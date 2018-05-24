Làn sóng sữa hạt – xu thế mới hấp dẫn giới trẻ

Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, con người thường có xu hướng tìm về thiên nhiên để thanh lọc cơ thể và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Vì vậy, trong những năm gần đây, xu hướng sống xanh - liền với việc lựa chọn dinh dưỡng sạch và có nguồn gốc từ thiên nhiên, điển hình là những sản phẩm nội trội như sữa hạt, sữa thực vật hay rau sạch nhà trồng ngày càng được yêu chuộng ở Việt Nam, nhất là đối với những bạn trẻ hướng tới lối sống thư thái để cân bằng với cuộc sống hối hả thường ngày.
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Ngoài việc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng ủng hộ, chế độ dinh dưỡng theo xu hướng lành mạnh, hướng về các nguồn gốc tự nhiên cũng được nhiều người nổi tiếng chia sẻ và làm theo. Vì vậy, không khó để lí giải việc sản phẩm từ thiên nhiên, nhất là sữa thực vật ngày càng có một sức hút mạnh mẽ với những gia đình đang theo đuổi lối sống xanh. Theo Younet Media, “sữa hạt” đứng thứ ba trong top các chủ đề được thảo luận nổi bật nhất về việc ăn uống lành mạnh năm 2017 tại Việt Nam (1). Nghiên cứu của Innova Market Insights cũng cho thấy, thị trường dành cho đồ uống có nguồn gốc thực vật được dự báo sẽ tăng 16,3 tỷ USD trong năm 2018 - tăng gấp hơn 2 lần so với mức 7,4 tỷ USD của năm 2010 (2).
Sữa thực vật là tên gọi chung của những sản phẩm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật. Dựa vào nguồn gốc cũng như đặc điểm của các nguyên liệu khác nhau mà sữa thực vật được chia làm 4 loại chính, đó là sữa được làm từ ngũ cốc, từ họ hàng nhà đậu, từ các loại củ quả hoặc các loại hạt dinh dưỡng. Đặc biệt, sữa thực vật chế biến từ các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân,.. được xem là nguồn dinh dưỡng thơm ngon, dễ uống, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt dùng được cho cả những người không dung nạp được lactose có trong sữa động vật.
Các loại sữa thực vật, đặc biệt là sữa hạt ngày càng được những người theo đuổi phong cách sống lành mạnh ưa chuộng nhờ những ích lợi của nó. Sữa hạt cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào và có lợi cho sức khỏe người sử dụng. Nguyên liệu làm sữa hạt đều là những loại hạt giàu dưỡng chất như hạt óc chó, hạnh nhân… chứa nguồn đạm (protein) dồi dào, giúp cơ thể luôn khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Theo công bố y khoa từ Hoa Kỳ và Ý, hạt óc chó giúp ngừa lão hóa, ổn định đường huyết và hệ tim mạch, hạt dẻ lại cung cấp lượng vitamin C dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và sức khỏe hệ miễn dịch, cơ thể linh hoạt, năng động. Ngoài ra, sữa hạt có vị ngon dễ uống, vừa lành tính, lại giữ được vị thơm ngon từ các loại hạt thiên nhiên.
Cũng chính vì “sức mạnh dinh dưỡng” của hạt óc chó, qua sự nghiên cứu và lựa chọn khắt khe về nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, Vinamilk giới thiệu sản phẩm mới với sự kết hợp giữa sữa đậu nành và hạt óc chó. Hạt óc chó được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ kết hợp cùng đậu nành không biến đổi gen (non-GMO) được sản xuất theo công nghệ trích ly hiện đại tiêu chuẩn châu Âu sẽ giúp cho sản phẩm sữa đậu nành hạt óc chó của Vinamilk giữ được trọn vẹn hương vị ngậy thơm của hạt óc chó hòa quyện cùng vị ngọt dịu, thanh mát của đậu nành.
Theo nghiên cứu của Đại học Irvine ở bang California, Mỹ, hạt óc chó được mênh danh là “vua của các loại hạt” nhờ giàu protein và Omega 3 – dưỡng chất quan trọng của hệ thần kinh trung ương, giúp hỗ trợ dẫn truyền xung thần kinh, phát triển trí não, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tư duy. Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk còn được bổ sung vitamin A, D3, E và PP, kết hợp với chất chống oxy hóa của hạt óc chó, iso-flavones trong đậu nành giúp cân bằng nội tiết tố estrogen, cho phái đẹp làn da tươi trẻ và mịn màng. Bên cạnh đó, với 100% chất béo thực vật lành tính, sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk là lựa chọn phù hợp để thay thế các bữa ăn nhẹ và bổ sung dinh dưỡng cho các chế độ ăn kiêng khắt khe, giúp duy trì cân nặng và vóc dáng cân đối.
BOX SẢN PHẨM:
Với 100% dinh dưỡng từ thực vật, Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk trọn vị ngon, tròn lợi ích 3 TỐT (Tốt cho vóc dáng, tốt cho làn da và tốt cho trí não) là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung thêm năng lượng và dưỡng chất cho cả gia đình.
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Nguồn tham khảo:
(1) http://www.younetmedia.com/insights/healthy-eating-lan-song-thay-doi-trong-thoi-quen-an-uong-cua-nguoi-tieu-dung-viet.html
(2)www.ift.org/~/media/Food%20Technology/Weekly/Innova_PlantMilkRelease_2017.pdf“