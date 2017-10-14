Vinamilk đồng hành cùng 'Ngày hội việc làm Bách Khoa 2017'

Mặc dù thời tiết không thuận lợi vào sáng sớm khi diễn ra chương trình nhưng điều đó không làm cản trở sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu về Vinamilk - Nhà tuyển dụng Việt Nam được yêu thích nhất năm 2016 của các bạn sinh viên. Thông qua những trò chơi diễn ra trong gian hàng, các bạn sinh viên vừa có những khoảnh khắc vui vẻ, hào hứng, vừa có thêm thông tin hữu ích về Vinamilk. Được đánh giá là gian hàng sôi động, thu hút và ấn tượng nhất trong “Ngày hội việc làm Bách Khoa 2017” lần này, Vinamilk không những tạo nên hình ảnh thân thiện, gần gũi, mà còn đem đến những giá trị thiết thực khác cho các bạn sinh viên. Cụ thể, đó là các hoạt động chia sẻ về nhu cầu và các chương trình tuyển dụng của Vinamilk hiện tại và sắp tới; tư vấn và định hướng cho các bạn sinh viên về cơ hội nghề nghiệp; những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cần trang bị cho bản thân đối với các bạn sinh viên năm thứ 3, 4 và đặc biệt là nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp. Không chỉ ấn tượng với cách bài trí và các hoạt động; sự thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp của những anh chị nhân viên Vinamilk phụ trách gian hàng cũng đem lại những ấn tượng đẹp đối với các bạn sinh viên.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình sau khi tham quan gian hàng cũng như tìm hiểu về Vinamilk, bạn Trương Nguyễn Tuấn Khoa (Sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM) có nói: “Điều đầu tiên ấn tượng với em là gian hàng Vinamilk rất đẹp, có đầu tư, thể hiện sự chuyên nghiệp, còn về Công ty Vinamilk thì đây là công ty sữa hàng đầu tại Việt Nam, phù hợp với chuyên ngành học của tụi em, em mong muốn được gia nhập Vinamilk, tìm hiểu về cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối và sinh viên mới ra trường; em mong muốn được làm việc và đóng góp cho Vinamilk tại các lĩnh vực như Nhân viên đảm bảo chất lượng (QA/QC), nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&D) hay Kỹ sư công nghệ …)”. Về sự đóng góp của Vinamilk đối với chương trình, ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức “Ngày Hội việc làm Bách Khoa 2017” - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Việc làm của trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM chia sẻ: “Nhằm tăng thêm giá trị cho các bạn sinh viên tham gia ngày hội, cũng như góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong “Ngày Hội Việc Làm Cho Sinh Viên Bách Khoa” lần này và mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Vinamilk trong các chương trình, sự kiện dành cho sinh viên Bách Khoa sắp tới”

Bên cạnh việc tham gia các Ngày hội việc làm dành cho sinh viên, các hoạt động, chương trình phát triển nhân tài, đào tạo đội ngũ kế thừa cũng được Vinamilk chú trọng đầu tư để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai. Các chương trình tiêu biểu dành cho sinh viên có thể kể đến là chương trình Quản trị viên tập sự, chương trình Đài thọ cho sinh viên có thành tích học tập tốt du học tại Nga được thực hiện trong suốt những năm vừa qua đã thu hút được hàng ngàn sinh viên tham gia đăng ký và ứng tuyển.

* Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Lê Hoàng Yến – Phòng Đối ngoại, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam.

Tel: 098 3595135; Email: lhyen@vinamilk.com.vn