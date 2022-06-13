Hai cách chế biến món Nấm bào ngư dinh dưỡng, thơm ngon tại nhà !!!

Nấm bào ngư là một loại nấm bổ dưỡng với rất nhiều dưỡng chất và công dụng tuyệt vời được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt với độ tươi ngon, dai dai và hương vị đặc trưng, loại nấm này còn dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo ra các món chay và mặn thơm ngon khó cưỡng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá thêm hai cách “biến tấu” loại nấm bào ngư tươi ngon này thành món Nấm bào ngư xào tỏi và Nấm bào ngư xào trứng đậm vị, đảm bảo ăn vào là mê nhé !!!

Cụ thể, loại nấm này có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu tương đương với các loại rau xanh như: vitamin D, vitamin B1, B3, B2, B5, photpho, selen, kẽm,… Đây đều là những chất cần thiết cho cơ thể, giúp giảm cân, làm đẹp da và tăng cường sức khỏe .

Nấm bào ngư hay nấm sò là một loại nấm mọc trên các thân cây khô hoặc suy yếu và còn thường được biết với tên gọi là một loại nấm dược liệu nhờ chứa rất nhiều thành phần dưỡng chất bên trong.

Bên cạnh đó, theo các nguyên cứu của các chuyên gia sức khỏe, loại nấm này còn có các công dụng tuyệt vời khác như : tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường chức năng não, giảm viêm, giảm lượng đường trong máu, hạ huyết áp và còn có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú, ung thư ruột kết,….

Nhiều dưỡng chất bổ ích và công dụng là thế, nhưng theo số liệu từ viện dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ, trong mỗi 100g trọng lượng nấm bào ngư tươi chỉ chứa 33 calo và 200 calo cho 100g trọng lượng nấm bào ngư khô. Điều này có nghĩa là, bạn hoàn toàn có thể an tâm ăn thật nhiều loại nấm dinh dưỡng này mà chẳng cần phải lo về vấn đề trọng lượng cơ thể đâu. Giờ thì hãy cùng khám phá ngay 2 cách chế biến thơm ngon cho món Nấm bào ngư nhé !!!

1. Nấm bào ngư xào tỏi

Nguyên liệu làm món Nấm bào ngư xào tỏi (khẩu phần 4 người)



Nguyên liệu đơn giản cho món Nấm bào ngư xào tỏi thơm nức mũi

Nấm bào ngư : 300g

Tỏi : 1 củ

Ớt : 2 trái

Ngò rí : 2 nhánh

Hành lá : 2 nhánh

Rượu trắng : 2 muỗng canh

Dầu ăn : 3 muỗng canh

Nước mắm : 2 muỗng canh

Các loại gia vị khác : đường, muối, bột nêm

Các bước tiến hành chế biến món Nấm bào ngư xào tỏi

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Các bước sơ chế nguyên liệu cho món Nấm bào ngư xào tỏi tươi ngon khó cưỡng

- Nấm bào ngư cắt bỏ phần chân rồi ngâm trong nước muối pha loãng(khoảng 15 phút), sau đó vớt ra, rửa lại với nước sạch rồi vắt cho bớt nước và để ráo,

- Tỏi lột vỏ, rửa sạch và dùng dao băm nhuyễn.

- Ngò rí đem rửa sạch, sau đó tách phần lá ra khỏi cọng rau và dùng dao cắt nhuyễn phần cọng.

- Hành lá rửa sạch và cắt nhuyễn.

- Ớt rửa sạch và dùng dao cắt thành những lát mỏng

Bước 2 : Xào nấm

Công đoạn xào nấm cho món ăn thơm ngon, đậm vị

- Trước tiên, bạn cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo trên bếp, đợi dầu sôi thì cho tỏi đã băm vào phi thơm vàng rồi cho nấm vào xào ở lửa lớn.

- Tiếp đó, bạn nêm thêm 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm và 3 muỗng canh nước mắm vào xào chung với nấm trên lửa lớn trong khoảng 3-4 phút.

- Kế tiếp, sau khoảng 5 phút, bạn cho thêm 2 muỗng canh rượu trắng vào rồi xào nấm thêm 5 phút ở lửa vừa. Sau đó, bạn cho thêm 1.2 muỗng canh đường vào, nêm nếm cho vừa ăn rồi xào thêm 1 phút nữa là có thể tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn cho phần ngò rí, hành lá và ớt đã sơ chế vào chảo, đảo đều 1 lần nữa là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Món nấm bào ngư xào tỏi tươi ngon, thơm nức mũi

Thành phẩm là bạn đã có ngay một đĩa nấm bào ngư xào tỏi nóng hổi, với vị ngọt bùi, dai dai của nấm bào ngư hòa quyện cùng mùi thơm khó cưỡng của tỏi phi, ăn cùng chén cơm trắng nữa thôi thì đúng là “mỹ vị nhân gian”. Vừa ngon miệng, ăn hoài không sợ tăng cân mà còn “siêu” bổ dưỡng và dễ chế biến, các chị em đừng bỏ qua món ăn tươi ngon-chất lượng này nhé.

2. Nấm bào ngư xào trứng

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món Nấm bào ngư xào trứng (khẩu phần 4 người)

Nguyên liệu tươi sạch cho món Nấm bào ngư xào trứng

Nấm bào ngư : 250 gr

Trứng gà : 2 quả

Hành tím : 1 củ

Hành lá : 1 nhánh

Dầu ăn : 3 muỗng canh

Nước mắm : 1 muỗng cà phê

Các gia vị khác : muối, bột nêm, đường, bột ngọt

Các bước chế biến món Nấm bào ngư xào trứng thơm ngon khó cưỡng

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

- Nấm bào ngư cắt bỏ phần chân nấm, xé thành những miếng vừa ăn, sau đó đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 10 phút rồi đem rửa qua lại với 2-3 lần nước sạch, vắt bớt nước và để ráo.

Xé nấm bào ngư thành những cọng nhỏ vừa ăn

- Hành tím lột vỏ, rửa sạch và dùng dao băm nhỏ.

- Hành lá đem bỏ rễ, rửa sạch và dùng dao cắt nhỏ.

Bước 2 : Đánh trứng và xào nấm với trứng

Phần trứng hòa tan giúp trung hòa hương vị

- Đầu tiên, bạn đập 2 quả trứng vào tô rồi nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, đánh đều hỗn hợp cho đến khi tan.

- Tiếp đó, bạn chuẩn bị một chiếc chảo với 3 muỗng canh dầu ăn trên bếp, đợi dầu sôi thì bạn cho hành tím vào phi thơm, sau đó cho nấm vào xào ở lửa lớn trong khoảng 3 phút.

- Kế đó, sau khi đã xào sơ nấm qua 3 phút, bạn giảm xuống lửa vừa và nêm thêm vào 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt , 1 muỗng cà phê nước mắm, rồi xào đều tay trong khoảng 1 phút cho nấm thấm đều gia vị.

Các bước chế biến đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế ở việc điều chỉnh lửa và gia vị

- Cuối cùng, bạn tăng lửa lớn rồi cho phần trứng đã đánh tan vào, đảo đều liên tục trong khoảng 3-4 phút. Sau cùng, bạn chỉ cần cho thêm hành lá, 1 muỗng cà phê tiêu xay lên là đã hoàn thành nhé.

Thành phẩm

Món Nấm bào ngư xào trứng “ngon mắt- ngon miệng”

Chỉ với các nguyên liệu đơn giản dễ tìm, kết hợp với độ tươi ngon, thơm ngọt của nấm bào ngư cùng hương vị bùi ngậy của trứng, bạn đã có ngay cho mình một món chay đậm đà hương vị lại đầy đủ dưỡng chất, ăn vào bữa nào trong ngày thì cũng chuẩn “ngon-bổ” nhé, đặc biệt là các chị em đang trong chế độ giảm cân, eat clean thì càng không thể bỏ qua món ăn healthy này nhé !!!

Cách chọn nguyên liệu tươi ngon

- Cách chọn nấm bào ngư:

Nấm bào ngư tươi ngon, dòn dai và đầy dinh dưỡng

Bạn nên chọn những cây nấm có thân to, dai, cầm chắc và có màu sắc tự nhiên (nấm trắng hoặc xám) không quá đậm hay nhạt, có mùi hương tự nhiên.

Ngoài ra, bạn nên chọn những cây còn nguyên vẹn, không bị dập vỡ, tách đôi hay có mùi hôi.

- Cách chọn mua trứng gà tươi:

Trứng gà tròn đầy chất lượng

Đối với trứng gà công nghiệp, bạn hãy chọn trứng có vỏ màu nâu sẫm, đều màu, không xuất hiện vết nứt hay có đốm đen.

Nếu mua trứng gà ta, bạn nên chọn những quả trứng nhỏ, có màu trắng đều và không xuất hiện các đốm đen bất thường.

Bạn có thể dùng tay để sờ lên bề mặt vỏ trứng, nếu bề mặt sần sùi, hơi nhám thì là trứng gà tươi, còn bề mặt láng mịn thì trứng đã để khá lâu.

Ngoài ra, bạn có thể cầm quả trứng lên rồi lắc nhẹ gần sát mép tai để lắng nghe. Nếu có tiếng động thì quả trứng đó để lâu ngày, không có tiếng động là trứng gà tươi.

Trên đây là hai công thức chế biến món Nấm bào ngư tươi ngon, ngon ngot. Hy vọng các chị em sẽ thành công mang thêm một món ăn bổ dưỡng lên bàn ăn gia đình nhé. Vừa dinh dưỡng lại ngon miệng và còn siêu dễ chế biến, các chị em trổ tài với món Nấm bào ngư xào tỏi hay Nấm bào ngư xào trứng thì chắc chắn các thành viên trong gia đình cũng sẽ thích mê.