Học cách làm mứt cà rốt dẻo ngon để đón Tết thêm vui!

Mứt Tết 26/12/2022 13:45

Các loại mứt là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm mứt cà rốt dẻo để đón Tết thêm vui nhé!

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Bạn muốn làm một loại mứt có nguyên liệu dễ tìm, đẹp mắt, giá cả hợp túi tiền lại có giá trị dinh dưỡng cao? Vậy thì món Mứt cà rốt dẻo chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu có thể đáp ứng các tiêu chí đó. Hôm nay, hãy cùng học cách làm mứt cà rốt dẻo siêu ngon, siêu hấp dẫn ở ngay bài viết dưới đây nhé.

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Mứt cà rốt dẻo ngon và siêu dễ chế biến tại nhà!

2 cách làm mứt cà rốt chuẩn dẻo ngon và đơn giản tại nhà

Có hai cách làm mứt cà rốt dẻo, bao gồm mứt cà rốt sợi dẻo và mứt cà rốt dẻo viên tròn. Cách làm lần lượt như sau:

1. Cách làm mứt cà rốt sợi dẻo

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Cà rốt: 1000gr
  • Đường trắng: 500gr
  • Muối
  • Vani: 1-2gr
  • Đá viên

Dụng cụ cần có

  • Dao bào sợi cà rốt
  • Nồi, chảo, đũa, v.v

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Gọt vỏ cà rốt rồi bào thành sợi. Bạn có thể bào thành sợi mỏng như mứt dừa, nhưng không nên quá mỏng kẻo sẽ khiến thành phẩm dễ bị nát. 

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Công đoạn bào mỏng cà rốt thành sợi như mứt dừa hoặc sợi tròn!

Bước 2: Ngâm cà rốt đã bào vào trong một chậu nước muối đá khoảng 20 phút. Thao tác nhẹ nhàng kẻo làm đứt vụn các sợi cà rốt.

Việc ngâm nước muối đá sẽ giúp cho sợi cà rốt cứng hơn mà không cần dùng đến phèn chua. Sau đó vớt cà rốt ra, rửa qua bằng nước lạnh, để ra rổ cho ráo nước (xem hình minh họa dưới đây). Đây là cách làm mứt cà rốt dẻo ngon mà không cần dùng đến nước vôi trong hay phèn chua.

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Ngâm sợi cà rốt trong nước muối đá để sợi mứt dẻo ngon mà không cần nước vôi trong!

Bước 3: Đun sôi một nồi nước, cho cà rốt vào chần qua trong 2 phút. Sau đó vớt ra rổ để cho ráo nước.

Bước 4: Cho cà rốt sợi, đường và vani vào trong một chiếc nồi và trộn đều. Ủ trong 2 tiếng cho đường ngấm vào sợi cà rốt. Tỷ lệ trộn cà rốt và đường là 2:1, tức 100gr cà rốt trộn với 50gr đường.

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Ủ cà rốt với đường trong 2 tiếng theo tỷ lệ 2:1

Bước 5: Bắt đầu sên cà rốt với đường đã ủ. Lúc mới sên nên để lửa to, sau khi thấy nước sôi thì bắt đầu cho nhỏ lửa đun liu riu.

Dùng đũa đảo đều tay để đường ngấm đều. Khi nước cạn đi, đường bắt đầu sánh và sệt lại, hạ lửa ở mức nhỏ nhất.

Dùng đũa đảo nhẹ đều tay cho đến khi đường khô. Tắt bếp ngay khi đường bắt đầu kết tinh lại.

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Sên cà rốt với đường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Đổ mứt cà rốt mới sên ra một chiếc mâm sạch và phơi khô. Nếu không ăn hết cùng một lúc, bạn có thể bảo quản mứt cà rốt trong lọ thủy tinh đậy kín nắp hoặc dùng túi nilon bọc kín.

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Mứt cà rốt sợi dẻo thơm ngon đã hoàn thành, đảm bảo ăn là thích mê nhé!

2. Cách làm mứt cà rốt dẻo viên tròn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Cà rốt: 400gr
  • Đường: 200gr
  • Cam: 1 quả to (chọn quả chín)
  • Cùi dừa nạo vụn: 1 bát nhỏ
  • Bột nếp: 1 bát nhỏ
  • Sữa đặc có đường: 50ml bát nhỏ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Gọt vỏ, bào nhỏ cà rốt, rồi trộn đều với đường theo tỉ lệ 2:1 (100gr cà rốt trộn với 50g đường). Để trong 2 tiếng để đường thấm đều vào cà rốt.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho bột nếp vào rang khô.

Bước 3: Khi đã đủ 2 tiếng, tiếp tục trộn sữa và nước cam vào trong cà rốt.

Bước 4: Cho chảo lên bếp đun nóng, cho cà rốt vào và sên, trong 5 phút đầu để lửa to, khi thấy cà rốt sôi vặn lửa về mức nhỏ nhất. Đun liu riu cho đến khi đường bắt đầu đặc sánh lại thì cho bột nếp vào và trộn đều. Tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi đường sên lại rồi đổ ra bột khay nhỏ chờ nguội bớt (xem hình bên dưới).

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Các bước tiến hành làm mứt cà rốt dạng viên dẻo ngon, xinh xắn!

Bước 5: Chờ mứt đã sên nguội bớt, bắt đầu viên thành hình tròn hoặc hình thù các bạn mong muốn.

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Viên mứt đã sên thành hình tròn nhỏ xinh, đẹp mắt!

Bước 6: Cho viên mứt lăn qua cùi dừa vụn để tạo lớp vỏ ngoài. Đợi mứt nguội hẳn thì cho vào hộp kín để bảo quản.

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Lăn viên mứt trong cùi dừa vụn, tăng thêm chút vị bùi và hương thơm mát của cùi dừa!

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ

Trên đây là tổng hợp 2 cách làm mứt cà rốt chuẩn dẻo ngon, chất lượng và siêu đơn giản tại nhà. Hy vọng qua những hướng dẫn cách làm mứt cà rốt dẻo được chia sẻ ở trên, các bạn đọc sẽ chẳng còn ngại ngần gì nữa, mà sẽ bắt tay ngay với những cách làm mứt cà rốt dẻo siêu ngon, siêu bổ dưỡng, sạch sẽ hợp vệ sinh cho ngày tết thêm lành mạnh và an toàn này nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!

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