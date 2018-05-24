Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ

Đời sống 24/05/2018 08:00

Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, con người thường có xu hướng tìm về thiên nhiên để thanh lọc cơ thể và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Vì vậy, trong những năm gần đây, xu hướng sống xanh - liền với việc lựa chọn dinh dưỡng sạch và có nguồn gốc từ thiên nhiên, điển hình là những sản phẩm nội trội như sữa hạt, sữa thực vật hay rau sạch nhà trồng ngày càng được yêu chuộng ở Việt Nam, nhất là đối với những bạn trẻ hướng tới lối sống thư thái để cân bằng với cuộc sống hối hả thường ngày.

Ngoài việc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng ủng hộ, chế độ dinh dưỡng theo xu hướng lành mạnh, hướng về các nguồn gốc tự nhiên cũng được nhiều người nổi tiếng chia sẻ và làm theo. Vì vậy, không khó để lí giải việc sản phẩm từ thiên nhiên, nhất là sữa thực vật ngày càng có một sức hút mạnh mẽ với những gia đình đang theo đuổi lối sống xanh. Theo Younet Media, “sữa hạt” đứng thứ ba trong top các chủ đề được thảo luận nổi bật nhất về việc ăn uống lành mạnh năm 2017 tại Việt Nam (1). Nghiên cứu của Innova Market Insights cũng cho thấy, thị trường dành cho đồ uống có nguồn gốc thực vật được dự báo sẽ tăng 16,3 tỷ USD trong năm 2018 - tăng gấp hơn 2 lần so với mức 7,4 tỷ USD của năm 2010 (2).

Sữa thực vật là tên gọi chung của những sản phẩm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật. Dựa vào nguồn gốc cũng như đặc điểm của các nguyên liệu khác nhau mà sữa thực vật được chia làm 4 loại chính, đó là sữa được làm từ ngũ cốc, từ họ hàng nhà đậu, từ các loại củ quả hoặc các loại hạt dinh dưỡng. Đặc biệt, sữa thực vật chế biến từ các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân,.. được xem là nguồn dinh dưỡng thơm ngon, dễ uống, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt dùng được cho cả những người không dung nạp được lactose có trong sữa động vật.

Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ - Ảnh 1

Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ - Ảnh 2
 Lối sống xanh dần lan tỏa thành xu hướng

Các loại sữa thực vật, đặc biệt là sữa hạt ngày càng được những người theo đuổi phong cách sống lành mạnh ưa chuộng nhờ những ích lợi của nó. Sữa hạt cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào và có lợi cho sức khỏe người sử dụng. Nguyên liệu làm sữa hạt đều là những loại hạt giàu dưỡng chất như hạt óc chó, hạnh nhân… chứa nguồn đạm (protein) dồi dào, giúp cơ thể luôn khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Theo công bố y khoa từ Hoa Kỳ và Ý, hạt óc chó giúp ngừa lão hóa, ổn định đường huyết và hệ tim mạch, hạt dẻ lại cung cấp lượng vitamin C dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và sức khỏe hệ miễn dịch, cơ thể linh hoạt, năng động. Ngoài ra, sữa hạt có vị ngon dễ uống, vừa lành tính, lại giữ được vị thơm ngon từ các loại hạt thiên nhiên.

 Cũng chính vì “sức mạnh dinh dưỡng” của hạt óc chó, qua sự nghiên cứu và lựa chọn khắt khe về nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, Vinamilk giới thiệu sản phẩm mới với sự kết hợp giữa sữa đậu nành và hạt óc chó. Hạt óc chó được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ kết hợp cùng đậu nành không biến đổi gen (non-GMO) được sản xuất theo công nghệ trích ly hiện đại tiêu chuẩn châu Âu sẽ giúp cho sản phẩm sữa đậu nành hạt óc chó của Vinamilk giữ được trọn vẹn hương vị ngậy thơm của hạt óc chó hòa quyện cùng vị ngọt dịu, thanh mát của đậu nành.

Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ - Ảnh 3

Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ - Ảnh 4
Sữa đậu nành Óc chó trở thành lựa chọn mới của người tiêu dùng.

Theo nghiên cứu của Đại học Irvine ở bang California, Mỹ, hạt óc chó được mênh danh là “vua của các loại hạt” nhờ giàu protein và Omega 3 – dưỡng chất quan trọng của hệ thần kinh trung ương, giúp hỗ trợ dẫn truyền xung thần kinh, phát triển trí não, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tư duy. Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk còn được bổ sung vitamin A, D3, E và PP, kết hợp với chất chống oxy hóa của hạt óc chó, iso-flavones trong đậu nành giúp cân bằng nội tiết tố estrogen, cho phái đẹp làn da tươi trẻ và mịn màng. Bên cạnh đó, với 100% chất béo thực vật lành tính, sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk là lựa chọn phù hợp để thay thế các bữa ăn nhẹ và bổ sung dinh dưỡng cho các chế độ ăn kiêng khắt khe, giúp duy trì cân nặng và vóc dáng cân đối.

BOX SẢN PHẨM:

Với 100% dinh dưỡng từ thực vật, Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk trọn vị ngon, tròn lợi ích 3 TỐT (Tốt cho vóc dáng, tốt cho làn da và tốt cho trí não) là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung thêm năng lượng và dưỡng chất cho cả gia đình.

Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ - Ảnh 5

 

Nguồn tham khảo:

(1)   http://www.younetmedia.com/insights/healthy-eating-lan-song-thay-doi-trong-thoi-quen-an-uong-cua-nguoi-tieu-dung-viet.html

(2)www.ift.org/~/media/Food%20Technology/Weekly/Innova_PlantMilkRelease_2017.pdf

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội

Vào ngày 19/05/2018 tại Công viên tượng đài Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent phối hợp với Hội Sức Khỏe Ngoài Trời Người Trung Cao Tuổi Thành Phố Hà Nội tổ chức Chương trình Biểu diễn văn hóa thể thao kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Lễ ra mắt Hội Sức Khỏe Ngoài Trời Người Trung Cao Tuổi Thành Phố Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   vinamilk sữa hạt vinamilk

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội