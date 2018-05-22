Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội

Đời sống 22/05/2018 16:18

Vào ngày 19/05/2018 tại Công viên tượng đài Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent phối hợp với Hội Sức Khỏe Ngoài Trời Người Trung Cao Tuổi Thành Phố Hà Nội tổ chức Chương trình Biểu diễn văn hóa thể thao kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Lễ ra mắt Hội Sức Khỏe Ngoài Trời Người Trung Cao Tuổi Thành Phố Hà Nội.

 

 Chương trình với sự tham gia của hơn 2.150 người cao tuổi và trung niên đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời các Quận/Huyện trên địa bàn Thành Phố Hà Nội.         

Được sự hỗ trợ của Sở Văn Hóa và Thể Thao TP.Hà Nội, Chương trình Biểu diễn văn hóa thể thao kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện thiết thực tạo sân chơi lành mạnh giúp người trung cao tuổi trên địa bàn TP.Hà Nội giao lưu, sinh hoạt, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và phong trào thể dục thể thao trong công đồng.

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 1
 Hơn 2.150 NCT tham gia đồng diễn dưới lòng đường Hồ Hoàn Kiếm

 Khai mạc chương trình là các tiết mục đồng diễn nghệ thuật dưới lòng đường: Liên hoàn nhạc “Khỏe vì nước”, bài Thái cực quạt “Đất nước lời ru”, múa “Hoa Sen Tháp Mười” hết sức hào hùng, hoành tráng của các diễn viên là người cao tuổi đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời TP.Hà Nội.

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 2

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 3
Bà Nguyễn Thị Hảo – Chủ tịch Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi TP Hà Nội phát biểu

Cũng trong chương trình đã diễn ra Lễ ra mắt hội Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi TP Hà Nội, từ tiền thân là CLB sức khỏe ngoài trời NCT TP Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hảo Chủ tịch Hội Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi TP Hà Nội phát biểu: “Sau 43 năm hình thành và phát triển, Hội sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi thành phố HN có số lượng hội viên lên tới 15.000 người, trải khắp 30 quận huyện thị xã, tham gia nhiều kì cuộc sự kiện trọng đại của thủ đô và toàn quốc, được tặng thưởng 11 huân chương lao động… Việc trao quyết định thành lập hội lần này tạo cơ sở pháp lý để hội yên tâm hoạt động, sáng tạo; là sự công nhận, nguồn động viên, khích lệ to lớn, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển cả về lượng và chất, khẳng định vị thế Hội nói riêng và NCT nói chung, luôn đi đầu trong các hoạt động của Thủ đô và đất nước”

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 4
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Giám đốc Marketing ngành hàng Sữa Bột Vinamilk nhận kỷ niệm chương Thành viên danh dự của Hội Sức Khỏe Ngoài Trời Người Trung Cao Tuổi TP. Hà Nội.

 Đại diện Vinamilk, Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Giám Đốc Marketing ngành hàng Sữa Bột phát biểu: “Với mong muốn chăm sóc toàn diện cho Người Cao Tuổi về cả tinh thần và thể chất, từ năm 2012 Vinamilk đã liên tục tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT, đến thời điểm hiện tại đã tiếp cận & chăm sóc cho hơn 500.000 người trên toàn quốc. Thấy được ý nghĩa & sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng NCT, Vinamilk sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các hoạt động này để hướng đến mục tiêu “Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu bệnh nhân & NCT Viêt Nam”. Đó cũng là lý do Vinamilk cùng phối hợp với Hội Sức khỏe ngoài trời Người trung cao tuổi Thành Phố Hà Nội tổ chức “Chương trình biểu diễn văn hóa, thể thao kỷ niệm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Việc luyện tập văn nghệ, thể dục dưỡng sinh thường xuyên không chỉ giúp nâng cao và phục hồi sức khỏe, mà còn làm giảm các vấn đề thường gặp ở người cao tuổi như bệnh mất ngủ, bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường... hiểu được điều này nên Vinamilk muốn góp sức đồng hành cùng các hoạt động giúp rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng người cao tuổi Việt Nam. Bên cạnh đó với vai trò đi đầu về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong hơn 40 năm qua, Vinamilk cam kết sẽ nỗ lực và ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến nhất, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng, đạt chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, đáp ứng các nhu cầu khác nhau với phương châm giúp người cao tuổi “SỐNG VUI – SỐNG KHỎE – SỐNG THỌ”.

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 5
Các Bác sĩ Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk tư vấn sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi tham gia chương trình

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn văn nghệ thể thao và xác lập kỷ lục Việt Nam, Vinamilk cũng đã tổ chức đo loãng xương, kiểm tra huyết áp cho người cao tuổi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, đội ngũ các bác sĩ của Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đã hỗ trợ khám và tư vấn sức khỏe, chia sẻ các phương pháp giúp phòng tránh và chữa trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như loãng xương, tim mạch, tiểu đường,… Các hoạt động đầy ý nghĩa được người cao tuổi đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình.

 

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 6
Các Bác Người Cao Tuổi hào hứng tham gia các hoạt động trong chương trình

Với mong muốn chăm sóc cho người cao tuổi cả về thể chất lẫn tinh thần, Vinamilk sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Hội, các ban ngành địa phương để tổ chức những hoạt động tương tự trong thời gian tới, góp phần đưa phong trào thể dục dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người cao tuổi, đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, giúp người cao tuổi hướng đến cuộc sống vui khỏe bên gia đình và con cháu.

 

 

Box thông tin:

Vinamilk nỗ lực không ngừng nâng cao, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản phẩm Vinamilk SurePrevent Mới, với công thức bổ sung dinh dưỡng dễ hấp thu, đầy đủ các vitamin và khoáng chất, đặc biệt phù hợp cho người có vấn đề tim mạch, xương yếu, mệt mỏi và ăn ngủ kém.

Hình ảnh sản phẩm:

Vinamilk Sure Prevent tiếp tục đồng hành cùng phong trào rèn luyện sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hà Nội - Ảnh 7

Vinamilk là công ty uy tín nhất ngành thực phẩm tại Việt Nam năm 2017

Vinamilk là công ty uy tín nhất ngành thực phẩm tại Việt Nam năm 2017

Ngày 26/10/2017, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm – đồ uống năm 2017 tại Việt Nam trong đó công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đứng đầu tiên trong Top 10 này.

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Từ khóa:   vinamilk Vinamilk Sure Prevent

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