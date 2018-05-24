Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ

Ngoài việc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng ủng hộ, chế độ dinh dưỡng theo xu hướng lành mạnh, hướng về các nguồn gốc tự nhiên cũng được nhiều người nổi tiếng chia sẻ và làm theo. Vì vậy, không khó để lí giải việc sản phẩm từ thiên nhiên, nhất là sữa thực vật ngày càng có một sức hút mạnh mẽ với những gia đình đang theo đuổi lối sống xanh. Theo Younet Media, “sữa hạt” đứng thứ ba trong top các chủ đề được thảo luận nổi bật nhất về việc ăn uống lành mạnh năm 2017 tại Việt Nam (1). Nghiên cứu của Innova Market Insights cũng cho thấy, thị trường dành cho đồ uống có nguồn gốc thực vật được dự báo sẽ tăng 16,3 tỷ USD trong năm 2018 - tăng gấp hơn 2 lần so với mức 7,4 tỷ USD của năm 2010 (2).

Sữa thực vật là tên gọi chung của những sản phẩm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật. Dựa vào nguồn gốc cũng như đặc điểm của các nguyên liệu khác nhau mà sữa thực vật được chia làm 4 loại chính, đó là sữa được làm từ ngũ cốc, từ họ hàng nhà đậu, từ các loại củ quả hoặc các loại hạt dinh dưỡng. Đặc biệt, sữa thực vật chế biến từ các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân,.. được xem là nguồn dinh dưỡng thơm ngon, dễ uống, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt dùng được cho cả những người không dung nạp được lactose có trong sữa động vật.