỳ ngon đó nhé. Bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian tìm kiếm một công thức nào khác ngoài hướng dẫn làm mứt tắc ở trên nữa nhé.

Món mứt tắc khi hoàn thiện - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt trái tắc (nguyên trái)

Nguyên liệu của món mứt này gồm có: 1kg tắc tươi (chọn quả chín vàng, căng mọng và không bị dập), 800g đường kính trắng, nước vôi trong, muối hạt, 1 muỗng cà phê phèn chua. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Ngâm vôi nở ra bằng nước. Để qua đêm cho bột và cặn vôi lắng xuống, gạn lấy nước vôi trong và để riêng ra bát lớn.

Ngâm bột vôi qua đêm để lấy nước vôi trong - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Rửa sạch tắc, rồi ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút để diệt vi khuẩn. Sau đó vớt ra rổ cho ráo. Gọt vỏ tắc thành lớp mỏng bằng dao bào sắc, để lại cuống. Rồi lại ngâm tắc trong nước muối mặn hơn khoảng 60 phút và vớt ra.

Bước 3: Lọc bỏ ruột tắc bằng cách dùng dao nhọn khía phía dưới quả tắc. Dùng tay bóp bớt nước để món mứt không bị chua. Sau đó cho tắc vào bát lớn chứa nước vôi trong và ngâm khoảng 8 tiếng. Khi đủ thời gian, vớt tắc ra và xả lại với nước cho sạch.

Bước 4: Đun sôi nước và cho một ít phèn chua vào. Cho tắc vào một chiếc bình rồi đổ nước phèn chua, đậy kín nắp lại khoảng 15 phút. Sau đó vớt tắc ra cho ráo.

Bước 5: Cho 1 bát nước lã vào nồi và thêm 300g đường kính trắng vào hòa tan rồi đun sôi. Cho tắc vào đun cùng đến khi thấy tắc mềm và có màu vàng trong thì vớt ra. Tiếp tục đun phần nước đường còn lại trong nồi đến khi sánh lại thì cho tắc vào đảo đều tay sao cho đường bám vào tắc. Tắt bếp, vớt tắc ra cho nguội, phơi nắng khoảng 2-3 lần đến khi mứt khô dẻo là được.

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Mứt tắc nguyên trái khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì phơi nắng, bạn có thể sấy tắc bằng lò thì sẽ nhanh và sạch sẽ hơn. Sấy tắc xong thì cho vào hộp đậy nắp kín và dùng dần.

Giờ đây, bạn đã sở hữu cách làm mứt tắc không cần vôi cực kỳ thơm ngon hấp dẫn để mời bạn bè trong ngày tết. Hãy theo dõi website để đón đọc thêm nhiều công thức nấu ăn cực kỳ đơn giản, cực ngon và những thông tin bổ ích khác bạn nhé.