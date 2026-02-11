Cháy lớn tại kho phế liệu ở TPHCM, khói bốc cao hàng chục mét, người dân khẩn trương sơ tán

Đời sống 11/02/2026 16:36

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TPHCM). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, giấy… khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 12h30 ngày 11/2, khói lửa phát ra từ nơi để các tấm pallet nhựa, mút xốp dùng trong điện lạnh của kho hàng rộng khoảng 1.000 m2 nằm trên đường Phạm Thị Giây, gần ngã 5 Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh. Lúc này bên trong kho có người trông coi đã chạy ra ngoài hô hoán dập lửa.

 

Do bên trong chứa nhiều hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Bảy xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng tiến vào bên trong nhưng đám cháy phát ra nguồn nhiệt lớn, việc dập lửa khó khăn. Nhiều tốp chiến sĩ khác đã tìm cách chống cháy ra sang các ngôi nhà lân cận.

Cháy lớn tại kho phế liệu ở TPHCM, khói bốc cao hàng chục mét, người dân khẩn trương sơ tán - Ảnh 1Cháy lớn tại kho phế liệu ở TPHCM, khói bốc cao hàng chục mét, người dân khẩn trương sơ tán - Ảnh 2
Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, ông Nhân, sống gần hiện trường, cho biết kho hàng thường nhập pallet, mút xốp về gia công. "Hàng hóa chất cao thành núi nên khi cháy bùng lên rất nhanh", ông Nhân nói.

 

Đến 15h30, hỏa hoạn vẫn chưa được khống chế. Lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường 500 m trước kho hàng để tích cực dập lửa.

Cháy lớn tại kho phế liệu ở TPHCM, khói bốc cao hàng chục mét, người dân khẩn trương sơ tán - Ảnh 3
Nhiều lực lượng được huy động tới dập lửa - Ảnh: VnExpress

Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai các phương án dập lửa, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

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