7 cách làm thịt bò xào nấm mềm thơm ngon tuyệt ngay tại nhà

Bạn nên ưu tiên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ tươi xen lẫn là các đường gân có màu trắng và phần mỡ bò màu vàng tươi.

Thịt bò xào nấm là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng với công thức chế biến vô cùng đơn giản. Sự kết hợp giữa vị ngọt của nấm và thịt bò khiến cho món ăn này trở nên cuốn hút hơn với nhiều người. Thậm chí, món ăn này còn được nhiều bạn biến tấu thành nhiều hương vị mới lạ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm thịt bò xào nấm ngay dưới bài viết dưới đây nhé!

Bạn có thể dùng tay để xem thịt có tươi không bằng cách ấn nhẹ vào miếng thịt bò. Nếu thịt tươi thì sẽ có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác bị dính tay và không xuất hiện mùi hôi khó chịu..

Cách chọn thịt bò tươi

Ngoài ra, bạn nên ưu tiên chọn mua thịt có những thớ bò mềm, nhỏ và nhìn vào không quá mịn. Thậm chí, khi mua chọn được thịt bò tơ thì càng ngon hoặc nên chọn thịt bò cái vì nó ngon hơn so với thịt bò đực.

Trái lại, các bạn cần tránh xa miếng thịt bò có màu tái xanh hay sẫm đỏ; phần mỡ có màu vàng đậm và xuất hiện các nốt trắng, sờ vào thấy nhớt tay.

Cách chọn thịt bò với từng cách chế biến

Tùy vào cách chế biến, bạn cũng có thể áp dụng một số mẹo chọn thịt bò như sau:

Đối với các món xào: Bạn cần ưu tiên mua thịt bò thăn hoặc thịt bò phi lê. Bởi khi xào với lửa lớn thì thịt sẽ nhanh chín và mềm, không bị dai quá khi ăn.

Đối với các món nướng: Bạn có thể chọn mua thịt bò phi lê hoặc phần nạm bò (có chút mỡ), vì khi nướng sẽ có độ mềm và không bị quá khô.

Với món hầm: Các bạn có thể chọn mua phần gân trên một số bộ phận con bò như: bắp bò, đùi bò, sườn bò, gân bò và đuôi bò, sẽ mang giúp cho nồi nước hầm của bạn được ngọt hơn.

7 công thức làm thịt bò xào nấm

1. Thịt bò xào nấm kim châm

Nguyên liệu thịt bò xào nấm kim châm

400gr nấm kim chân

200gr thịt bò mềm

Hành lá

1 củ cà rốt nhỏ

1 củ tỏi nhỏ

Gia vị: hạt nêm, dầu hào, tiêu, nước tương

Cách làm thịt bò xào nấm kim châm tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ và băm nhuyễn. Cà rốt mang đi gọt vỏ, rửa sạch và dùng dao bào thành sợi mỏng.

Nấm cắt bỏ gốc, rửa lại với nước sạch rồi để ra rổ cho ráo nước.

Thịt bò xào nấm kim châm

Thịt bò mang đi rửa sạch, thái mỏng rồi ướp cùng với các gia vị gồm: hạt nêm, gia vị, dầu hào, ½ tỏi băm và bảo quản vào ngăn mát khoảng 10 – 15 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 2: Cách chế biến

Bắc chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào và đun nóng lên. Tiếp đó, bạn trút tỏi vào phi thơm rồi cho toàn bộ thịt bò vào xào nhanh tay với lửa lớn đến khi thịt chín tái thì múc ra bỏ ra đĩa riêng.

Sau đó, bạn cho tiếp cà rốt và ớt vào xào đến khi chín thì bạn cho thịt bò và nấm vào đảo đều tay. Lưu ý, bạn nên đảo liên tục vì nấm rất nhanh chín.

Nêm nếm thêm một chút nước tương, hạt nêm sao cho vừa ăn rồi tắt bếp. Trút món ăn ra dĩa, rắc thêm một ít tiêu lên và ăn ngay khi còn nóng sốt.

2. Món bò xào nấm bào ngư mang giá trị dinh dưỡng cao

Nguyên liệu

300g thịt bò mềm

200g nấm bào ngư

2 trái ớt xanh Đà Lạt

Rượu thơm, tỏi, muối, nước tương, dầu ăn, bột năng, tiêu xay

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Chọn mua thịt bò mềm, cắt thành từng lát mỏng. Tiếp đó, mang thịt đi ướp với các gia vị gồm: ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê rượu thơm, tép tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng súp dầu ăn. Sau đó, trộn cho thịt thấm đều gia vị và để thịt nghỉ khoảng 20 phút.

Món bò xào nấm bào ngư mang giá trị dinh dưỡng cao

Nấm bào ngư nên chọn mua nấm có tai màu trắng, dày, cắt tai nấm làm đôi. Tiếp đó, mang đi ngâm vào nước muối pha loãng trong vòng 5 phút, bóp rửa sạch, xả lại với nước lạnh, vắt ráo.

Ớt xanh Đà Lạt rửa sách, loại bỏ hạt rồi cắt thành từng miếng vuông có cạnh 2cm.

Hòa tan ½ muỗng cafe bột năng với ½ chén nước để sẵn.

Bước 2: Xào nấm bào ngư

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn, bật bếp và đợi dầu nóng. Tiếp đó, bạn cho 3 tép tỏi đập dập vào phi thơm. Bỏ nấm bào ngư vào rồi xào cho thấm dầu, cho tiếp phần ớt xanh vào xào chung đến khi ớt chín tái thì cho ra dĩa.

Cho vào chảo thêm 3 muỗng dầu ăn, đợi dầu nóng lên thì cho thịt bò vào xào. Tiến hành đảo thật nhanh tay đến khi thịt bò chín đều. Trút đĩa nấm, ớt vào xào chung, nêm thêm 2 muỗng nước tương và cho chén bột năng vào trộn đến khi bột chín sánh là được.

Múc thức ăn ra dĩa, trang trí thêm một vài cọng ngò, sợi ớt đỏ, rắc thêm tiêu, dọn ăn kèm với cơm thì ngon hết sẩy.

3. Thịt bò xào nấm mỡ

Nguyên liệu làm Thịt bò xào nấm mỡ

Thịt bò: 200gr

Nấm mỡ: 200g(nấm nút)

Cà rốt: 1 củ

Đậu Hà Lan: 200 gr

Hành tây: ½ củ

Tỏi: 4 tép

Hành lá: 3 nhánh

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Dầu hào: 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ bột ngọt/ đường/ tiêu xay)

Cách chế biến Thịt bò xào nấm mỡ

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Nấm mỡ mang đi rửa sạch với nước rồi cắt làm đôi và để ráo. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dao bào thành lát mỏng.

Đậu hà lan tước bỏ xơ 2 bên rồi mang đi rửa sạch, để ráo nước. Hành tây lột bỏ vỏ, rửa rồi cắt thành múi cau.

Hành lá nhặt bỏ rễ và các lá úa, rửa sạch, cắt khúc. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ.

Thịt bò xào nấm mỡ

Bước 2: Sơ chế và xào thịt bò

Thịt bò xoa bóp với 1 muỗng muối trong khoảng 2 - 3 phút rồi rửa sạch với nước lạnh. Tiếp đến, dùng dao cắt thịt thành từng miếng mỏng vừa ăn.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn rồi đun lên. Tiếp đó, cho 1/2 chỗ tỏi băm vào phi thơm.

Cho toàn bộ thịt bò vào xào nhanh tay với lửa lớn rồi nêm thêm 1 muỗng cafe hạt nêm, đảo đến khi thịt vừa chín tới và săn lại thì cho ra dĩa.

Bước 3: Làm thịt bò xào nấm mỡ

Bắc lại chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn và cho phần tỏi còn lại vào phi thơm. Tiếp đến cho toàn bộ hành tây vào đảo nhanh đến khi hành vừa chín tái thì cho cà rốt và đậu hà lan vào xào cùng. Cuối cùng cho nấm mỡ vào.

Nêm thêm 2 muỗng canh dầu hào, ½ muỗng cafe bột ngọt, ½ muỗng cafe đường, đảo cho các gia vị tan hết.

Tiếp đến, bạn cho thịt bò vào, đảo đều và nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị. Xào thịt thêm khoảng 30 giây nữa thì cho hành lá, ½ muỗng cafe tiêu xay vào rồi đảo đều lần nữa là hoàn tất.

Bước 4: Thành phẩm

Món thịt bò xào nấm mỡ với phần thịt bò mềm, ngọt thịt hòa quyện cùng với nấm mỡ tươi ngon, lại thêm các loại rau củ giòn ngọt.

Hương vị đậm đà và mùi thơm của món thịt bò xào nấm mỡ rất kích thích vị giác làm cho bữa cơm hàng ngày thêm hấp dẫn, ngon miệng.

4. Thịt bò xào nấm rơm

Nguyên liệu thịt bò xào nấm rơm

200gr thịt bò thăn

300gr nấm rơm

100gr cần tây

2 củ tỏi

Gia vị: mắm, muối, hạt tiêu

Cách làm thịt bò xào nấm rơm nhanh gọn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò mang đi rửa sạch rồi dùng dao thái thành miếng mỏng.

Nấm rơm rửa sạch, cắt bỏ hết phần gốc. Tiếp đó, bạn cho nấm vào ngâm nước muối trong vòng 15 phút cho sạch đất cát rồi dùng dao bổ đôi.

Cần tây ngâm với muối và rửa sạch rồi cắt thành từng đoạn dài khoảng 4 cm.

Thịt bò xào nấm rơm

Bước 2: Xào thịt bò với nấm

Tỏi đập dập, phi thơm trong chảo rồi cho phần thịt bò vào xào với lửa lớn. Tiếp đó, nêm thêm một ít muối, hạt nêm cho vừa miệng.

Xào bò đến khi thịt chín tái thì cho nấm rơm và cần tây vào. Đảo đều tay đến khi nấm và cần tây chín thì nêm nếm lại gia vị một lần nữa rồi tắt bếp.

Trút toàn bộ thịt bò xào nấm rơm ra dĩa, rắc thêm ít hạt tiêu và thưởng thức.

5. Thịt bò xào nấm hương

Nguyên liệu thịt bò xào nấm hương

200gr thịt bò thăn

1 gói nấm kim chân

10 tai nấm hương

Cà rốt, cần tây

Hành khô, tỏi, hành lá

Gia vị: bột ngọt, muối, dầu hào, hạt nêm.

Cách làm thịt bò xào nấm hương mềm thơm

Bước 1: Sơ chế và xào thịt bò

Thịt bò sau khi mua về mang đi rửa sạch rồi dùng dao thái thành từng miếng mỏng vừa ăn.

Cho thịt bò vào chén và ướp cùng các gia vị gồm: muối, bột ngọt, 1 củ tỏi băm nhuyễn và dầu hào trong vòng 15 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 thìa dầu ăn, đợi đến khi dầu nóng thì cho toàn bộ thịt bò vào xào sơ qua, trút thịt bò ra đĩa riêng.

Thịt bò xào nấm hương

Bước 2: Sơ chế các loại rau củ đi kèm

Nấm hương mang đi ngâm với nước nóng cho nở hết. Tiếp đó, dùng dao cắt bỏ chân, rửa sạch với nước và để ra rổ cho ráo.

Nấm kim châm cắt bỏ gốc, ngâm với nước muối trong khoảng 5 phút. Sau đó rửa lại thật sạch, để ráo.

Cà rốt dùng dao gọt sạch vỏ, thái thành từng miếng mỏng hoặc tỉa hoa.

Cần tây, hành lá nhặt và rửa sạch. Tiếp đó, dùng dao thái hành thành từng đốt dài từ 3-5 cm. Đầu hành trắng đập dập và băm nhỏ.

Bước 3: Xào thịt bò với nấm hương

Đầu tiên, các bạn đún nóng dầu ăn rồi đổ toàn bộ đầu hành băm nhỏ vào phi thơm. Sau đó lần lượt cho các loại nấm và rau củ bao gồm: cà rốt, nấm hương, nấm kim châm vào chảo. Tiến hành đảo đều tay để các nguyên liệu chín mềm.

Nêm vào chảo một chút muối, bột ngọt rồi tiếp tục cho thịt bò vào xào cùng. Chú ý khi xào cần dùng đũa đảo nhanh tay trên lửa lớn.

Cuối cùng, bạn cho cần tây và hành hoa thái thành khúc vào chảo đảo đều trong vfai phút rồi tắt bếp.

Đổ thịt bò vừa xào ra dĩa, trang trí thêm một ót ngò và rắc thêm chút hạt tiêu lên trên, thưởng thức ngay cùng cơm nóng.

6. Thịt bò xào nấm đùi gà rau củ

Nguyên liệu làm Thịt bò xào nấm đùi gà rau củ

Thịt bò: 300 gr

Nấm đùi gà: 100g

Su su: 1 trái

Cà rốt: 1 củ

Hành lá/ ngò rí: 1 ít

Gừng băm: 1 muỗng canh

Tỏi băm: 1.5 muỗng canh

Bột canh: 1 muỗng cà phê

Hạt nêm/ bột ngọt: 1 ít

Nước tương: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 3 muỗng canh

Cách chế biến Thịt bò xào nấm đùi gà rau củ

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Thịt bò mang đi rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành từng lát mỏng vừa ăn.

Thịt sau khi đã sơ chế và tẩm ướp các gia vị: ½ muỗng canh tỏi băm, ½ muỗng canh gừng băm, ½ muỗng cafe bột canh, 1 muỗng cafe hạt nêm, trộn đều và ướp trong vòng 10 phút.

Thịt bò xào nấm đùi gà rau củ

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Su su, cà rốt cá bạn gọt bỏ vỏ rồi mang đi rửa sạch và cắt thành từng lát vừa ăn

Nấm đùi gà rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Để loại bỏ hết các tạp chất trong nấm, các bạn mang nấm đi chần nấm sơ qua với nước sôi trong khoảng 3 phút thì vớt ra, để ráo.

Hành lá, ngò rí nhặt sạch các lá hỏng, bỏ rễ và cắt nhuyễn.

Bước 2: Xào thịt bò

Cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn, đun nóng dầu rồi cho tiếp các gia vị: ½ muỗng canh gừng băm, ½ muỗng canh tỏi băm và phi thơm.

Sau khi gừng tỏi đã thơm vàng thì các bạn cho thịt bò đã được ướp gia vị vào và xào nhanh với lửa lớn trong vòng 3 phút để thịt bò chín tái rồi vớt ra để riêng.

Cho tiếp vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, ½ muỗng canh tỏi băm và phi thơm. Tiếp theo cho su su, cà rốt vào xào nhanh trong vòng 1 phút rồi cho toàn bộ phần nấm đùi gà vào luôn.

Đảo đều tay với lửa lớn và nêm thêm gia vị: ½ muỗng cafe bột canh, ½ muỗng cafe bột ngọt, ½ muỗng cafe hạt nêm. Xào thêm khoảng 5 phút để rau củ vừa chín tới thì bạn đổ hết phần thịt bò đã xào vào.

Nêm thêm 1 muỗng canh nước tương, gia giảm các loại gia vị cho hợp khẩu vị gia đình thì có thể tắt bếp, cho thêm hành lá, ngò rí là có thể thưởng thức rồi.

Bước 3: Thành phẩm

Như vậy là chúng ta đã có ngay món thịt bò xào nấm đùi gà rau củ thơm ngon, đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn của cả gia đình rồi. Cùng chế biến và thưởng thức ngay bạn nhé!

7. Thịt bò xào nấm mối

Nguyên liệu làm món nấm mối xào thịt bò

200gr thịt bò

400gr nấm mối

½ củ hành tây

1 củ tỏi

hành lá

2 củ hành khô

Gia vị: Hạt nêm, dầu hào, bột ngọt, dầu ăn, muối.

Cách làm món nấm mối xào thịt bò

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nấm mối các bạn dùng dao cạo sạch phần đất bị dính ở chân nấm. Tiếp đó, bạn cho nấm vào chậu nước muối pha loãng và ngâm trong khoảng 3 phút rồi rửa lại với nước sạch để ráo.

Thịt bò bạn mang đi thái lát mỏng.

Hành lá rửa sạch rồi cắt khúc, tỏi và hành khô đập dập và băm nhuyễn. Hành tây bổ múi cau.

Sau đó bạn đem ướp thịt bò với hành khô băm nhuyễn cùng các loại gia vị gồm: 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ướp trong khoảng 15 phút để thịt thấm gia vị.

Thịt bò xào nấm mối

Bước 2: Xào thịt bò với nấm mối

Bạn bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng lên rồi cho dầu ăn vào đun sôi. Tiếp đó, bạn cho tỏi vào phi thơm rồi cho thịt bò đã ướp trước đó vào xào cùng trong khoảng 2 phút.

Sau khi thịt bò đã chín tái thì bạn cho toàn bộ nấm mối vào xào chung. Để món ăn thêm đậm vị, bạn tiến hành nêm thêm một ít gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe bột ngọt xào khoảng 3 phút bạn thêm hành tây vào xào thêm 3 phút nữa.

Cuối cùng bạn cho toàn bộ nguyên liệu gồm có: nấm, thịt bò và hành tây đã chín bạn bỏ hành lá cắt khúc vào đảo đều tay rồi tắt bếp. Múc nấm mối xào thịt bò ra dĩa và thưởng thức.

Bước 3: Thành phẩm

Chỉ với 2 bước quá đơn giản bạn đã có ngay 1 đĩa nấm mối xào thịt bò vừa thơm vừa mềm đặc biệt là có vị ngọt thanh tự nhiên rất đặc trưng của nấm mối, đảm bảo ăn một lần là ghiền.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết 7 công thức làm thịt bò xào nấm thơm ngon, hấp dẫn, đơn giản ngay tại nhà. Chúng tôi hy vọng với những gợi ý bên dưới sẽ giúp các bạn có thêm nhiều bí quyết nấu ăn vừa thơm ngon, lại đơn giản và tiện lợi. Chúc các bạn thực hiện thành công!